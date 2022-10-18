Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

10 километров Мальдив - фотосессия на косе Беляус

5
1 отзыв
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10 километров Мальдив - фотосессия на косе Беляус
10 километров Мальдив - фотосессия на косе Беляус
10 километров Мальдив - фотосессия на косе Беляус
10 километров Мальдив - фотосессия на косе Беляус
10 километров Мальдив - фотосессия на косе Беляус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Коса Беляус — мальдивская фотожемчужина в 70 километрах от Евпатории, у мыса Тарханкут.
Западное побережья Крыма известно большим количеством диких пляжей, где очень мало отдыхающих и почти всегда прозрачная бирюзовая вода. Самые красивые пейзажи, бескрайнее море и солнце во всей красе, не загороженное горами. На Беляусе можно поймать все самые тонкие перепады настроения крымской погоды и природы.
Кристально чистая бирюзовая морская вода с ракушечным дном, широкая пляжная зона в 200 метров, дикие почти безлюдные просторы и много-много природной красоты для фотосессии в Крыму. По другую сторону косы находится соленое озеро Донузлав, которое позволяет создать уникальные, контрастные морским пейзажам, кадры. Крымские Мальдивы — это отличная возможность сделать яркие сюжетные фото и вдоволь надышаться целебным воздухом Крыма, запечатлеть движение солнца и самый красивый пляж, непохожий ни на один российский курорт.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Тарханкут, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
18 окт 2022
Очень много положительных эмоций. Отдельно отмечу фотографа, мастер своего дела и приятный собеседник.

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