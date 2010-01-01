Что вас ожидает:14:20 — выезд из Ессентуков

Ехать автобусом в Пятигорск недалеко, около 20 км. Но, даже за это время, вы услышите от экскурсовода парочку историй о городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. А ещё узнаете, почему Бештоу, гора высотой 1401 м, дала имя Пятигорску. Гид расскажет о 17 «несостоявшихся» вулканах, горах ⛰️ с кристаллизовавшейся магмой внутри. Въезжаем с той стороны, где расположен Ипподром, м/н Скачки, строительные гипермаркеты, городские предприятия и корпуса СКФУ.

Под рассказы гида заезжаем в м/н Новопятигорск. Из окон автобуса вы увидите останки Константиногорской крепости. Это те места, на которых был основан Пятигорск. Проезжаем мимо казачьего пикета на горе Пост. И направляемся к горе Машук. За время этой поездки вас ожидает история 📖 о студенческом городке и о самом старом трамвае под проводами.

15:10 — подъезжаем к дому Лермонтова. Экскурсия ⛳ сокращённая

От экскурсовода вы узнаете, что этот домик когда-то был собственностью дворянина и капитана Чулаева. В 1841 г. Михаил Юрьевич жил здесь 2 месяца. Это было перед смертельной дуэлью с Мартыновым. В этот дом тело Лермонтова доставили после дуэли, тут прошла церемония прощания.

15:40 — поход к озеру Провал

На юго-восточном склоне Машук находится загадочное подземное озеро карстового происхождения. Об озере с названием Провал вам подробно расскажет гид, пока будете идти по туннелю, длина которого 58 м. Кстати, у входа в туннель вы увидите скульптуру Остапа Бендера. И ваше любопытство удовлетворит наш профессиональный экскурсовод.

16:10 — подъём на Машук

Подниматься будем на самой старой маятниковой безопорной канатной дороге. Её построили в 1971 г. С вершины открыт потрясающий вид на Пятигорск, на горы КМВ, видны те горы Большого Кавказского хребта, где вершины Казбек и Эльбрус. Обязательно фотосессия 📷 на память!

Если канатка будет закрыта, то в нижней части города проводится расширенная экскурсия

Конечно, чтобы рассмотреть и узнать историю каждого объекта, нужно очень много времени, но вкратце вы ознакомитесь с ними. Это будет Лермонтовская галерея, Дом офицеров, грот Дианы, кофейня Гукасова, театр Оперетты. Посмотрите на первый памятник поэту в России и на скульптуру Кисы Воробьянинова. Познакомитесь с Ермоловскими и Лермонтовскими ваннами. А ещё в главной питьевой галерее проведёте дегустацию минеральной воды. Её добывают из источников № 2 и № 17 в Красноармейске.

17:20 — уезжаем к месту дуэли Лермонтова

Экскурсовод во время проезда начинает свой рассказ о последних часах жизни поэта. А на месте гибели продолжает историю о появлении памятника-обелиска, которая начинается с 1878 года.