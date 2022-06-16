Рождественское путешествие по Кавказским Минеральным Водам – это возможность за несколько дней побывать в самых прекрасных уголках региона, познакомиться с его богатой историей, традициями, культурой, национальной кухней.

Сделайте Ваше Рождество особенным! Мы предлагаем Вам провести праздничные дни в приятной компании и наполнить их массой положительных впечатлений, благодаря интересным городским экскурсиям и выездам на природу, где можно гулять, наслаждаться. Поездка в Домбай с его чистейшим горным воздухом, прогулки по Курортному парку, посещение минеральных источников – все это даст вам возможность не просто хорошо отдохнуть, но и оздоровить свой организм!

Программа тура по дням

1 день Заезд в Кисловодск + пешая экскурсия по Курортному парку

Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды или на ж/д вокзал Кисловодска. Групповой трансфер, размещение в гостинице, выбранной вами заранее. Отдых. Обед в кафе вместе с другими участниками тура и гидом. Знакомство группы, обсуждение программы тура. Первый день вы посвятите неспешной прогулке по Кисловодскому курортному парку. Парк, который можно смело назвать гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова. Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров. Курортный парк прекрасен во все времена года . Вы сполна насладитесь красотой здешних мест, особенно волшебных в эти праздничные дни. Чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на вашем здоровье и настроении. Прогулку можно завершить на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха гостей курорта. Здесь вам предложат три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, а у Главных Нарзанных ванн экскурсия подойдет к своему завершению. Возвращение в гостиницу, отдых. Ужин в одном из многочисленных ресторанов на Курортном бульваре города или в гостинице (доп. плата).

2 день Экскурсия на Медовые водопады

Завтрак в отеле. Сегодня вы продолжите свое новогоднее приключение по городам КМВ. Отдохнувшие после дороги вы посетите музей-дачу Ф.Шаляпина (входные билеты за доплату). А после вы отправитесь за город в Аликоновское ущелье на Медовые водопады (Карачаево-Черкесия). По дороге вы сделаете остановку и осмотрите природный памятник — гору Кольцо. По прибытии на водопады вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты. После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню (обед включен). Здешние кулинары готовят вкуснейшие хичины и шашлыки. После прогулки по каньону у вас будет возможность посетить экстремальные аттракционы. Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённой в России – 1050 метров (доп. плата). На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч. В этот зимний день особенно приятным станет посещение Чайного домика, где вы отведаете горячий травяной чаи и попробуете варенье домашнего производства, коих здесь на выбор огромное множество. Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи и другие экзотические сласти, можно купить травяные сборы, настойки и мед. Дегустация поможет вам определиться с выбором. А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доп. плата). Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне. Возвращение в гостиницу после обеда, ужин самостоятельно. Для желающих возможна организация поездки на Суворовские горячие источники или источники «Жемчужина Кавказа». Купание проходит в специально оборудованных бассейнах, имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, кафе.

3 день Экскурсия в Ессентуки и Железноводск

Завтрак в отеле. Сегодня вы продолжите знакомиться с городами Кавказских Минеральных Вод – г. Ессентуки и г. Железноводск. Программа будет посвящена минеральным источникам региона. В курортном городе Ессентуки, вы пройдете через парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17). Также вы посетите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века. Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64! Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие. Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм. Обед в кафе. Следующим пунктом программы будет город Железноводск. Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия. Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк. Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из единственного бювета-книги. Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

4 день Экскурсия на Домбай

Завтрак сухпаек. Сегодня вы отправитесь в горы Домбай – в незабываемую поездку к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта. У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал – тот Кавказа не видал!». Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире. Потрясающе красивая панорама Кавказского Хребта с множеством высоченных вершин и огромных вечных ледников в обрамлении реликтовых пихтовых лесов поразит вас раз и навсегда. По прибытию на курорт на нескольких очередях канатной дороги вы подниметесь к самым облакам, в царство белоснежных горных вершин (доп. плата). Обед на курорте самостоятельно. Посещение национального рынка. Туристы увозят с собой домашнее варенье, овечьи шкуры, папахи, поделки, мед, сладости и другие напоминания о путешествии. Возвращение в Кисловодск. Ужин самостоятельно.

5 день Экскурсия в Пятигорск

Завтрак в отеле. Сегодня заканчивается ваше знакомство с городами Кавказских Минеральных вод – вас ждет посещение самого старого города в регионе – Пятигорска. Вы прогуляетесь по великолепному парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал. Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин. Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь. Во время экскурсии Вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с пребыванием его в Пятигорске. Посещение музея-усадьбы М.Ю.Лермонтова (входные билеты за доплату на месте). Заключительный обед в кафе, во время которого вы сможете поделиться впечатлениями от программы и вспомнить самые яркие ее моменты! Во время экскурсии вы также поднимитесь по канатной дороге на гору Машук (входные билеты за доп плату на месте). Высота откроет великолепный вид на зимний город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус. Возвращение в Кисловодск. Свободное время на курорте.

6 день Самостоятельный отдых на курорте КМВ

Свободный день, отдых. Сегодня вы можете провести время на свое усмотрение. Возможности курортного региона и мест размещения весьма широки. Если вы хотите ближе познакомиться с горами Северного Кавказа, предлагаем вам организовать экскурсии на Эльбрус, в Северную Осетию или на Чегемские водопады. А можно посвятить день прогулке по парку, посетить визит-центр Кисловодского национального парка, насладиться видами на горы и город. Либо совершить прогулку по Верхнему Курортному парку. В общем, выбор за вами! Ужин самостоятельно.

7 день Прощание с КМВ