Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки

Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений...

Интенсив-тур — это путешествие, где программа настолько разнообразна и насыщенна, что впечатлений останется несравненно больше, чем можно получить за день!
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки
Водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуально. Ессентуки

Что вы увидите 🤩

  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Парадром Чегем
  • Аул Эль-Тюбю
  • некрополь Фердык Кешене
  • Мемориальная тропа "Книга в камне"
  • Перевал Актопрак
  • озеро Гижгит
Чегемские водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуальный турЧегемские водопады и Баксанское ущелье, пожалуй, самые популярные туристические маршруты Кабардино-Балкарской республики. Наличие асфальтированной дороги делает эти направления доступными даже для обычного городского автомобиля.
Но если вы отправитесь в путь на внедорожнике, то сможете подняться выше водопадов и посетить гораздо больше интересных мест.
Чегемские водопады.
По легенде, когда-то в горной деревне проживали гордые девушки с длинными волосами. Однажды на них напали разбойники, но они не сдались в плен, а прыгнули со скалы. Их волосы зацепились за камни, образовав водопады.
Теснина ущелья весьма узкая, в некоторых частях ее ширина составляет всего 15 метров. Высота окрестных скал достигает 300 метров, что придает водным исполинам еще большую красоту и помпезность.
Отправляясь на Чегемские водопады, фото которых позволят надолго сохранить память о необыкновенных пейзажах, следует помнить, что в регионе обитает большое количество диких животных. Серны, лисицы, горные козлы, медведи и зайцы – это далеко не полный список тех, кто проживает в ущелье. Они были завезены в эти места лесоохотничьим хозяйством, а их популяцию контролируют лесники.
Чегемские водопады зимой также способны удивить. Температура в это время может опуститься ниже – 10 градусов по Цельсию, но водные потоки не замерзают, лишь покрываясь гигантским ледяным панцирем. Со скальных уступов свисают сталактиты, которые приобретают максимальные размеры в феврале-марте.
Самой главной достопримечательностью Чегемского ущелья многие считают Чегемские водопады, но сейчас всё чаще туристы отправляются дальше — на парадром Чегем и в аул Эль-Тюбю. Ведь в древнем ауле Эль-Тюбю есть на что посмотреть — археологи находили в этих местах стоянки человека, которым около 15 тысяч лет.
В ауле есть уникальный мемориал, посвящённый поэту Кайсыну Кулиеву — стена «Сто шагов к Кайсыну», расположенная вдоль тропы, ведущей к дому поэта, на плитах которой увековечены его замечательные стихотворения. Обязательно пройдите этой тропой! Произведения поэта, жившего в ауле Эль-Тюбю, никого не оставят равнодушным - в них отражена не только глубокая любовь балкарского писателя к жизни, природе, людям - но и бесконечная боль от несправедливости жизни, в том числе по отношению к балкарскому народу. Без сомнения замечательнейшие стихотворения!
В окрестностях селения можно найти остатки древних построек, а также башню Малкаруковых. Башня построена в сванском стиле, и с ней связаны довольно любопытные сельские легенды.
Одна из самых заметных достопримечательностей — некрополь Фердык Кешене XI-XVIII веков. Он насчитывает восемь более-менее сохранившихся до наших дней строений двух типов: более древние — четырёхугольные и конические восьмиугольные склепы. Конечно, раньше их было больше, но основную часть построек разрушило беспощадное время.
Подъём к некрополю по тропе займёт 10-15 минут, но вид, открывающийся на ущелье, того стоит — прямо напротив можно увидеть массив Аккая, который в верхней точке достигает 3646 метров, и дорогу, которая уходит к перевалу Думала, а справа, как бы замыкая ущелье, виднеются заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. Из нескольких точек открывается вид на одну из самых сложных вершин — Тихтенген.
Затем мы с вами посетим парадом Чегем.
Парадом Чегем — уникальный горный парадром и дельтадром, здесь сплелись несколько ущелий и за счет этого образовались условия для образования именно таких ветров, которые нужны парапланеристам. Утром и вечером здесь можно ловить спокойный бриз, который подходит для новичков, ну а днём природа включает здесь приличный вентилятор и тогда начинается самое интересное! В хорошие дни всё небо усеяно парапланами и это очень крутое зрелище!
При "лётной" погоде у вас даже будет возможность полетать на параплане в тандеме с инструктором!
Далее, через перевал Актопрак мы отправимся в Баксанское ущелье к высокогорному озеру Гижгит.
Актопрак — это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь - одно из ответвлений Великого Шёлкового пути.
Здесь имеются своего рода крепости, но возведенные не руками человека, а самой природой — из подручного сырья — глины. Ведь Актопрак в переводе с балкарского и означает «белая глина».
Перевал славится прекрасными видами на Скалистый хребет и тем, что здесь есть места, где снимались сцены фильма "Земля Санникова" (к примеру, сцена сватовства Георгия Вицина и онкилонки).
На склонах перевала видны искусственные террасы, на которых ранее взращивали культуры. По-прежнему живут легенды о кладах, которые спрятаны в этих местах за несколько столетий — начиная с периода, когда здесь проходил один из участков караванного пути, и кончая периодом депортации балкарского народа. Ведь Актопрак — это и большое селение, куда после 8 марта 1944 года так и не вернулись люди.
Далее, через селение Былым, мы доберёмся до высокогорного озера Гижгит.
Гижгит — озеро искусственное, имеет очень красивый бирюзовый цвет, вокруг впечатляющие панорамы.
Мы расскажем вам историю этого озера и почему с каждым годом всё больше людей приезжает сюда — искупаться в «ядовитой» воде.
Важно знать
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)

Цены на экскурсию

Для 7 человекДля группы 1-6 человекДля 8 человек
Стандартное предложение
21 000 ₽
18 000 ₽
24 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный тур
  • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
Где начинаем и завершаем
Начало: от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завершение: к Вашему отелю
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00

Михаил
Михаил
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