Что вас ожидает

Село Дзивгис и не только

Вы посетите Куртатинское ущелье, рассмотрите святилище Святого Георгия в селе Эльхотово, прогуляетесь по Тропе чудес и постоите над обрывом у Кадаргаванского каньона. А также заедете в древнее селение Дзивгис, где увидите наскальные оборонительные крепости 14 века, старинный храм и некрополь, состоящий из склепов разных периодов. Я раскрою богатую историю этого места и помогу прочувствовать его самобытный колорит.

Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники

Еще одно интересное осетинское поселение — климатический курорт Фиагдон. Здесь вы увидите мемориал, посвященный не вернувшимся с войны куртатинцам, и необычный памятник Ленину. Кроме того, оцените современный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и по желанию заедете на природные термальные источники в селе Бирагзанг.

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