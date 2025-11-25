Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 апр в 10:00
25 окт в 10:00
от 71 400 ₽ за человека
Кавказ за два дня на Новый год
Начало: Г. Пятигорск / Минеральные Воды
31 дек в 10:00
от 21 450 ₽ за человека
Кавказ за два новогодних дня. Экскурсионный тур
Начало: Г. Пятигорск
3 янв в 10:00
от 21 450 ₽ за человека
