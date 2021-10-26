ежедневно в 20:00

Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»

Проникнуть в тайны космоса и увидеть туманности, галактики и созвездия через мощный телескоп

5
27 отзывов
Чтобы заглянуть в глубины космоса, необязательно идти в обсерваторию, особенно если над головой — бархатное ночное небо Крыма.

С помощью телескопа со специальными фильтрами вы понаблюдаете за галактиками, туманностями и созвездиями.

А интересные космические факты, которыми я поделюсь, сделают небесный спектакль не только красивым, но и познавательным.
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»

Что вас ожидает

🌖От галактик до Луны: знакомство с космосом
На микроавтобусе мы доберемся до «темной зоны», где нам не помешает световой шум города, а затем установим телескоп и начнем изучать объекты дальнего космоса. Через мощные линзы вы рассмотрите галактики, туманности, шаровые и рассеянные звёздные скопления, созвездия, планеты Солнечной системы и, конечно, Луну. О каждом объекте я расскажу самое интересное и поделюсь любопытными фактами, которые заинтересуют и детей, и взрослых любителей астрономии.

🔭 То, чего не увидишь даже в планетарии.
В наблюдениях за космосом я использую технические приспособления, которые позволят наблюдать звездное небо дальше, ярче и четче, чем это можно сделать в планетарии или обсерватории. Большая проницаемость телескопа поможет нам рассмотреть объекты на задворках галактики, а благодаря особым фильтрам вы увидите водородные облака и другие космические явления, обычно недоступные человеческому глазу.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на конкретный день записалось минимум 2 участника. Если вы делаете заказ на 1 человека, обсудите это до бронирования отдельно с гидом.
  • До места и обратно мы доберемся на 8-местном комфортабельном микроавтобусе (трансфер входит в стоимость)
  • Одеваться следует с учётом холодных ночей
  • После экскурсии мы развозим группу по вашим адресам в Евпатории (в другие населенные пункты — по договоренности с гидом)
  • Если вдруг экскурсия не сможет состояться по причине плохой погоды и облачного неба, мы сообщим вам заранее и предложим перенести её на другой день

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 20:00

Олег
Олег
Моё педагогическое образование подсказало мне, что я могу нести людям, не имеющим возможности заниматься астрономией по ряду причин, свои знания и опыт в астрономии. Отсюда появилась идея проводить астрономические экскурсии. А Евпатория, город в Крыму с самым большим количеством ясных ночей, стала идеальным местом для моей экскурсии.
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27 реальных отзывов от туристов

Ксения
26 окт 2021
Благодарю гида за интересную и познавательную экскурсию. Олег - человек, увлеченный своим делом и заражает своим энтузиазмом экскурсантов. Мы увидели "как на ладони" Юпитер, Сатурн, Луну, множество звезд и созвездий. Изучили все стадии существования звезд - от рождения до распада. Огромный телескоп (и его дополнения: прибор ночного видения, благодаря которому можно четче и ярче видеть звезды, водородный фильтр, который позволяет увидеть свечение водорода в туманностях) производят сильное впечатление (в том числе своей стоимостью)))) Отдельная благодарность Олегу за доставку до дома после экскурсии! Всех благ и дальнейшего технического апгрейда экскурсии.

