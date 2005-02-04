Приглашаем вас всего за день побывать там, куда так просто не добраться ни пешком, ни на...

Приглашаем вас всего за день побывать там, куда так просто не добраться ни пешком, ни на туристических автобусах! Вас ждет увлекательное путешествие по горнолесным дорогам на открытых внедорожниках УАЗах среди невероятных ландшафтов.
Бисерный храм (джип-тур)
Бисерный храм (джип-тур)
Бисерный храм (джип-тур)
Бисерный храм (джип-тур)
Бисерный храм (джип-тур)
Бисерный храм (джип-тур)

Что вы увидите 🤩

  • Сюйреньская крепость
  • Горы Утюг и Семь Братьев
  • Алимова балка
  • Средневековый пещерный монастырь Качи-Кальон
  • Источник Таш-Аир
  • Монастырь Святой Анастасии Узорешительницы
  • Бисерный храм
  • Лавандовое поле в селе Тургеневка
Об экскурсии
Приглашаем вас в потрясающее путешествие по горнолесным дорогам на открытых внедорожниках УАЗах. Вас будут ждать живописные горные ландшафты, чистейший воздух и море впечатлений!
Начнем наш путь от села Малое Садовое и будем двигаться по живописному ущелью в горнолесной части Бахчисарайского района к смотровой площадке на Сюйреньскую крепость, к горам Утюг и Семь Братьев. Увидим Алимову балку и крымский средневековый пещерный монастырь Качи-Кальон. Также мы поднимемся к источнику Таш-Аир и на территорию подворья монастыря Святой Анастасии Узорешительницы, где можно будет посетить Бисерный храм, расположенный в скале и украшенный изделиями и композицией из бисера.
После пройдем до второго грота пещерного города Качи-Кальон, посетим комплекс пещерных сооружений и гротов, связанных между собой лестничными переходами.
Затем возвратимся на базу, где пообедаем и отдохнем в уютном горном кафе.
Краткая программа экскурсии
  • «Джип-тур» (дополнительно 1100 руб. ).
  • Смотровая площадка на горы и долины.
  • Скит Святой Анастасии, Бисерный храм.
  • Качи-Кальон.
Рекомендации
Взять с собой: воду и платки для посещения монастыря женщинам.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 300 ₽
Детский
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • «Джип-тур» (1100 руб. ).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 7:55
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По четвергам в 7:55

Скиф-Тур
Скиф-Тур
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