От вокзала до «Первого километра любви»

Наша экскурсия ⛳ начнется возле железнодорожного вокзала, построенного в 1893 году, от него мы пройдем по главной улице города- Главной Курсовой, осмотрим старинные отели и виллы, зайдем в уютные дворики небольших особнячков и белоснежные изящные торговые ряды. Загадаем романтическое желание у «Первого километра любви» и сфотографируемся с херувимом.

Прообраз фитнеса и «Мужские слезы»

Постоим на площади под брызгами самого большого на юге России фонтана ⛲. Гуляя по парку, увидим, чем «Мужские слезы» отличаются от «Женских слез». Потрогаем «Каменную струю» и обойдем стороной скульптуру Голубя, который, говорят, не всегда приносит счастье. Заглянем в здание, построенное в фахверковом стиле — Цандеровский институт механотерапии. Тренажеры, которые там работают больше 200 лет, считают прообразом современного фитнеса. А еще там снимался эпизод фильма «Любовь и голуби».

Романтика «На Водах»

Топнем ногой в центре Музыкальной беседки и послушаем, как мелодично нам ответит эхо. Романтичные свидания «На Водах» назначаются часто. Уже 200 лет самое популярное место — беседка «Случайные встречи», в которую мы обязательно зайдем. Конечно, сравним, чем по вкусу отличается минеральная вода из источников №17 и №4. Подойдем к зданию самых красивых 🤩 на курорте Николаевских ванн, а закончим экскурсию фотосессией у величественной грязелечебницы им. Н. Семашко, построенного в стиле античных терм.