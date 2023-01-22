Индивидуальный Джип-тур в Домбай

4.8
10 отзывов
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Приглашаю вас в однодневное путешествие из Кисловодска на Домбай. Я вам покажу самые красивые места. Возможно, вы захотите вернуться сюда снова.

Вы рассмотрите Эльбрус с перевала Гумбаши, посетите Шоанинский храм, прогуляетесь по берегу озера Кара-Кёль и поднимитесь на вершине Мусса-Ачитара. Насладитесь красотой Кавказских гор!
Индивидуальный Джип-тур в Домбай
Индивидуальный Джип-тур в Домбай
Индивидуальный Джип-тур в Домбай
Индивидуальный Джип-тур в Домбай
Индивидуальный Джип-тур в Домбай
Индивидуальный Джип-тур в Домбай
Индивидуальный Джип-тур в Домбай
Индивидуальный Джип-тур в Домбай
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-баши
  • Шоанинский храм
  • Домбай
  • Озеро Кара-кёль
  • Сырные пещеры
  • Водопад Шумка
  • Тебердинский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Нашей первой остановкой по пути в Домбай станет перевал Гумбаши. Мы остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Кавказский хребет и великий Эльбрус. Далее мы посетим древний Шоанинский храм — один из древнейших храмов России, проедем по берегу озера Кара-кёль, что означает «черное озеро. Далее Вас ждет канатная дорога к вершине Мусса-Ачитара. С высоты более 3200 м. н. у. м. открываются невероятные виды. Здесь можно покататься на высокогорных качелях и отведать местную кухню. На обратном пути мы посетим «Сырные пещеры», которые покорят Вас своей красотой.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Питание
  • Канатная дорога
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что важно знать:
  • Не забудьте взять паспорт
  • Наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах непредсказуемая погода — возьмите теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
Ю
22 янв 2023
h
12 сен 2022
Это интересный и познавательный тур, полный позитива и отличного настроения! Артем - очень профессиональный гид с прекрасным чувством юмора, смог погрузить в историю посещаемых мест. Посетили перевал Гумбаши, где пили чай и любовались видом на Эльбрус, Шоанинский храм, поселок Домбай с подъемом на канатке высоко в горы. Все очень понравилось! Спасибо)
Л
7 янв 2022
Замечательная экскурсия, интересная и познавательная. Поездка с водителем-гидом Дмитрием прошла на одном дыхании. Увидели много красивого и узнали для себя много нового и интересного. Рекомендую всем
c
5 янв 2022
Самой Экскурсии не было. Нас везли на Ладе Гранте до Домбая, в составе трёх человек. Мы с мужем и ещё одна женщина. По пути ничего не рассказывали. Какие-то отрывки и то, когда спрашивали. Вопрос к организатором где джип? В Экскурсии заявлено джип-тур. А не такси до Домбая. Где экскурсия. Мне кажется, дороговато брать 6000 только за то, что нас довезли.
A
29 дек 2021
Один восторг от поездки и море впечатлений! Всё очень безумно понравилось!
Б
6 дек 2021
Т
26 окт 2021
Невероятно увлекательное приключение! Очень понравилась экскурсия. Домбай особенно прекрасен в ясную погоду!
K
14 окт 2021
Транспорт, экскурсионное сопровождение, погода - все было идеально.
А
14 окт 2021
Н
9 окт 2021
Насыщенная и интересная программа. Достаточно времени нк каждой из остановок. Самые лучшие впечатления от экскурсовода - Артема. Здорово рассказывал, отвечал на все вопргсы и очень хорошо фотографировал! Отдельное персональное спасибо!

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