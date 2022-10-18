Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Коса Беляус — мальдивская фотожемчужина в 70 километрах от Евпатории, у мыса Тарханкут.

Западное побережья Крыма известно большим количеством диких пляжей, где очень мало отдыхающих и почти всегда прозрачная бирюзовая вода. Самые красивые пейзажи, бескрайнее море и солнце во всей красе, не загороженное горами. На Беляусе можно поймать все самые тонкие перепады настроения крымской погоды и природы.

Кристально чистая бирюзовая морская вода с ракушечным дном, широкая пляжная зона в 200 метров, дикие почти безлюдные просторы и много-много природной красоты для фотосессии в Крыму. По другую сторону косы находится соленое озеро Донузлав, которое позволяет создать уникальные, контрастные морским пейзажам, кадры. Крымские Мальдивы — это отличная возможность сделать яркие сюжетные фото и вдоволь надышаться целебным воздухом Крыма, запечатлеть движение солнца и самый красивый пляж, непохожий ни на один российский курорт.