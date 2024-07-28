Т Татьяна Первое свидание с Евпаторией Очень увлекательная и креативная экскурсия. Особенно поразил исторический рэп Игоря) Несмотря на то, что я была одна на экскурсии и была дикая жара, экскурсовод показал все значимые места города, рассказал об истории города. Спасибо большое!

А Алексей Маршрут «Малый Иерусалим» читать дальше оценили свою гида как «топчик».🔥💯 Для взрослый - рассказ не совсем плавный, экскурсовод «скакал» по историческим фактам, но в целом - понравилось. ☀️ С юмором, рэпом, интересными фактами и фото время пролетело незаметно. Рекомендуем компаниям с детьми, которым нужен не урок истории, а именно интересный вечер с пользой для ума. Огромный плюс данной экскурсии- умение Игоря взаимодействовать с подростками 👍 Это высший пилотаж - двум пубертатам было не скучно и они

Н Надежда История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия читать дальше точно не оставит вас равнодушным. Если не влюбитесь в город, так захотите приехать снова точно! А еще экскурсовод прекрасно вас сфотографирует в прекрасных локациях и подарит кучу эмоций и не только! Сложно назвать это экскурсией, это полноценное путешествие в прошлое с множеством приятных сюрпризов. Экскурсовод потрясающе креативный, харизматичный молодой человек, который

А Анна Маршрут «Малый Иерусалим» Замечательная экскурсия, зажигательный экскурсовод, рекомендую!

К Карина Маршрут «Малый Иерусалим» Это была лучшая экскурсия за все, на которых я побывала. И Николай, как экскурсовод - это просто находка! Интерактив, рэпчик собственного сочинения, внезапное чувство юмора - это полный букет весёлых воспоминаний и классных впечатлений, составленных благодаря ему. Рекомендую всем попасть!

Т Тамара Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории Все понравилось, весело, непринужденно, легкая прогулка с историческими фактами и шутками

И Ирина Караимский тур по Евпатории Экскурсия с гидом Татьяной прошла очень интересно. Много увидели и услышали. Евпатория - это не только море, но и многие достопримечательности! Спасибо за экскурсию!

Ю Юлия Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории Великолепный экскурсовод! Очень хороший подход к детям. Если ищите интересную и не нудную экскурсию, то вам точно к Игорю.

Л Любовь История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия Очень интересная подача информации от гида. Он пел нам исторический реп, переодеваться в герб Евпатории. Отлично провели время!!!