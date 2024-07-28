3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 650₽ за всё до 50 чел.
1 час 15 минут
Мини-группа
до 10 чел.
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Евпатория, ул. Караимская, 68. У зелёных ворот
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:30
7 авг в 20:30
600₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборИстория и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
1 час
Групповая
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Тучина, 1. Собор св. Николая
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
9 авг в 16:00
11 авг в 17:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 июля 2024Очень увлекательная и креативная экскурсия. Особенно поразил исторический рэп Игоря) Несмотря на то, что я была одна на экскурсии и была дикая жара, экскурсовод показал все значимые места города, рассказал об истории города. Спасибо большое!
- ААлексей26 июля 2024Огромный плюс данной экскурсии- умение Игоря взаимодействовать с подростками 👍 Это высший пилотаж - двум пубертатам было не скучно и они
- ННадежда26 июля 2024Сложно назвать это экскурсией, это полноценное путешествие в прошлое с множеством приятных сюрпризов. Экскурсовод потрясающе креативный, харизматичный молодой человек, который
- ААнна21 июля 2024Замечательная экскурсия, зажигательный экскурсовод, рекомендую!
- ККарина20 июля 2024Это была лучшая экскурсия за все, на которых я побывала. И Николай, как экскурсовод - это просто находка! Интерактив, рэпчик собственного сочинения, внезапное чувство юмора - это полный букет весёлых воспоминаний и классных впечатлений, составленных благодаря ему. Рекомендую всем попасть!
- ТТамара13 июля 2024Все понравилось, весело, непринужденно, легкая прогулка с историческими фактами и шутками
- ИИрина10 июля 2024Экскурсия с гидом Татьяной прошла очень интересно. Много увидели и услышали. Евпатория - это не только море, но и многие достопримечательности! Спасибо за экскурсию!
- ЮЮлия7 июля 2024Великолепный экскурсовод! Очень хороший подход к детям. Если ищите интересную и не нудную экскурсию, то вам точно к Игорю.
- ЛЛюбовь1 июля 2024Очень интересная подача информации от гида. Он пел нам исторический реп, переодеваться в герб Евпатории. Отлично провели время!!!
- ИИрина1 июля 2024Прекрасную экскурсию провела нам гид Татьяна! 4 часа пролетели как один миг: легко, душевно, со знанием дела провела она нас
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