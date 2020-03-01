Валентин проводит ещё 1 экскурсию

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Потрясающие пейзажи Карачаево-Черкессии, высокогорное озеро Хурла-кёль и местные легенды

Валентин
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Валентин – ваш гид
Извилистые дороги от городов Кавказских Минеральных Вод до Карачаево-Черкессии подарят вам чувство восторга от пейзажей и фотошедевры.

Вы покорите перевал Гумбаши, проедете сквозь скалы, отдохнете на берегу озера в объятьях гор, погрузитесь в легенды и познакомитесь с особенностями красивого края.
От 8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в любом городе КМВ
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Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!

Что вас ожидает

Величие природы
Это путешествие про виды — те, от которых захватывает дух! По пути холмы будут превращаться в горы, а травы в пышные леса. Вы увидите один из лучших ракурсов двухголового великана Эльбруса и Кавказский хребет на смотровой площадке перевала Гумбаши. Проедете через Царские ворота, мост между скал. А добравшись до главной цели маршрута, озера Хурла-кёль, узнаете интересные факты об этом водоеме на высоте больше 2000 метров и отдохнете на небольшом пикнике.

Сюжеты, вкусы и ароматы Карачаево-Черкессии
Вы не только насладитесь красотой края, но и лучше узнаете его. На перевале с видом на Эльбрус вас ждет обед с традиционными лепешками «хычинами» и чаем из горных трав. У камня Карчи около реки я расскажу легенду о появлении карачаевского народа. И конечно, поделюсь местными обычаями и легендами, на которые вдохновляет природа Кавказа.

Кому подойдет экскурсия

Активным путешественникам и любителям горной природы без проблем с давлением и сердцем (так как мы поднимаемся на большую высоту).

Организационные детали

  • В путешествие отправимся на комфортном внедорожнике «УАЗ Патриот»
  • Экскурсию можно начать и закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Пятигорске, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и пикник включены в стоимость
  • Обед оплачивается отдельно
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!
Джип-приключение на склонах Северного Кавказа!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любом городе КМВ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентин
Валентин
Меня зовут Валентин, я всю жизнь прожил в одном из самых красивых городов КМВ — Ессентуках. Меня всегда влекло в горы и их видами я хочу поделиться с другими людьми, чтобы они ощутили на себе всю красоту и величие нашего Северного Кавказа. Экскурсии провожу на комфортном и подготовленном для бездорожья джипе «УАЗ Патриот» — так, вы посетите те невероятные места, куда невозможно доехать на обычном автомобиле.
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Валентин проводит ещё 1 экскурсию

Плато Бермамыт. Джип-приключениеПлато Бермамыт. Джип-приключениеПлато Бермамыт. Джип-приключение
От 7000 за экскурсию
10 часов
Покориться красоте гор и открыть местные легенды, обычаи народа и особенности природы
У вас тоже перехватывает дыхание от восторга в горах? Тогда буду рад разделить с вами путешествие к плато Бермамыт и его окрестностям. Вы постоите на краю глубокого каньона, увидите знаменитые скалы Два монаха, попробуете нарзаны из источников, заглянете в пещеры за водопадами и узнаете о крае. По желанию мы можем встретить рассвет или закат на плато!

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