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Джилы-Су: нарзанные источники, водопады Султан и Шейх

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Мы побываем в Долине нарзанов, где на участке в один километр находится 20 минеральных источников.

Вы сможете попробовать свежую минеральную воду и осмотреть заброшенную дачу первого секретаря Кабардино-Балкарии.

Следующая остановка урочище —Джилы-Су пока не тронут цивилизацией.

И поэтому люди со всех уголков страны приезжают, чтобы поправить здоровье нарзанными водами, и насладиться девственной красотой урочища.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Джилы-Су: нарзанные источники, водопады Султан и Шейх
Джилы-Су: нарзанные источники, водопады Султан и Шейх

Что вы увидите

  • Джилы Су
  • водопады Каракая-су
  • Султан и Эмир
  • Долина нарзанов
Кичи-Балык у горы ⛰️ БаранНаш маршрут начинается в сторону Кисловодска. Проехав сам город 🏙️ по центральной дороге, проезжаем и селение Индустрия. И вот перед нами аул Кичи-Балык у горы Баран. Мы поднимаемся на высоту 2400 метров к площадке для осмотра. Здесь отдыхаем, фотографируемся, дышим живительным горным воздухом! На это отведено 20 минут. Чтобы позавтракать, спускаемся к местному кафе. На это выделено до 40 минут времени. В «Долине Кавказа» можно перекусить вкусными хычинами, выпить 🍹 горного травяного чая. Долина нарзановДальше отправляемся к Долине нарзанов. На участке в один километр находится 20 минеральных источников. Они могут быть просто лужей или круглым колодцем. Но, всех объединяет одно: оранжевый цвет рядом расположенных камней и пузырящаяся вода. Воду можно просто набирать и пить. В Долине нарзанов находится и заброшенная сегодня дача первого секретаря Кабардино-Балкарии Бетала Калмыкова. Построили её в виде средневекового замка в 1936 году. Судьба хозяина оказалась трагической: его перед войной обвинили в подготовке к теракту и расстреляли. Вначале замок 🏰 был посещаемым несколько лет. А потом стал охотничьим домиком. Позже замок использовала турбаза «Долина нарзанов» в качестве гостиницы. В 2007 г. турбаза закрылась и со временем начала разрушаться. А замок стоит в прекрасном виде и сегодня. «Вдали от жён» к урочищу Джилы-Су и водопадамПосле осмотра замка отправляемся к захоронению, которому более 4000 лет. Кто проголодался, можно перекусить в кафе, с интригующим названием «Вдали от жён». А потом держим путь к главным маршрутам нашей экскурсии: урочищу Джилы-Су и водопадам. Своё название Джилы-Су имеет благодаря тёплым нарзанным ключам. В Долине нарзанов вода разная по составу. В одних источниках большое количество кремния, в других преобладает железо с углекислым газом. А третьи относят к термальным источникам. Джилы-Су пока не тронут цивилизацией. И поэтому люди со всех уголков страны приезжают, чтобы поправить здоровье нарзанными водами, и насладиться девственной красотой урочища.
В Джилы-Су находится 4 водопада. Мы побываем у водопада «Султан», который располагается в долине полноводного ручья Кызыл-Кол. Потоки воды падают вниз с 40-метровой высоты. Поэтому в округе водопада слышны только разбивающиеся о камни водяные струи. Зимой водопад превращается в замёрзшую колонну, отливающую на солнце ☀️ мириадами разноцветных звёздочек. Летом вода сероватого оттенка, так как водопад начинает свой путь с ледника, смывая попутно глину и песок.
14:00 — спускаемся и отправляемся к Долине нарзанов
Потом обед в «Долине Кавказа». До 18:00 есть время, чтобы погулять и отдохнуть.
В 18:00 отправляемся в обратную дорогу в Ессентуки
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор 50 руб.
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Джилы-Су: нарзанные источники, водопады Султан и Шейх
Джилы-Су: нарзанные источники, водопады Султан и Шейх
Джилы-Су: нарзанные источники, водопады Султан и Шейх
Джилы-Су: нарзанные источники, водопады Султан и Шейх

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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1 отзыв оставили туристы

Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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