Горный Комплекс Deluxe

Горный Комплекс Deluxe
Горный Комплекс Deluxe
Горный Комплекс Deluxe
Горный Комплекс Deluxe
Горный Комплекс Deluxe
Горный Комплекс Deluxe

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье (водопады)
  • Город Нальчик
  • Голубое озеро
  • Сторожевые башни Верхней Балкарии
  • Термальный комплекс «Гедуко»

Озеро Тамбукан и путевая экскурсия

Сразу при выезде из Пятигорска мы проезжаем живописное озеро Тамбукан. Оно славится своей уникальной лечебной грязью. Гид расскажет нам о том, как она добывается, чем ценна и как с её помощью люди возвращают здоровье. Далее наш путь пролегает по территории республики. Мы слушаем интересный рассказ экскурсовода об истории республики, традициях и обрядах.

Чегемская теснина

Незаметно мы подъехали к Чегемскому ущелью. Оно традиционно входит в ТОП-5 самых известных достопримечательностей Кавказа. Природа, действительно смогла создать здесь поистине фантастические пейзажи, переплетя между собой воду и камень. Дальше нас ждёт пешеходная прогулка. Чегемская теснина — это каньон длиной около 3-х километров, ширина которого в самом узком месте составляет лишь 15 метров, а скалы возвышаются над головой на 300 метров. Мы фотографируем скалу-гриб, лицо хозяина ущелья, отпечаток ноги нарта и многие другие достопримечательности.

Чегемские водопады

Самое захватывающее нас ожидает в конце ущелья. Завершает теснину Большие Чегемские водопады, вода которых низвергается в реку Чегем. Всего в ущелье их три: Малый Чегемский или Адай-Су (в переводе «Девичья коса») и Сакал-Туп и Каяарты, которые относят к Большим (Главным) Чегемским водопадам. Распылённая на миллиарды брызг, вода словно бы висит в воздухе, окутывая своей вуалью красивейшие горные склоны. После стаканчика глинтвейна продолжаем путь!

Нальчик

Нас ждёт красавец Нальчик. Его курортная зона всегда вызывала восторг туристов. Побываем там и мы. По дороге изучим все местные достопримечательности и историю города. А с канатной дороги откроется незабываемый вид на панораму гор центрального Кавказа и самого Нальчика.
Голубое озеро и термальный комплекс «Гедуко»
После посещения столицы, комфортабельный минивэн мчит нас к одному из самых красивейших и таинственных мест на земле — Голубому озеру. Это самое глубокое на планете карстовое озеро. Его глубина — 365 метров, а температура воды круглый год +9°C. С озером связано множество загадок, на которые до сих пор нет ответа. В настоящее время профессионалы пытаются разгадать секреты водоема. Часто проводятся подводные экспедиции с участием учёных из Академии наук и Русского Географического Общества. Известный французский исследователь Жак Ив Кусто пытался выяснить причины образования водоёма и потерпел неудачу. На берегу находится современный центр дайвинга. После напряженного дня, полного событий и впечатлений нас ждёт термальный комплекс «Гедуко». Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день. Кавказ велик и нам много ещё нужно увидеть!

Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Группа отправляется при наборе от 5 человек;
  • С собой иметь паспорт, тёплые вещи и купальные принадлежности.
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае не оплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельных машинах (до 6 чел)
  • Услуги гида
  • Билеты на канатную дорогу в Нальчике
  • Купание в термальном комплексе
  • Питьевая вода
  • Комплемент от фирмы
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится
Когда: среда, пятница, воскресенье в 07.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
  • Группа отправляется при наборе от 5 человек
  • С собой иметь паспорт, тёплые вещи и купальные принадлежности.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

среда, пятница, воскресенье в 07.00

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