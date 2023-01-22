Самой Экскурсии не было. Нас везли на Ладе Гранте до Домбая, в составе трёх человек. Мы с мужем и ещё одна женщина. По пути ничего не рассказывали. Какие-то отрывки и то, когда спрашивали. Вопрос к организатором где джип? В Экскурсии заявлено джип-тур. А не такси до Домбая. Где экскурсия. Мне кажется, дороговато брать 6000 только за то, что нас довезли.