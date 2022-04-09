К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска

Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой

Индивидуальная
В Архызе вас встретит тот самый Кавказ «с открытки» — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.

Вы пройдете по живописным эко-тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гумбаши и видами на Эльбрус.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
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Что вас ожидает

Места притяжения перевала Гумбаши

Дорога в поселок Архыз сама по себе достойна отдельного путешествия: вас ждут потрясающие пейзажи перевела Гумбаши, виды на снежный Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века, приютившийся среди горных вершин, и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.

Пейзажи заповедного Архыза

Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над ур. м., наслаждаясь головокружительными видами. А в завершение сделаем привал с пикником возле реки Архыз, поговорим о местном быте и попробуем локальную еду.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются питание и подъем по канатной дороге: от 1000 до 1500 руб. в зависимости от выбранного варианта
  • В поездке с вами будет гид-водитель из нашей команды
  • Экскурсия может начаться в любом городе КМВ
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 20 чел.): подробности уточняйте в переписке с гидом

Каждый раз перед поездкой мы обзваниваем путешественников и дополнительно обсуждаем план поездки, потому что погодные условия не всегда позволяют соблюдать прописанный маршрут.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ваш адрес минимум за 24 часа до начала экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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