Ессентуки — уютный город «На Водах»

Ольга И.
Ольга И. – Гид из Ессентуков
Приглашаю на прогулку 👣 по самому молодому и самому уютному городу Кавказских Минеральных Вод.

С самого начала экскурсии 🧭 вы представите, каким видели город 🏙️ представители «водяного общества» XIXв.

, прибывая на поезде 🚂 «На Воды».

На Главной Курсовой улице рассмотрим старые здания отелей «Источники», «Метрополь», «Компанейская», изящные торговые ряды и дома состоятельных ессентучан.

Пройдем по дорожкам бывшего «Казенного» парка, по которым неспешно прогуливались А. Куприн и Д. Бедный, Ф. Шаляпин и С. Рахманинов, В.

Комиссаржевская и М.

Савина, актеры Художественного театра во главе с К. Станиславским.
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Экскурсия

3 650 ₽ за всё до 6 чел.

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ессентуки — уютный город «На Водах»
Ессентуки — уютный город «На Водах»

Что вы увидите 🤩

  • здания отелей "Исток" и "Метрополь"
  • Нижние и Верхние ванны
  • питьевые галереи источников №17 и №4
  • самый большой фонтан Юга России
  • скульптуры- Первый километр любви
  • Орел
  • Мужичок. Беседки- "Случайная встреча"
  • "Ореанда"
  • "Музыкальная"
  • "Каменная струя". Церковь Святого Пантелеимона
  • Грязелечебница им. Н. Семашко.
От вокзала до «Первого километра любви»
Наша экскурсия ⛳ начнется возле железнодорожного вокзала, построенного в 1893 году, от него мы пройдем по главной улице города- Главной Курсовой, осмотрим старинные отели и виллы, зайдем в уютные дворики небольших особнячков и белоснежные изящные торговые ряды. Загадаем романтическое желание у «Первого километра любви» и сфотографируемся с херувимом.
Прообраз фитнеса и «Мужские слезы»
Постоим на площади под брызгами самого большого на юге России фонтана ⛲. Гуляя по парку, увидим, чем «Мужские слезы» отличаются от «Женских слез». Потрогаем «Каменную струю» и обойдем стороной скульптуру Голубя, который, говорят, не всегда приносит счастье. Заглянем в здание, построенное в фахверковом стиле — Цандеровский институт механотерапии. Тренажеры, которые там работают больше 200 лет, считают прообразом современного фитнеса. А еще там снимался эпизод фильма «Любовь и голуби».
Романтика «На Водах»
Топнем ногой в центре Музыкальной беседки и послушаем, как мелодично нам ответит эхо. Романтичные свидания «На Водах» назначаются часто. Уже 200 лет самое популярное место — беседка «Случайные встречи», в которую мы обязательно зайдем. Конечно, сравним, чем по вкусу отличается минеральная вода из источников №17 и №4. Подойдем к зданию самых красивых 🤩 на курорте Николаевских ванн, а закончим экскурсию фотосессией у величественной грязелечебницы им. Н. Семашко, построенного в стиле античных терм.
🚩 Начало: ул. Вокзальная 1а (площадь возле ж\д вокзала)
🏁 Место завершения: ул.Семашко.10
 Что входит
  • услуги гида
 Что не входит
  • питание
Важная информация
  • Пожалуйста
  • побеспокойтесь об удобной обуви и одежде по сезону. Летом возьмите с собой бутылочку питьевой воды
Ессентуки — уютный город «На Водах»
Ессентуки — уютный город «На Водах»
Ессентуки — уютный город «На Водах»
Время проведения: Во все дни недели с 09.00 до 19.00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга И.
Ольга И.
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