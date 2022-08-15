Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня

Знакомство с работой итальянских архитекторов на КМВ наряду

5
3 отзыва
Знакомство с работой итальянских архитекторов на КМВ наряду с дегустацией авторских вин из винограда, выращенного на Кавказской земле, а также разных итальянских сортов сыра из самой настоящей семейной сыродельни, с возможностью попробовать себя в мастер-классе по изготовлению моцареллы, которую проведет настоящий итальянец – владелец сыродельни, а также отдых в итальянских термах сделают ваши выходные незабываемыми!
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Ближайшие даты:
3
ноя
15
дек
5
янв

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ессентуки. Релакс в итальянских термах в «Машук Аква-Терм»

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды до 12:00.

Групповой трансфер в 12:30 в Ессентуки.

Прибытие в отель Курортный 4*. Вещи оставляем в камере хранения отеля.

Обед с блюдами национальной кухни.

Размещение в номерах выбранной категории после 14:00.

При заезде в отеле взимается наличными курортный сбор* 50 /руб. /чел./сутки, оплата на месте.

После обеда вас ждет лёгкая увлекательная пешеходная экскурсия по курортному парку.

Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, и, конечно, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

18:00 Отправление в термальный комплекс “Итальянские термы”.

Итальянские термы – это отдых для эстетов и ценителей европейского комфорта в лучших традициях мировых термальных курортов.

Итальянские термы заботятся о вашем здоровье, согревают, корректируют фигуру и расслабляют.

На территории площадью 2.5 га вы найдете разнообразные возможности релакса: открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, (3 бассейна), сауны (солевая, арома и финская), бани (с панорамными окнами, римская), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, хаммам, комнаты релакса.

18:30 – 20:30 Посещение спа комлекса.

Возвращение в Ессентуки.

Прибытие в Ессентуки. Релакс в итальянских термах в «Машук Аква-Терм»Прибытие в Ессентуки. Релакс в итальянских термах в «Машук Аква-Терм»Прибытие в Ессентуки. Релакс в итальянских термах в «Машук Аква-Терм»Прибытие в Ессентуки. Релакс в итальянских термах в «Машук Аква-Терм»
2 день

Ессентуки. «Вкусный Кавказ по-итальянски» - дегустация вина и мастер-класс по изготовлению сыров

Завтрак в отеле.

Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55!

Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие, в чем вы сможете убедиться, лично испытав их.

Отправление в селение Верблюдогорка, где, возрождая славное дело итальянских виноделов, трудолюбивая семья из селения Винсады создаёт свои неповторимые вина с душой и заботой.

Итальянским виноградарям, прибывшим в эти места в 90 годы 19 века, местность напоминала их родную Калабрию, Тичино.

Они привезли с собой саженцы виноградных лоз итальянских и французских сортов и весьма преуспели в изготовлении столовых натуральных вин.

Вся энергия и тепло кавказского солнца, отданная ягодам винограда, собрана в чудесном молодом напитке – мускат, рислинг, ркацителли, саперави, мерло, каберне – у каждого напитка свой неповторимый вкус, можно прямо влюбиться – и не в один!

И у вас будет возможность самим все продегустировать.

Дегустация вина проходит вблизи молодых виноградников, разбитых на солнечных склонах горы Верблюд, рядом расположен уже заброшенный капитальный винный погреб, который построили итальянские виноградари в конце 19 века.

Также вас ждет дегустация домашних сыров, приготовленных по итальянским технологиям в семейной сыродельне, с участием в самом процессе их приготовления! (мастер-класс включен)

Обед в кафе с живописным видом на Пятигорье.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

3 день

«Настоящий Кавказ в миниаютюре» - Медовые водопады, Железноводск

Завтрак в отеле.

Сегодня вы отправитесь в соседнюю республику – Карачаево-Черкесию, чтобы взглянуть на Кавказ с другой стороны.

Путь ваш будет легким и непринужденным, с несколькими остановками по пути.

Сначала мы покажем вам популярную природную достопримечательность – гору Кольцо.

Она представляет собой монолитную арку прямо в скале.

Если подняться наверх, к самому «кольцу», то сквозь него можно увидеть деревья, горы, окрестные деревеньки и сам Кисловодск с высоты птичьего полета.

Следующей вашей остановкой будет так называемый Чайный домик.

Нигде больше вы не увидите такого разнообразия травяного чая, меда, настоек, варенья и местных сладостей (урбеч, пастила, чурчхела и др.)!

А большим бонусом является то, что все это можно попробовать!

Для тех, кто хочет стать еще ближе к природе и почувствовать себя «джигитом», предлагаем совершить небольшую конную прогулку на настоящем карачаевском скакуне (неподалеку есть прокат – доплата от 500 рублей/30 минут).

Конечной точкой этой половины дня станут Медовые водопады – Жемчужный, Секретный, Змейка, Мельница и Медовый.

