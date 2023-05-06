Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

По пути следования к Экопарку "Долина Нарзанов" открывается вид на Кавказский хребет во главе с Эльбрусом.

Экопарк "Долина Нарзанов" - единственное в мире место, где бьет более 20 видов целебных нарзанных источников, а также редкие растения и птицы, резвящаяся в хрустальных ручьях форель, целебный горный воздух, напитанный ароматом цветов и трав.

А в 2022-м году на территории эко парка открыли первый на Кавказе круглогодичный тюбинговый комплекс! Все трассы оборудованы ультрасовременным покрытием, поэтому теперь можно весело прокатиться на ватрушках в любое время года! Дети до 7 лет у нас катаются на детской тюбинговой горке. На территории тюбингового комплекса для малышей есть детский городок "Замок".

А также детский троллей, где их ждут внимательные инструктора и 34 метра захватывающего, безопасного, веселого полета среди гор по канатному спуску. На троллее действует ограничение по весу - до 25 кг. Для взрослых и детей старше 7 лет - большая тюбинговая трасса с подъёмником.