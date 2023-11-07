1 день

Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт или ж/д вокзал до 12:00.

12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.

Трансфер в Кисловодск, в пути 1 час (в зависимости от дорожной ситуации).

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда на площади напротив здания ж/д вокзала.

Трансфер в отель.

Размещение в отелях на выбор согласно вашему бронированию.

Заселение в отель по фамилии. Расчетный час в отеле после 14:00.

Курортный сбор 100 рублей в сутки с человека оплачивается на месте при заселении.

Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:

Визит-центр – интерактивная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Стоимость билетов: 250 руб. - взрослый, 150 руб. - детский. Экскурсия длится около 30 мин.

14:00 Начало программы в Кисловодске*

*точная программа тура по времени выдается за 1 день до начала тура.

Обед в кафе, знакомство с группой.

После обеда пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.

Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Возращение в гостиницу самостоятельно.

Отдых, свободное время.

Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).