На самом деле, «медовые» водопады не имеют отношения к меду (по крайней мере, сейчас – о происхождении названия водопадов вам расскажет наш гид), а на территории их разбит целый комплекс, где можно не только полюбоваться живописными видами, но и посетить Кавказское подворье с проживающими там животными, попробовать местную кухню: как бы посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

Обед с блюдами национальной кухни.

В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).

Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).

Переезд и знакомство с курортом Железноводск.

Вас ждет прогулка по курортному парку, где вы увидите архитектурные памятники XIX столетия: бывшую дачу Эмира Бухарского, Пушкинскую галерею; загадаете желание, попробовав прокрутить так называемый Камень Желаний; пройдетесь по Каскадной лестнице, претерпевшей обширную реставрацию в 2019 году, к также обновленному Курортному озеру с живописной территорией; ну и, конечно, попробуете минеральную воду прямо из источников – Лермонтовского и Смирновско-Славяновского.

Возвращение в Ессентуки.

Свободное время.

«Настоящий Кавказ в миниаютюре» - Медовые водопады, Железноводск«Настоящий Кавказ в миниаютюре» - Медовые водопады, Железноводск«Настоящий Кавказ в миниаютюре» - Медовые водопады, Железноводск«Настоящий Кавказ в миниаютюре» - Медовые водопады, Железноводск
4 день

Окончание программы. Пятигорск с итальянским акцентом

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление на экскурсию по г. Пятигорску

Во время экскурсии вы узнаете о жизни и творчестве первых архитекторов Пятигорска – итальянцев Джузеппе-Марко и Джованни-Батиста Бернардацци.

Они жили и творили в Пятигорске около двух десятилетий и похоронены на старинном кладбище «Некрополь», недалеко от места первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова.

Неспешно прогуливаясь в компании гида, вы увидите многие достопримечательности и сохранившиеся здания, созданные талантливыми итальянцами:

  • Николаевские (ныне Лермонтовские) ванны;
  • знаменитый «Грот Дианы»;
  • каменную ротонду с восемью колоннами – «Эолову арфу», откуда по вечерам доносятся нежные звуки музыки;
  • широкий бульвар, ныне именуемый «Цветник», ставший в свое время излюбленным местом гуляний «курортной публики» – на территории его находится также знаменитая скульптура Орла – визитная карточка самого Пятигорска и всех городов Кавказских Минеральных Вод.

Обед.

При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб/чел), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.

Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 19:00.

Окончание программы. Пятигорск с итальянским акцентомОкончание программы. Пятигорск с итальянским акцентомОкончание программы. Пятигорск с итальянским акцентомОкончание программы. Пятигорск с итальянским акцентом

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице. Стоимость зависит от размещения:

Отель/размещениеместо в двухместном номереОдноместное размещениеДополнительное место ребенок или взрослый
Отель Курортный 4*
Стандарт		4150044500нет
Отель Курортный 4*
Комфорт, 03-06.11		430004950041500

Возможно подселение по запросу.

Варианты проживания

Отель «Курортный» 4*

3 ночи

«Курортный» – отель нового поколения, расположенный в историческом центре города-курорта Ессентуки. Всё самое интересное, что есть в Ессентуках, расположено в шаговой доступности от нашего отеля. Курортный парк, бюветы с целебной минеральной водой, концертный зал им. Ф. Шаляпина, крупнейший на юге России поющий фонтан.

Если в путешествиях и на отдыхе вы цените комфорт и обслуживание на высшем уровне, приезжайте к нам – будете приятно удивлены.

Отель «Курортный» предлагает гостям:

  • комфортабельные номера, выполненные в авторском дизайне.
  • спа-комплекс для полного расслабления и восстановления сил.
  • элегантный ресторан, в меню которого представлены блюда классической европейской и традиционной кавказской кухни.
  • уютный лобби-бар с большим выбором напитков и располагающей к размышлениям атмосферой.
  • услуги прекрасно обученного персонала – европейский уровень профессионализма, умноженный на кавказское гостеприимство.
  • летняя терраса на 8 этаже отеля, с которой открывается прекрасный вид на город.
Отель «Курортный» 4*Отель «Курортный» 4*Отель «Курортный» 4*Отель «Курортный» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер: аэропорт–гостиница-аэропорт
  • Размещение 3 ночи в номере выбранной категории c завтраком
  • Питание по программе тура
  • Экскурсии по программе с местным гидом: Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, Медовые водопады, посещение института механотерапии, экосборы, посещение термального комплекса “Итальянские термы”, мастер класс по сыроделию, дегустация вина
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные воды и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Подъем по канатной дороге на г. Машук – 400 рублей
  • Курортный сбор-50 руб/чел в сутки оплачивается в отеле по прибытию
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
15 авг 2022
Все супер! Ни одного вопроса без ответа, решение максимально оперативное.
Л
9 авг 2022
Потрясающая поездка! Море впечатлений от красоты городов и природы! Отличная организация и прекрасный гид Амина! Спасибо!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
2 авг 2022
Очень хорошая организация тура, всё продумано. В беде не бросают)

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