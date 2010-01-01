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«Лермонтовский» Пятигорск

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Знаменитые места Лермонтова в Пятигорске и сегодня пропитаны удивительной атмосферой тех времён.

Приглашаем вас на обзорную экскурсию ⛳ по городу.

Мы посетим «лермонтовский» Пятигорск, прокатимся по старейшей канатной российской дороге, которая ведёт на вершину Машук.

Побываем на месте гибели поэта.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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«Лермонтовский» Пятигорск
«Лермонтовский» Пятигорск

Что вы увидите

  • Дом-музей Лермонтова
  • место дуэли Лермонтова
  • галерея Лермонтова
  • Провал
  • грот Дианы
  • подъем на Машук
  • Эолова Арфа
Что вас ожидает:14:20 — выезд из Ессентуков
Ехать автобусом в Пятигорск недалеко, около 20 км. Но, даже за это время, вы услышите от экскурсовода парочку историй о городах-курортах Кавказских Минеральных Вод. А ещё узнаете, почему Бештоу, гора высотой 1401 м, дала имя Пятигорску. Гид расскажет о 17 «несостоявшихся» вулканах, горах ⛰️ с кристаллизовавшейся магмой внутри. Въезжаем с той стороны, где расположен Ипподром, м/н Скачки, строительные гипермаркеты, городские предприятия и корпуса СКФУ.
Под рассказы гида заезжаем в м/н Новопятигорск. Из окон автобуса вы увидите останки Константиногорской крепости. Это те места, на которых был основан Пятигорск. Проезжаем мимо казачьего пикета на горе Пост. И направляемся к горе Машук. За время этой поездки вас ожидает история 📖 о студенческом городке и о самом старом трамвае под проводами.
15:10 — подъезжаем к дому Лермонтова. Экскурсия ⛳ сокращённая
От экскурсовода вы узнаете, что этот домик когда-то был собственностью дворянина и капитана Чулаева. В 1841 г. Михаил Юрьевич жил здесь 2 месяца. Это было перед смертельной дуэлью с Мартыновым. В этот дом тело Лермонтова доставили после дуэли, тут прошла церемония прощания.
15:40 — поход к озеру Провал
На юго-восточном склоне Машук находится загадочное подземное озеро карстового происхождения. Об озере с названием Провал вам подробно расскажет гид, пока будете идти по туннелю, длина которого 58 м. Кстати, у входа в туннель вы увидите скульптуру Остапа Бендера. И ваше любопытство удовлетворит наш профессиональный экскурсовод.
16:10 — подъём на Машук
Подниматься будем на самой старой маятниковой безопорной канатной дороге. Её построили в 1971 г. С вершины открыт потрясающий вид на Пятигорск, на горы КМВ, видны те горы Большого Кавказского хребта, где вершины Казбек и Эльбрус. Обязательно фотосессия 📷 на память!
Если канатка будет закрыта, то в нижней части города проводится расширенная экскурсия
Конечно, чтобы рассмотреть и узнать историю каждого объекта, нужно очень много времени, но вкратце вы ознакомитесь с ними. Это будет Лермонтовская галерея, Дом офицеров, грот Дианы, кофейня Гукасова, театр Оперетты. Посмотрите на первый памятник поэту в России и на скульптуру Кисы Воробьянинова. Познакомитесь с Ермоловскими и Лермонтовскими ваннами. А ещё в главной питьевой галерее проведёте дегустацию минеральной воды. Её добывают из источников № 2 и № 17 в Красноармейске.
17:20 — уезжаем к месту дуэли Лермонтова
Экскурсовод во время проезда начинает свой рассказ о последних часах жизни поэта. А на месте гибели продолжает историю о появлении памятника-обелиска, которая начинается с 1878 года.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • 150 руб. - Билет в музей-домик Лермонтова
  • 360 руб. - Канатная дорога
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
«Лермонтовский» Пятигорск
«Лермонтовский» Пятигорск
«Лермонтовский» Пятигорск
«Лермонтовский» Пятигорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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1 отзыв оставили туристы

Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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