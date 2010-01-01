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Термальный источник «Жемчужина Кавказа»

Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
В любое время года можно отдохнуть и расслабиться после стресса или трудового дня в бассейнах с водой из природных источников.

Приглашаем вас отправиться на экскурсию-отдых в «Жемчужину Кавказа», где бассейны наполнены водой с минеральными солями из термальных источников.

У вас также будет возможность побывать в сауне, бане, хамаме (турецкой бане) и в кафе.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Термальный источник «Жемчужина Кавказа»
Термальный источник «Жемчужина Кавказа»

Что вы увидите

  • Термальные источники
«Жемчужина Кавказа»Комплекс находится в Карачаево-Черкесской республике, в Прикубанском районе, посёлке Кавказский. В оздоровительном комплексе имеются восемь бассейнов, вода в которых наполняется из термальных источников. Диапазон температуры воды колеблется от +20 до +43 °C.
Что собой представляют термальные источники, куда мы направляемся из Ессентуков? Это ключи, которые бьют из-под самой земли. Вода в ключе имеет температуру, которая выше +20 °C. Польза термальной воды известна ещё с древних времён. Поэтому на месте источников открываются санатории и оздоровительные комплексы. Оздоравливаться можно и в холодное время года. Ведь вода в бассейне до +43°CПольза термальной водыИз чего состоит термальная вода? В горячем, бьющем из-под земли, ключе, растворяются твердые частицы, такие как литий, радий, кальций. А ещё в воде содержится половина таблицы Менделеева: кремний, магний, сера и т. д. Комплекс работает на термальной минерально- щелочной воде, в которой большое содержание кремнезёма. В термальном бассейне каждый может повысить свой иммунитет, оздоровить кожу, избавиться от депрессии, укрепить опорно-двигательный аппарат. Что вас ожидаетПлощадь всего комплекса составляет 3000 м². Работает с 10:00 до 22:00. Для определения своей комфортной температуры можно проконсультироваться у медперсонала комплекса. Есть отдельный бассейн для женщин с детьми. Есть такие, куда пускают только мужчин. В комплексе часть бассейнов крытая, часть под открытым небом. Там, где закрытая часть, находится сауна, хамам, бассейн и кафе. А на улице несколько бассейнов с разной температурой воды, в некоторых +20°C, а есть и за +40°C. Размеры больших бассейнов около 300 м². На сегодня в комплексе используют оборудование гидротерапии, т. н. душ Шарко. Отдохнуть можно в двух комнатах матери и ребёнка.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Купание — 400 руб. (1 ч. 20 мин. )
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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10 отзывов оставили туристы

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