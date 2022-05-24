Очень хотела побывать на Эльбрусе. О Кавказе были какие-то смутные представления, основанные на рассказах классиков и на не слишком хороших новостях с телевизора. Поэтому решила обратиться к туроператору, хотя обычно путешествую самостоятельно. Предложение очень заманчивое: всего три дня, недорого и, конечно же, Эльбрус. Сомнения были - а как без них? Так вот. ЭТО БЫЛО ПОТРЯСАЮЩЕ!!! Итак, поездка на Эльбрус. Ранее утро, автобус с туристами… И наш гид, Марина Владимировна, опытный альпинист, с огромным багажом знаний, различных баек и с отличным чувством юмора - кажется, нет ни одного уголка на Кавказе, про который она бы не могла рассказать. Сами горы встретили нас отличной погодой. Мы успели увидеть всё, что хотели, и даже больше, и всё это сопровождалось очень интересными рассказами. Работа канаток и кафе организована хорошо - очередей и задержек практически не было."Наверху" были настолько потрясающие виды, что закончилась память в телефоне - так хотелось всё запечатлеть. К сожалению, экскурсия подошла к концу, и нас вернули в Пятигорск в целости и сохранности, вовремя. На следующий день предстояла экскурсия в Кисловодск и окрестности. Людей было меньше, экскурсовод был другой, но всё с тем же чувством юмора. Конечно, после впечатлений от Эльбруса не ждала чего-то особенного, но всё было так же интересно. Мы узнали старые легенды и новые истории о городе, об историческом прошлом (вот тут и пригодились знания, полученные от Пушкина и Лермонтова:)), и о современном состоянии, попробовали разный нарзан (естественно, набрали с собой), прогулялись по огромному парку… Потом настало время уезжать, покидать столь гостеприимный и загадочный, ставший почти родным, Кавказ. За три дня я побывала в трёх регионах: Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия - всюду нас встречали приветливые люди, смутные опасения о том, что на Кавказе может быть опасно, не подтвердились. Хочется снова вернуться сюда, и взойти на Эльбрус, но уже по-настоящему (меня Марина Владимировна вдохновила на это).