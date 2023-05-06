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Что вас ожидает:
- Кисловодск
- Долина "Нарзанов"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
По пути следования к Экопарку "Долина Нарзанов" открывается вид на Кавказский хребет во главе с Эльбрусом.
Экопарк "Долина Нарзанов" - единственное в мире место, где бьет более 20 видов целебных нарзанных источников, а также редкие растения и птицы, резвящаяся в хрустальных ручьях форель, целебный горный воздух, напитанный ароматом цветов и трав.
А в 2022-м году на территории эко парка открыли первый на Кавказе круглогодичный тюбинговый комплекс! Все трассы оборудованы ультрасовременным покрытием, поэтому теперь можно весело прокатиться на ватрушках в любое время года! Дети до 7 лет у нас катаются на детской тюбинговой горке. На территории тюбингового комплекса для малышей есть детский городок "Замок".
А также детский троллей, где их ждут внимательные инструктора и 34 метра захватывающего, безопасного, веселого полета среди гор по канатному спуску. На троллее действует ограничение по весу - до 25 кг. Для взрослых и детей старше 7 лет - большая тюбинговая трасса с подъёмником.
Суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Дополнительные платы:
- Экологический сбор в эко парке - 100 рублей, за исключением инвалидов 1 и 2-ой групп и детей до 6 лет.
- Тюбинг: Оплата безлимитного абонемента на целый день зависит от времени суток и дня недели.
- В выходные и праздничные дни:
- С 10:00 до 19:00 - 1000 руб
- С 13:00 до 19:00 - 750 руб
- С 15:00 до 19:00 - 500 руб
- С 17:00 до 19:00 - 250 руб
- В будние дни:
- Безлимитное катание на детской тюбинговой трассе - бесплатно. С бесплатным сопровождением взрослых.
- На взрослой тюбинговой трассе в будни:
- С 11:00 до 18:00 - 500 руб
- С 15:00 до 18:00 - 250 руб
- Место начала и завершения?
- Привокзальная Площадь, Ессентуки
- Когда и сколько длится?
- Когда: СубботаЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Необходимо иметь с собой удобную одежду и обувь.
- Дополнительные платы:
- Экологический сбор в эко парке - 100 рублей, за исключением инвалидов 1 и 2-ой групп и детей до 6 лет.
- Тюбинг: Оплата безлимитного абонемента на целый день зависит от времени суток и дня недели.
- В выходные и праздничные дни:
- С 10:00 до 19:00 - 1000 руб
- С 13:00 до 19:00 - 750 руб
- С 15:00 до 19:00 - 500 руб
- С 17:00 до 19:00 - 250 руб
- В будние дни:
- Безлимитное катание на детской тюбинговой трассе - бесплатно. С бесплатным сопровождением взрослых.
- На взрослой тюбинговой трассе в будни:
- С 11:00 до 18:00 - 500 руб
- С 15:00 до 18:00 - 250 руб
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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