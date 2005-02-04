Об экскурсии

Приглашаем вас в потрясающее путешествие по горнолесным дорогам на открытых внедорожниках УАЗах. Вас будут ждать живописные горные ландшафты, чистейший воздух и море впечатлений!

Начнем наш путь от села Малое Садовое и будем двигаться по живописному ущелью в горнолесной части Бахчисарайского района к смотровой площадке на Сюйреньскую крепость, к горам Утюг и Семь Братьев. Увидим Алимову балку и крымский средневековый пещерный монастырь Качи-Кальон. Также мы поднимемся к источнику Таш-Аир и на территорию подворья монастыря Святой Анастасии Узорешительницы, где можно будет посетить Бисерный храм, расположенный в скале и украшенный изделиями и композицией из бисера.

После пройдем до второго грота пещерного города Качи-Кальон, посетим комплекс пещерных сооружений и гротов, связанных между собой лестничными переходами.

Затем возвратимся на базу, где пообедаем и отдохнем в уютном горном кафе.

Краткая программа экскурсии

«Джип-тур» (дополнительно 1100 руб. ).

Смотровая площадка на горы и долины.

Скит Святой Анастасии, Бисерный храм.

Качи-Кальон.

Рекомендации

Взять с собой: воду и платки для посещения монастыря женщинам.