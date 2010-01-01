Каскады воды в живописном ущельеДо Медовых водопадов, которые находятся в окрестностях Кисловодска, 40 км. Автобусом въезжаем в Малокарачаевский район. Поднимаемся на высоту 1000 метров к вершине плато. За Красным курганом дорога ведёт вниз к ущелью, где находятся водопады. Возле реки Аликоновка есть стоянка, где будет находиться автобус во время нашего пешего путешествия.

К водопадам спускаемся по ступеням со своеобразным названием «тёщины рёбра». Во время спуска фотографируйте понравившиеся виды, так как подъём будет по другой тропе. Водопады расположены в живописном ущелье, которое когда-то называлось Ореховые отвершки. С высоты 18 м падает Большой Медовый водопад, который образует приток Аликоновки — речушку Эчки-Баш. Так же пойдём смотреть и другие водопады: Девичьи косы, Чёртова мельница, Малый Медовый водопад и Жемчужный, который самый мощный среди всех. Чай с хычином на Карачаевском подворьеНалюбовавшись водопадами, идём на Карачаевское подворье. Здесь посещаем этнографический музей 🖼, в котором много старинных экспонатов из жизни и быта проживающих здесь в прошлых веках карачаевцев. За посещение платить не надо. А вот, чтобы покормить индюков, коз, баранов и кроликов, нужно заплатить (за корм!). На подворье можно вымыть руки, отдохнуть, испробовать вкусного чая на травах. А ещё съесть кусочек хычына (это круглый жареный пирог). По другой дороге возвращаемся к автобусу. Вкусная дегустация в «Чайном домике»Наш путь пролегает возле «Чайного домика». Здесь делаем остановку. Можно бесплатно выпить 🍹 чай из трав, отведать колбасу из говядины и конины. А ещё провести дегустацию варенья: из еловых шишек, имбиря, малины, облепихи, даже из перца! Обязательно пробуем карачаевский мёд. Сладости и сувениры 🎁 можно купить домой. После дегустации возвращаемся к автобусу. И направляемся в Ессентуки. Важная информация:• Гору Кольцо посещаем все дни кроме субботы!