Преимущества этого путешествия:
Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.
Групповой трансфер в 12:00.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.
Заселение (расчетный час в 14.00) в отель выбранной категории рядом с курортным парком.
После небольшого отдыха обед в кафе (включен).
Знакомство с гидом и другими участниками программы.
После обеда вас ждёт знакомство с городом-курортом Кисловодском. К
исловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи.
Это красивый уютный город, где солнце радует отдыхающих 300 дней в году!
Но, в первую очередь, Кисловодск — родина нарзана, который и дал жизнь самому городу.
Отведав кисловодского нарзана и прогулявшись по Курортному бульвару, вы отправитесь в знаменитый Кисловодский национальный парк, который является уникальным и редчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры, подлинным лечебно-оздоровительным дендрарием.
Здесь собрано более 250 видов местных и экзотических деревьев и кустарников.
Вас ждёт прогулка по Нижнему парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады и других достопримечательностей.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Сегодня вы отправитесь знакомиться со Средним и Горным парком, расположенным на склонах Джинальского хребта, и совершите прогулку на гору Малое Седло (пеший переход 15 км, 5 – 6 часов).
Прогулявшись по Среднему парку, вы поднимитесь в Горный парк.
Со смотровых площадок открывается прекрасный вид на город, но, чтобы полюбоваться Эльбрусом, нужно подняться на гору Малое Седло.
Гора Малое Седло невысока – всего 1325 метров над уровнем моря.
При этом над Кисловодском она возвышается на 500 метров, что делает гору прекрасным обзорным пунктом.
А если вы желаете увидеть горы-лакколиты Пятигорска Бештау и Машук, бескрайние отроги Пастбищного хребта и отдохнуть среди горного разнотравья с видом на Эльбрус, то возможно подняться на обзорную площадку Большое Седло (1400 метров над уровнем моря).
После отдыха и обеда (сухой паек) предлагаем преодолеть обратный путь пешком по одному из терренкуров парка.
Тропа очень живописна, по пути вам встречаются скальные образования, пещеры и гроты, несколько смотровых площадок с восхитительным видом на город, его окрестности и гору Эльбрус.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Сегодня вы отправитесь в Карачаево-Черкесию, территория которой прилегает к окрестностям Кисловодска.
По дороге к Медовым водопадам вы познакомитесь с уникальным памятником природы – горой Кольцо.
Далее вам предстоит посетить ущелье реки Аликоновки, где природа создала живописный гранитный каньон и 4 водопада.
После прогулки по каньону у вас будет возможность посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).
Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённый в России – 1050 метров!
На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч.
Второй аттракцион – Виа феррата — вам предложат два скальных маршрута, оборудованных металлическими конструкциями.
После инструктажа и экипировки (страховочные системы, каски) у вас будет возможность преодолеть скальный маршрут и почувствовать себя настоящими скалолазами.
Если вы не готовы к экстремальным приключениям, то вы можете посетить «Карачаевское подворье», расположенное у водопадов, и познакомиться с обычаями и традициями карачаевцев.
Обед в кафе у водопадов с блюдами национальной кухни (включен).
На обратном пути вы посетите Чайный домик, где вам предложат продегустировать множество видов варенья домашнего производства.
Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи, чеснока и другие экзотические сласти.
Также можно купить травяные сборы, настойки и мёд.
От Чайного Домика можно совершить конную прогулку по живописным окрестностям (доплата).
По дороге в Пятигорск вы посетите город-курорт Ессентуки, где познакомитесь с основными достопримечательностями этого курорта.
Отведав легендарной воды минеральных источников Ессентуки-4 и Ессентуки-17, вы отправитесь в Пятигорск.
Заселение в отель в номера выбранной категории.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Пятигорск – так называемый «природный музей минеральных вод».
Знакомство с курортом начнётся с экскурсии (пешая часть 13 км, 5-6 часов), а путеводителями по городу могут служить известные литературные произведения, как, например, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова или «Княжна Мэри» М.Ю. Лермонтова.
Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности курорта – Эолову Арфу, грот Дианы, парк Цветник, посетите Питьевую галерею и Бесстыжие ванны.
В ходе экскурсионной программы вас ждёт восхождение на гору Машук.
Машук имеет свою, отдельную от города славу, и занимает особое место в истории и литературе.
Высота этой горы-заповедника – почти 994 м, подъем на неё пройдёт по тропе братьев Бернардацци – главных архитекторов города.
На вершине со смотровой площадки открывается отличный вид на окрестности и Главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом.
Обед (сухой паек) на вершине.
Спуск в отель.
Ужин самостоятельно.
