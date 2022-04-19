Если есть хорошая выносливость, то тур будет скучноват!

Начнём по порядку, так как есть и плюсы, и минусы. Напишу отдельно про Кисловодск, Есентуки и Пятегорску, так как были разные гиды и подход был разным!

Кисловодск тихий курортный город, жизнь идёт размеренно, но есть места где можно погулять и повеселиться! В этом прекрасном месте встретила Гид Ирина!

Ирина оказала нам очень тёплый приём и так как нас было всего 2 человека в группе, то планы на день варьировались от наших пожеланий! Во время походов, благодаря Ирине, узнали много нового и интересного!

В Кисловодске прошло все очень динамично и все что было заявлено в туре (и даже больше) было предоставлено!

День переезда в Пятегорск происходил через Есентуки. К сожалению в это день застал нас дождик, поэтому дополнительные развлечения не работали. Но! Мы смогли ознакомится с "отцами" тренажёров!

Пятегорск для тех кто очень людит Лермонтова и нормально относится к запаху серо-водорода.

В Пятегорске нас встретила Гид Наталья. К сожалению, кроме походов в горы или знакомства с городом, больше ничего не было. Мы освобождались самое позднее в 17 часов и дальше приходилось самостоятельно придумывать развлечения. Если хотите съездить на источники, то тоже все самостоятельно, хотя в описание тура, было указано, что с этим должны помочь!

В пятницу освободились где-то в 15 часов и все программа тура закончилась. . Т. е. 1.5 дня были чисто на саморазвлечение.

Поэтому если у Вас хорошая выносливость, то суббота будет лишним днем и вылет домой лучше сделать раньше! Пятегорск маленький город и во время знакомства с ним Вы пройдёте все достопримечательности и понадобиться только время на покупку сувениров.

Так что часть Пятигорской программы была очень скучная, одни восхождения с очень большим количеством свободного времени.

Данную ситуацию скрасили работники кофетерия, который находится с боку гостиницы Бештау! Данное место советую посетить, там чудесная атмосфера, необычные напитки (кофе/чай) и приветлевый персонал!



Вывод:

- если хотите отдохнуть от людей и просто походить по горам, то этот тур для Вас.

- цена не соответствует занятости (не сильно понятно, почему такая цена, если мы только ходили по горам, а там бесплатно)

- слишком много дней! Компания предлагает вылет после 19 часов, но по факту можно намного раньше!

- Гид Ирина покарила своей лёгкостью и любовью к своему делу!

- замечательный персонал кофетерия может скрасить скучные вечера!