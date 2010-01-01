«Жемчужина Кавказа»Комплекс находится в Карачаево-Черкесской республике, в Прикубанском районе, посёлке Кавказский. В оздоровительном комплексе имеются восемь бассейнов, вода в которых наполняется из термальных источников. Диапазон температуры воды колеблется от +20 до +43 °C.

Что собой представляют термальные источники, куда мы направляемся из Ессентуков? Это ключи, которые бьют из-под самой земли. Вода в ключе имеет температуру, которая выше +20 °C. Польза термальной воды известна ещё с древних времён. Поэтому на месте источников открываются санатории и оздоровительные комплексы. Оздоравливаться можно и в холодное время года. Ведь вода в бассейне до +43°CПольза термальной водыИз чего состоит термальная вода? В горячем, бьющем из-под земли, ключе, растворяются твердые частицы, такие как литий, радий, кальций. А ещё в воде содержится половина таблицы Менделеева: кремний, магний, сера и т. д. Комплекс работает на термальной минерально- щелочной воде, в которой большое содержание кремнезёма. В термальном бассейне каждый может повысить свой иммунитет, оздоровить кожу, избавиться от депрессии, укрепить опорно-двигательный аппарат. Что вас ожидаетПлощадь всего комплекса составляет 3000 м². Работает с 10:00 до 22:00. Для определения своей комфортной температуры можно проконсультироваться у медперсонала комплекса. Есть отдельный бассейн для женщин с детьми. Есть такие, куда пускают только мужчин. В комплексе часть бассейнов крытая, часть под открытым небом. Там, где закрытая часть, находится сауна, хамам, бассейн и кафе. А на улице несколько бассейнов с разной температурой воды, в некоторых +20°C, а есть и за +40°C. Размеры больших бассейнов около 300 м². На сегодня в комплексе используют оборудование гидротерапии, т. н. душ Шарко. Отдохнуть можно в двух комнатах матери и ребёнка.