Популярные экскурсии

Найдено 5 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Евпатории, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Караимский тур по Евпатории
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Караимский тур по Евпатории: Малый Иерусалим и караимская культура
Погрузитесь в историю Евпатории с Караимским туром. Узнайте о культуре караимов, посетите 6 храмов и попробуйте блюда национальной кухни
Начало: Караева 16 а
Расписание: с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Маршрут «Малый Иерусалим»
Пешая
31 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
Экскурсия по Евпатории: Маршрут «Малый Иерусалим»
Погрузитесь в атмосферу старой Евпатории на индивидуальной экскурсии «Малый Иерусалим». Узкие улочки, древние храмы и уникальные впечатления ждут вас
Начало: Ул. Тучина, 1. У главного входа в собор св. Никола...
Расписание: Ежедневно в удобное для экскурсантов время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 650 за всё до 50 чел.
Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории
Пешая
31 отзыв
1 час 15 минут
Мини-группа
до 10 чел.
Удивительная Евпатория: Малый Иерусалим, Джеваль, храмы, синагога, мечеть
Погрузитесь в историю Евпатории на экскурсии: Малый Иерусалим, квартал Джеваль, суфийский храм, армянский храм, синагога, Караимская улица, мечеть, дом Дувана
Начало: Евпатория, ул. Караимская, 68. У зелёных ворот
Расписание: Ежедневно
Завтра в 20:30
7 авг в 20:30
600 за человека
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
На микроавтобусе
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Первое свидание с Евпаторией
Пешая
23 отзыва
1 час
Групповая
Первое свидание с Евпаторией: групповая экскурсия по Старому городу
Погрузитесь в историю Евпатории, прогуливаясь по её античным и средневековым достопримечательностям. Узнайте о культуре и архитектуре города
Начало: Тучина, 1. Собор св. Николая
Расписание: В 16:00, 17:00 в зависимости от дня проведения
9 авг в 16:00
11 авг в 17:00
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    28 июля 2024
    Первое свидание с Евпаторией
    Очень увлекательная и креативная экскурсия. Особенно поразил исторический рэп Игоря) Несмотря на то, что я была одна на экскурсии и была дикая жара, экскурсовод показал все значимые места города, рассказал об истории города. Спасибо большое!
  • А
    Алексей
    26 июля 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Огромный плюс данной экскурсии- умение Игоря взаимодействовать с подростками 👍 Это высший пилотаж - двум пубертатам было не скучно и они
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    оценили свою гида как «топчик».🔥💯 Для взрослый - рассказ не совсем плавный, экскурсовод «скакал» по историческим фактам, но в целом - понравилось. ☀️ С юмором, рэпом, интересными фактами и фото время пролетело незаметно. Рекомендуем компаниям с детьми, которым нужен не урок истории, а именно интересный вечер с пользой для ума.

  • Н
    Надежда
    26 июля 2024
    История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
    Сложно назвать это экскурсией, это полноценное путешествие в прошлое с множеством приятных сюрпризов. Экскурсовод потрясающе креативный, харизматичный молодой человек, который
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    точно не оставит вас равнодушным. Если не влюбитесь в город, так захотите приехать снова точно! А еще экскурсовод прекрасно вас сфотографирует в прекрасных локациях и подарит кучу эмоций и не только!

  • А
    Анна
    21 июля 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Замечательная экскурсия, зажигательный экскурсовод, рекомендую!
  • К
    Карина
    20 июля 2024
    Маршрут «Малый Иерусалим»
    Это была лучшая экскурсия за все, на которых я побывала. И Николай, как экскурсовод - это просто находка! Интерактив, рэпчик собственного сочинения, внезапное чувство юмора - это полный букет весёлых воспоминаний и классных впечатлений, составленных благодаря ему. Рекомендую всем попасть!
  • Т
    Тамара
    13 июля 2024
    Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории
    Все понравилось, весело, непринужденно, легкая прогулка с историческими фактами и шутками
  • И
    Ирина
    10 июля 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Экскурсия с гидом Татьяной прошла очень интересно. Много увидели и услышали. Евпатория - это не только море, но и многие достопримечательности! Спасибо за экскурсию!
  • Ю
    Юлия
    7 июля 2024
    Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории
    Великолепный экскурсовод! Очень хороший подход к детям. Если ищите интересную и не нудную экскурсию, то вам точно к Игорю.
  • Л
    Любовь
    1 июля 2024
    История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
    Очень интересная подача информации от гида. Он пел нам исторический реп, переодеваться в герб Евпатории. Отлично провели время!!!
  • И
    Ирина
    1 июля 2024
    Караимский тур по Евпатории
    Прекрасную экскурсию провела нам гид Татьяна! 4 часа пролетели как один миг: легко, душевно, со знанием дела провела она нас
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    по старинным улочкам Евпатории, интересно рассказала об истории города, на всем маршруте были учтены наши пожелания! А какие вкусные чебуреки мы поели в караимском кафе под рассказы Татьяны- не передать словами! Если Вы хотите узнать историю города, насладиться его стариной, непременно возьмите этот тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Евпатории в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Караимский тур по Евпатории
  2. Маршрут «Малый Иерусалим»
  3. Вечерняя экскурсия по прохладной Евпатории
  4. История и современность Евпатории: автомобильно-пешеходная экскурсия
  5. Первое свидание с Евпаторией
Какие места ещё посмотреть в Евпатории
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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  3. Розовое озеро Сасык-Сиваш
  4. Розовые озера
Сколько стоит экскурсия по Евпатории в августе 2024
Сейчас в Евпатории в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 600 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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