Тех, кто впервые приезжает на Кавказские Минеральные Воды, поражает необычность и разнообразие форм рельефа здешних мест. Как-то неожиданно на равнине возникают причудливые громады «островных гор», которых в регионе насчитывается целых 17. Вас ждут интересные маршруты и восхождение на высшую точку Пятигории – гору Бештау.

Программа тура по дням

1 день Трансфер в Кисловодск. Прогулка по Курортному парку

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды. Групповой трансфер в 12:00. Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда. Заселение (расчетный час в 14.00) в отель выбранной категории рядом с курортным парком. После небольшого отдыха обед в кафе (включен). Знакомство с гидом и другими участниками программы. После обеда вас ждёт знакомство с городом-курортом Кисловодском. К исловодск — крупнейший по количеству здравниц из курортов Кавказских Минеральных Вод и второй в России после Сочи. Это красивый уютный город, где солнце радует отдыхающих 300 дней в году! Но, в первую очередь, Кисловодск — родина нарзана, который и дал жизнь самому городу. Отведав кисловодского нарзана и прогулявшись по Курортному бульвару, вы отправитесь в знаменитый Кисловодский национальный парк, который является уникальным и редчайшим по красоте памятником ландшафтной архитектуры, подлинным лечебно-оздоровительным дендрарием. Здесь собрано более 250 видов местных и экзотических деревьев и кустарников. Вас ждёт прогулка по Нижнему парку с посещением питьевой Нарзанной галереи, Курортного бульвара, Колоннады и других достопримечательностей. Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

2 день Поход на гору Малое Седло в Кисловодском парке

Завтрак в отеле. Сегодня вы отправитесь знакомиться со Средним и Горным парком, расположенным на склонах Джинальского хребта, и совершите прогулку на гору Малое Седло (пеший переход 15 км, 5 – 6 часов). Прогулявшись по Среднему парку, вы поднимитесь в Горный парк. Со смотровых площадок открывается прекрасный вид на город, но, чтобы полюбоваться Эльбрусом, нужно подняться на гору Малое Седло. Гора Малое Седло невысока – всего 1325 метров над уровнем моря. При этом над Кисловодском она возвышается на 500 метров, что делает гору прекрасным обзорным пунктом. А если вы желаете увидеть горы-лакколиты Пятигорска Бештау и Машук, бескрайние отроги Пастбищного хребта и отдохнуть среди горного разнотравья с видом на Эльбрус, то возможно подняться на обзорную площадку Большое Седло (1400 метров над уровнем моря). После отдыха и обеда (сухой паек) предлагаем преодолеть обратный путь пешком по одному из терренкуров парка. Тропа очень живописна, по пути вам встречаются скальные образования, пещеры и гроты, несколько смотровых площадок с восхитительным видом на город, его окрестности и гору Эльбрус. Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

3 день Экскурсия на Медовые водопады, Ессентуки. Переезд в Пятигорск

Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Сегодня вы отправитесь в Карачаево-Черкесию, территория которой прилегает к окрестностям Кисловодска. По дороге к Медовым водопадам вы познакомитесь с уникальным памятником природы – горой Кольцо. Далее вам предстоит посетить ущелье реки Аликоновки, где природа создала живописный гранитный каньон и 4 водопада. После прогулки по каньону у вас будет возможность посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату). Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённый в России – 1050 метров! На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч. Второй аттракцион – Виа феррата — вам предложат два скальных маршрута, оборудованных металлическими конструкциями. После инструктажа и экипировки (страховочные системы, каски) у вас будет возможность преодолеть скальный маршрут и почувствовать себя настоящими скалолазами. Если вы не готовы к экстремальным приключениям, то вы можете посетить «Карачаевское подворье», расположенное у водопадов, и познакомиться с обычаями и традициями карачаевцев. Обед в кафе у водопадов с блюдами национальной кухни (включен). На обратном пути вы посетите Чайный домик, где вам предложат продегустировать множество видов варенья домашнего производства. Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи, чеснока и другие экзотические сласти. Также можно купить травяные сборы, настойки и мёд. От Чайного Домика можно совершить конную прогулку по живописным окрестностям (доплата). По дороге в Пятигорск вы посетите город-курорт Ессентуки, где познакомитесь с основными достопримечательностями этого курорта. Отведав легендарной воды минеральных источников Ессентуки-4 и Ессентуки-17, вы отправитесь в Пятигорск. Заселение в отель в номера выбранной категории. Ужин самостоятельно.

