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Медовые водопады и Карачаевское подворье

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Среди великолепия Кавказских гор ⛰️, в долине горной речушки Аликоновки, находятся пять водопадов.

Расположены «Медовые водопады» недалеко от Кисловодска.

Прогулка 👣 среди бушующих водных потоков по ущелью Скалистого хребта продолжится в музее этнографии «Карачаевское подворье».

Вас ждёт чай из трав и карачаевские блюда.
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Медовые водопады и Карачаевское подворье
Медовые водопады и Карачаевское подворье

Что вы увидите

  • Медовые водопады
  • этнографический музей
  • Чайный Домик
Медовые водопадыДо Медовых водопадов, которые находятся в окрестностях Кисловодска, 40 км. Автобусом въезжаем в Малокарачаевский район. Поднимаемся на высоту 1000 метров к вершине плато. За Красным курганом дорога ведёт вниз к ущелью, где находятся водопады. Возле реки Аликоновка есть стоянка, где будет находиться автобус во время нашего пешего путешествия.
К водопадам спускаемся по ступеням со своеобразным названием «тёщины рёбра». Во время спуска фотографируйте понравившиеся виды, так как подъём будет по другой тропе. Водопады расположены в живописном ущелье, которое когда-то называлось Ореховые отвершки. С высоты 18 метров падает Большой Медовый водопад, который образует приток Аликоновки — речушку Эчки-Баш. Так же пойдём смотреть и другие водопады: Девичьи косы, Чёртова мельница, Малый Медовый водопад и Жемчужный, который самый мощный среди всех. Карачаевское подворьеНалюбовавшись водопадами, идём на Карачаевское подворье. Здесь посещаем этнографический музей 🖼, в котором много старинных экспонатов из жизни и быта проживающих здесь в прошлых веках карачаевцев. За посещение платить не надо. А вот, чтобы покормить индюков, коз, баранов и кроликов, нужно заплатить (за корм!). На подворье можно вымыть руки, отдохнуть, испробовать вкусного чая на травах. А ещё съесть кусочек хычына (это круглый жареный пирог). По другой дороге возвращаемся к автобусу. «Чайный домик»Наш путь пролегает возле «Чайного домика». Здесь делаем остановку. Можно бесплатно выпить 🍹 чай из трав, отведать колбасу из говядины и конины. А ещё провести дегустацию варенья: из еловых шишек, имбиря, малины, облепихи, даже из перца! Обязательно пробуем карачаевский мёд. Сладости и сувениры 🎁 можно купить домой. После дегустации возвращаемся к автобусу. И направляемся в Ессентуки.
Важно знать
  • Так как подниматься и спускаться нужно по ступеням, то обувь должна быть комфортной и удобной.
  • При необходимости экскурсоводы предлагают услуги фотографа, на случай, когда у вас нет фотоаппарата, а памяти смартфона уже недостаточно.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • 60 руб. - экологический сбор.
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Медовые водопады и Карачаевское подворье
Медовые водопады и Карачаевское подворье
Медовые водопады и Карачаевское подворье
Медовые водопады и Карачаевское подворье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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