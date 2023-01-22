Приглашаю вас в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай. Я вам покажу самые красивые места. Возможно, вы захотите вернуться сюда снова.
Вы рассмотрите Эльбрус с перевала Гумбаши, посетите Шоанинский храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершине Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор!
Вы рассмотрите Эльбрус с перевала Гумбаши, посетите Шоанинский храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершине Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор!
Ближайшие даты:
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-баши
- Шоанинский храм
- Домбай
- Озеро Кара-кёль
- Сырные пещеры
- Водопад Шумка
- Тебердинский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Кавказский хребет и великий Эльбрус. Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «черное озеро. Далее Вас ждет канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. С высоты более 3200 м. н. у. м. открываются невероятные виды. Здесь можно покататься на высокогорных качелях и отведать местную кухню. На обратном пути мы посетим «Сырные пещеры», которые покорят Вас своей красотой.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
- Что не входит
- Питание
- Канатная дорога
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что важно знать:
- Не забудьте взять паспорт
- Наденьте удобную обувь и одежду
- В горах непредсказуемая погода — возьмите теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия Гущина
22 янв 2023
h
hi+79283
12 сен 2022
Это интересный и познавательный тур, полный позитива и отличного настроения! Артем - очень профессиональный гид с прекрасным чувством юмора, смог погрузить в историю посещаемых мест. Посетили перевал Гумбаши, где пили чай и любовались видом на Эльбрус, Шоанинский храм, поселок Домбай с подъемом на канатке высоко в горы. Все очень понравилось! Спасибо)
Л
Ленар Гаффаров
7 янв 2022
Замечательная экскурсия, интересная и познавательная. Поездка с водителем-гидом Дмитрием прошла на одном дыхании. Увидели много красивого и узнали для себя много нового и интересного. Рекомендую всем
c
collgirl
5 янв 2022
Самой Экскурсии не было. Нас везли на Ладе Гранте до Домбая, в составе трёх человек. Мы с мужем и ещё одна женщина. По пути ничего не рассказывали. Какие-то отрывки и то, когда спрашивали. Вопрос к организатором где джип? В Экскурсии заявлено джип-тур. А не такси до Домбая. Где экскурсия. Мне кажется, дороговато брать 6000 только за то, что нас довезли.
A
Alenagop
29 дек 2021
Один восторг от поездки и море впечатлений! Всё очень безумно понравилось!
Б
Билык Людмила
6 дек 2021
Т
Татьяна Цурган
26 окт 2021
Невероятно увлекательное приключение! Очень понравилась экскурсия. Домбай особенно прекрасен в ясную погоду!
K
Konstantin Stepanovich
14 окт 2021
Транспорт, экскурсионное сопровождение, погода - все было идеально.
А
Александра и Лариса
14 окт 2021
Н
Наталья Васильева
9 окт 2021
Насыщенная и интересная программа. Достаточно времени нк каждой из остановок. Самые лучшие впечатления от экскурсовода - Артема. Здорово рассказывал, отвечал на все вопргсы и очень хорошо фотографировал! Отдельное персональное спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков
Индивидуальные
Можно с детьми
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
На весь день
Домбай
Выездные
Джиппинг
Похожие туры из Ессентуков
Мини-группа
Алексей
Нестандартный тур в сказочный Домбай из Ессентуков
Узнать знаменитый горнолыжный курорт с другой стороны и насладиться природой Кавказа
у Ж/Д вокзала города Ессентуки
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
34003 060₽ за человека
Индивидуальная
Рустам
Групповая поездка из Ессентуков в завораживающий Домбай
Удобный способ встретиться с одними из лучших пейзажей Кавказа и узнать регион поближе
в районе жд вокзала Ессентуков
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Сергей
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
по договоренности
Завтра
7 апр
9 апр
10 апр
от 13 000₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании