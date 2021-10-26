ежедневно в 20:00

Что вас ожидает

🌖От галактик до Луны: знакомство с космосом

На микроавтобусе мы доберемся до «темной зоны», где нам не помешает световой шум города, а затем установим телескоп и начнем изучать объекты дальнего космоса. Через мощные линзы вы рассмотрите галактики, туманности, шаровые и рассеянные звёздные скопления, созвездия, планеты Солнечной системы и, конечно, Луну. О каждом объекте я расскажу самое интересное и поделюсь любопытными фактами, которые заинтересуют и детей, и взрослых любителей астрономии.

🔭 То, чего не увидишь даже в планетарии.

В наблюдениях за космосом я использую технические приспособления, которые позволят наблюдать звездное небо дальше, ярче и четче, чем это можно сделать в планетарии или обсерватории. Большая проницаемость телескопа поможет нам рассмотреть объекты на задворках галактики, а благодаря особым фильтрам вы увидите водородные облака и другие космические явления, обычно недоступные человеческому глазу.

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