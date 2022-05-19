Неизведанная Северная Осетия

Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день

Индивидуальная
Северная Осетия — загадочный и невероятно красивый регион.

Вы исследуете старинное горное село Дзивгис, заглянете в Кадаргаванский каньон и испытаете на себе природную силу термальной воды.

А я расскажу любопытные факты о местных традициях, истории, менталитете и повседневной жизни.
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Село Дзивгис и не только

Вы посетите Куртатинское ущелье, рассмотрите святилище Святого Георгия в селе Эльхотово, прогуляетесь по Тропе чудес и постоите над обрывом у Кадаргаванского каньона. А также заедете в древнее селение Дзивгис, где увидите наскальные оборонительные крепости 14 века, старинный храм и некрополь, состоящий из склепов разных периодов. Я раскрою богатую историю этого места и помогу прочувствовать его самобытный колорит.

Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники

Еще одно интересное осетинское поселение — климатический курорт Фиагдон. Здесь вы увидите мемориал, посвященный не вернувшимся с войны куртатинцам, и необычный памятник Ленину. Кроме того, оцените современный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и по желанию заедете на природные термальные источники в селе Бирагзанг.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем или моем автомобиле. Во втором случае транспорт оплачивается дополнительно — 7000 руб.
  • Маршрут не предполагает больших пеших прогулок (максимум 100-200 метров от машины)
  • Еда, напитки и вход на термальные источники (300 рублей за час) не включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доплатой 700 руб.) ; из Кисловодска не забираю
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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