Очень рекомендую тепло одеваться (по зимнему), т. к. вечерами осенью холодно и три часа экскурсии проходят на улице, с минимумом движения.
О
20 окт 2021
Побывали с супругой на ночной экскурсии под звёздным небом Крыма 19октября 2021г. с профессионально увлечённо человеком.
Зовут его Олег. Его рассказ об астрономии настолько впечатлил, что по приезде домой не могли уснуть. Перед глазами были картинки, увиденные в телескоп!!! Плутон, Сатурн, Полярная Звезда оказались на расстоянии вытянутой руки. Рассказ Олега заворажиал, узнали стооолько нового и интересного о загадочном и манящем мире звёзд! Даже холодноватая ночь не помешала нам погрузиться в это волшебство. Оооочень интересно было, хотелось слушать и слушать Олега. А вид Луны, туманность Андромеды, мерцание россыпи созведий вообще зрелище неописуемое! Спасибо большое, что мы встретили ваш сайт и такого замечательного "звездочёта "!!!
С
13 окт 2021
Очень интересная экскурсия. Я осталась в восторге! Узнала много нового и интересного про космос, галактики, планеты и звёзды. А Олег - прекрасный гид, рассказывает всё очень увлекательно и интересно, прекрасный собеседник, развёрнуто ответил на всё вопросы
А
2 окт 2021
Отличная экскурсия, увидели то что в планетариях никогда не покажут. Олег дал рекомендации по выбору телескопа. Рекомендую посетить.
О
26 сен 2021
Экскурсия понравилась и мне, и детям! Долго ждали погоды - ясного вечернего неба, и не зря! Оказывается, столько красоты можно увидеть в телескоп, столько нового и интересного узнать о Вселенной! Гид Олег не просто владеет информацией, он серьезно увлечен астрономией, и это очень "заразительно"! Спасибо ему огромное за то, что приоткрыл тайны Вселенной, и просто за чудесный, а главное, необычный вечер!
О
24 сен 2021
Необычная и интересная экскурсия! Увидеть звёзды, туманности и планеты в телескоп лично мне ещё не доводилось. Олег хороший рассказчик, знает своё дело. Мне всё понравилось, рекомендую! И да, ночью реально очень холодно - хотя днём было +27, ночью по ощущениям не больше +10. Обязательно возьмите тёплую кофту или плед
Б
19 сен 2021
С астрономией познакомился в 10 классе в 1970 году. Больше к ней не возвращался. А жаль. Олег показал насколько она красивая. И рассказ, и возможность посмотреть в телескоп обеспечили это. Спасибо!
И
19 сен 2021
Экскурсия была очень познавательной как для нас, так и для деток. Я предполагала, что целевая аудитория будет детская, но, наверное, она больше ориентирована на взрослую аудиторию, супруг слушал с упоением.
Экскурсия понравилась, впечатлили звезды, планеты, а на луну можно смотреть всю ночь!
А
18 сен 2021
Добрый день. Я была с парнем на этой замечательной экскурсии, мы любители, каждый вечер перед сном любим посмотреть передачи о космосе, по этому для нас было очень важно узнать как можно больше новой и интересной информации о необузданном космосе! Гид - невероятный рассказчик, его очень приятно слушать, абсолютно все было очень интересно, отвечал на все интересующие нас вопросы! Узнали много нового! Показал невероятные созвездия, которые мы ранее видели, только на картинках и даже о которых не знали) Мы смотрели в очень мощный телескоп, и увидели потрясающие виды! Я в восторге от экскурсии, после неё ещё долго не могли отойти)) Огромное спасибо за такую красоту и интересные рассказы! Мы настоятельно советуем попасть именно к нему! Очень классно провели время) кстати одевайтесь к вечеру очень тепло, как на зиму, потому что сырость и прохлада даёт о себе знать, берите с собой пледы! Спасибо ещё раз Олегу!
С
17 сен 2021
Мы редко смотрим вверх на звёзды.
А здесь звёзды и галактики смотрят на нас.
С
17 сен 2021
Интересная познавательная экскурсия, все понравилось! только берите по-больше теплых вещей, ночью в сентябре реально холодно. =)
У
17 сен 2021
Это не просто экскурсия, это погружение в другой мир. Мир галактик, звёзд, планет… Олег прекрасный рассказчик, человек, глубоко разбирающийся в астрономии. Три часа пролетели, как один миг. Эта экскурсия, позволяя прикоснуться к глубокому космосу, меняет мировоззрение…
В
16 сен 2021
Самое известное изречение Иммануила Канта звучит так: "Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благословением, тем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, - звездное небо надо мной и моральный закон во мне".
Ну, моральный закон трогать не будем, а вот звездное небо — оно всегда над нами, надо только вскинуть глазки… Или поехать на экскурсию за город подальше от городских огней поздно вечером. И откроется «бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна» (это уже, как известно, слова Ломоносова). Съездите, не пожалеете, чесслово… пообщаетесь со Вселенной. Где и когда вы ещё посмотрите в мощный телескоп и увидите звёзды, туманности, галактики, планеты, остатки аж реликтового водорода? Да нигде и никогда, кроме как с Олегом!
Т
16 сен 2021
Олег очень интересный рассказчик! Экскурсия познавательная! Посмотреть на звезды в мощный телескоп очень круто! Рекомендуем!
Елена
14 сен 2021
Море вдохновения, спасибо Олегу! Смотришь в телескоп и каждый раз восхищаешься, какая красота, неужели я вижу это своими глазами. Помимо этого Олег рассказал много интересного и полезного о космических объектах и не только. Всем, кого хоть немного интересует астрономия - рекомендую!
Ещё 12 отзывов

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