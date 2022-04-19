Оленья Ферма

Оленья Ферма
Оленья Ферма
Оленья Ферма
Оленья Ферма
Оленья Ферма
Оленья Ферма
Новая эксклюзивная экскурсия на Оленью Ферму, которая расположена не далеко от Ессентуков, у подножия одного из первых памятников природы на Ставрополье – горы Брык.
На территории фермы, которая занимает площадь порядка 90 гектар, вы познакомитесь с местными обитателями: африканскими страусами, маралами (Алтайские олени), косулями, ланями, муфлонами (разновидность Азиатских баранов), разными видами птиц и, конечно же, с пятнистыми и европейскими благородными оленями.
Посетите раскол-места, где происходит разбивка, сортировка оленей и ветеринарная обработка, с демонстрацией оборудования для фиксации оленей, узнаете, чем кормят животных и у вас будет возможность самим покормить оленей продукцией фермы.
В завершении экскурсии и нас ждет угощение чаем с блинами, а также медом из собственной пасеки фермы, который можно приобрести как сладкий и полезный сувенир.
Обещаем, что вы увезете массу прекрасных впечатлений и десятки ярких, неповторимых фотографий. Кстати, по желанию, можно заказать профессиональную фотосессию.
Оленья Ферма - сказочное место, тропинка которой ведет в детство, где снова веришь в чудеса

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
  • Входные билеты на ферму 1000р
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится
Когда: Вторник 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00.
  • Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник 11:00

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