В программе тура посещение городов Кавказских Минеральных Вод с их памятниками культуры и архитектуры, а также парками, каждый из которых по-своему привлекателен. Вы обязательно попробуете минеральную воду из источников здешних мест, которые известны во всем мире за свои целебные свойства, и по-настоящему оцените отдых «на водах». Яркими впечатлениями разбавит экскурсионную часть –поездка в Домбай, в край заснеженных вершин, и с потрясающей панорамой гор Главного Кавказского Хребта. Отдохнуть и расслабиться можно в термальных источниках, которые придадут вам сил и здоровья на весь год.

Программа тура по дням

1 день Заезд, экскурсия по Железноводску и Ессентукам

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды. Групповой трансфер в 11:30. Начнется день с посещения города-курорта Железноводск. Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия. Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк. Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды). По дороге к Ессентукам, вы посетите Храмовый комплекс, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса Христа высотой 20 метров. Кроме того, на территории комплекса находится православный храм апостолов Петра и Павла, часовни – Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Илии Пророка, а также трапезная и церковная лавка. Прибытие в отель Курортный 4*, Ессентуки, размещение в номерах выбранной категории. Обед (комплекс). После небольшого отдыха, вас ждет пешеходная экскурсия по курорту. Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17). Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века. Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 64! Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие. Испытав уникальные чудодейственные аппараты, при этом ощутив себя на месте героев фильма "Любовь и голуби", вы сможете самостоятельно убедиться в плодотворном влиянии механотерапии на организм. Посещение Суворовских горячих источников (доп. плата). Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом. Термальная вода положительно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения.

2 день Экскурсия в Домбай

Завтрак в отеле. 08:00 Ориентировочное время отправления на экскурсию . Сегодня вы отправитесь в горы Домбая – в незабываемую поездку к белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта. Это настоящий музей на лоне природы, с богатой флорой и фауной, многие растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире. Потрясающе красивая панорама Кавказского Хребта с множеством высоченных вершин и огромных вечных ледников в обрамлении реликтовых пихтовых лесов поразит вас раз и навсегда. Прибытие на курорт. Четыре очереди кресельной канатной дороги поднимут вас на высоту 3002 метра над уровнем моря (доп. плата), откуда открывается захватывающая дух панорама заснеженных вершин, сверкающих на солнце ледников, бурных, стремительных рек и звенящих водопадов. Здесь же, вы сможете увидеть одно из самых уникальных строений в поселке Домбай – гостиницу "Тарелка", которую финские архитекторы подарили правительству России в знак дружбы в 1969 году. Эта конструкция, не имеющая аналогов в своем роде, считается памятником архитектуры 20 века, и ее копия хранится в музее в Дюссельдорфе. Обед с блюдами национальной кухни самостоятельно – вы сможете попробовать настоящие карачаевские хичины, форель, приготовленную на мангале и, конечно, шашлык; выпить стакан прохладного айрана или чашечку горного травяного чая. Вы также посетите местный рынок, где продаются вещи ручной работы: шали, паутинки, тапочки, шарфы, шапки, варежки, а также различные травяные сборы, варенье и горный мед. На обратном пути Вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки Уллу-Муруджу. Вода в реке столь чиста и прозрачна, что из нее можно пить воду. Далее вы также остановитесь на купание в термальном комплексе «Жемчужина Кавказа». Комплекс состоит из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах от + 25 до +41 градусов. На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники. Возвращение в г. Ессентуки вечером. Ужин самостоятельно.

3 день Экскурсия в Пятигорск, трансфер в аэропорт