По вашему желанию вечером может быть организована за доплату поездка на купание в термальные источники станицы Суворовской, либо в самый современный термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», на территории которого есть сауна, хамам и 8 бассейнов с минеральной термальной водой разной температуры (доплата за транспорт в зависимости от количества туристов в группе).
Завтрак в отеле.
Трансфер в Железноводск, где вас ждет восхождение на гору Железная и посещение самых интересных достопримечательностей курортного парка (пешая часть 15 км, 5-6 часов).
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Первая гора, которая встретится вам на пути – Железная.
Совершив восхождение по серпантину на вершину горы, вы сможете с высоты птичьего полета полюбоваться прекрасной панорамой на горы-лакколиты и сам город Железноводск.
Далее терренкур приведет вас к пещере первобытного человека, Селитряным скалам и к горе Развалке.
Развалка – памятник природы, древний вулкан, изрытый штольнями.
Пройдя в недра горы по Северо-западной штольне, вы сможете познакомиться с таким уникальным явлением, как «летняя мерзлота».
Обед (сухпаек).
Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
По желанию, в этот день за доплату, вы можете посетить «Итальянские Термы» – самый лучший термальный курорт Юга России (посещение только для лиц старше 14 лет).
В термах вода славянского типа, показанная при болезнях нервной системы и органов чувств, органов опоры и движения, мочеполовой системы, органов дыхания.
В комплексе есть арома сауна, хаммам, римская баня, солевая сауна, релакс бассейн, снег, купель, дорожка Кнейпа, душ впечатлений, бассейны под открытым небом с разной температурой воды и водными аттракционами.
Завтрак в отеле.
Трансфер к подножию горы Бештау.
Восхождение на самую высокую вершину Кавказских Минеральных Вод – гору Бештау (1402 м) (пешая часть 10 км, 4-5 часов).
«Пять гор» – так звучит в переводе с тюркского языка название Бештау.
Именно поэтому курортный город, лежащий у подножья знаменитого лакколита, получил имя Пятигорск, а весь регион в целом принято называть Пятигорией.
Подъем на вершину пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году.
Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, но это того стоит!
Обед (сух паёк).
С вершины в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления – перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех – овеянный легендами Эльбрус!
Спуск вниз.
Трансфер в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Выселение до 12:00.
Этот день вы можете провести на курорте, прогуляться по курортной зоне, приобрести сувениры или посетить городской рынок.
По желанию можете отправиться всей группой на автобусную экскурсию в горы – посетить Чегемские водопады или горные курорты Домбай, Эльбрус, Архыз.
Групповой трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды к вечерним рейсам, вылетающим после 19:00 или к вечерним поездам на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
При отправлении с ж/д вокзала г. Пятигорска трансфер ко времени отправления поезда.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость программы на человека при группе от 6 человек, руб.:
Отели
Дополнительные услуги включённые в стоимость проживания:
Колизей – пользование бассейном
Бештау – пользование бассейном и тренажёрным залом с 07.00-10.00
Стандарт
Отель «Колизей» 4* Номер стандарт большой (завтрак за доплату 300 руб)
Отель «Бештау»3* (завтрак «шведский стол»)
Комфорт
Отель «Колизей» 4*
(завтрак за доплату 300 руб)
Отель «Бештау»3* (завтрак шведский стол)
Стандарт
Отель «Амира Парк» 2*, номер эконом
(завтрак включен)
Отель «Бештау»3* (завтрак шведский стол)
Комфорт
Отель «Амира Парк» 3* номер стандарт
(завтрак включен)
Отель «Бештау»3* (завтрак шведский стол)
|Стоимость тура на человека
|38 900
|41 400
|37 000
|38 800
|Доплата за одноместное размещение
|12 600
|15 100
|12 600
|13 900
|Стоимость на доп месте с 12 до 16 лет
|-----
|26 800
|-----
|26 500
|Стоимость на доп месте с 16 лет и старше
|-----
|28 900
|-----
|27 700
|Для детей 12 – 14 лет на основном месте предоставляется скидка в размере 5%
Для трекинга:
Для посещения термального комплекса:
Мы учтём ваши ограничения в питании: если вы вегетарианец или у вас есть аллергия на какие-либо продукты, обязательно напишите об этом нам при бронировании тура. При отсутствии уточнений по данному вопросу, в туре вам будет предложено стандартное меню.
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 №214ФЗ с 1 мая 2018 в Ставропольском крае за проживание в гостиницах, пансионатах, санаториях взимается курортный сбор в размере 50 руб. /сутки с человека.
Оплата сбора производится только на месте размещения наличными. От уплаты курортного сбора освобождаются:
Освобождение от уплаты сбора осуществляется при предъявлении соответствующих документов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».