4 день Экскурсия по Пятигорску и восхождение на гору Машук

Завтрак в отеле. Пятигорск – так называемый «природный музей минеральных вод». Знакомство с курортом начнётся с экскурсии (пешая часть 13 км, 5-6 часов), а путеводителями по городу могут служить известные литературные произведения, как, например, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова или «Княжна Мэри» М.Ю. Лермонтова. Во время экскурсии вы увидите основные достопримечательности курорта – Эолову Арфу, грот Дианы, парк Цветник, посетите Питьевую галерею и Бесстыжие ванны. В ходе экскурсионной программы вас ждёт восхождение на гору Машук. Машук имеет свою, отдельную от города славу, и занимает особое место в истории и литературе. Высота этой горы-заповедника – почти 994 м, подъем на неё пройдёт по тропе братьев Бернардацци – главных архитекторов города. На вершине со смотровой площадки открывается отличный вид на окрестности и Главный Кавказский хребет во главе с Эльбрусом. Обед (сухой паек) на вершине. Спуск в отель. Ужин самостоятельно. По вашему желанию вечером может быть организована за доплату поездка на купание в термальные источники станицы Суворовской, либо в самый современный термальный комплекс «Жемчужина Кавказа», на территории которого есть сауна, хамам и 8 бассейнов с минеральной термальной водой разной температуры (доплата за транспорт в зависимости от количества туристов в группе).

5 день Железноводск. Восхождение на гору Железную и поход к горе Развалка

Завтрак в отеле. Трансфер в Железноводск, где вас ждет восхождение на гору Железная и посещение самых интересных достопримечательностей курортного парка (пешая часть 15 км, 5-6 часов). Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк. Первая гора, которая встретится вам на пути – Железная. Совершив восхождение по серпантину на вершину горы, вы сможете с высоты птичьего полета полюбоваться прекрасной панорамой на горы-лакколиты и сам город Железноводск. Далее терренкур приведет вас к пещере первобытного человека, Селитряным скалам и к горе Развалке. Развалка – памятник природы, древний вулкан, изрытый штольнями. Пройдя в недра горы по Северо-западной штольне, вы сможете познакомиться с таким уникальным явлением, как «летняя мерзлота». Обед (сухпаек). Трансфер в отель. Ужин самостоятельно. По желанию, в этот день за доплату, вы можете посетить «Итальянские Термы» – самый лучший термальный курорт Юга России (посещение только для лиц старше 14 лет). В термах вода славянского типа, показанная при болезнях нервной системы и органов чувств, органов опоры и движения, мочеполовой системы, органов дыхания. В комплексе есть арома сауна, хаммам, римская баня, солевая сауна, релакс бассейн, снег, купель, дорожка Кнейпа, душ впечатлений, бассейны под открытым небом с разной температурой воды и водными аттракционами.

6 день Пятигорск. Восхождение на гору Бештау

Завтрак в отеле. Трансфер к подножию горы Бештау. Восхождение на самую высокую вершину Кавказских Минеральных Вод – гору Бештау (1402 м) (пешая часть 10 км, 4-5 часов). «Пять гор» – так звучит в переводе с тюркского языка название Бештау. Именно поэтому курортный город, лежащий у подножья знаменитого лакколита, получил имя Пятигорск, а весь регион в целом принято называть Пятигорией. Подъем на вершину пройдёт по тропе, проложенной Кавказским Горным Обществом ещё в 1902 году. Восхождение на вершину займёт от 1,5 до 3 часов и потребует физических затрат, но это того стоит! Обед (сух паёк). С вершины в ясную погоду открывается великолепная панорама, дарящая незабываемые впечатления – перед вами предстанут все вершины Пятигории, горные цепи Большого Кавказа и во главе всех – овеянный легендами Эльбрус! Спуск вниз. Трансфер в отель. Ужин самостоятельно.

7 день Свободный день. Отъезд