По четвергам в 13:15

Об экскурсии

Виноделие в Крыму имеет богатую историю. С давних времен на территории полуострова возделывали виноградную лозу и делали отменное вино, потому и виноград называют здесь «продуктом местности». Бахчисарайский район Крыма – идеальная местность для выращивания винограда, здесь мягкий климат и плодородные почвы. Мы отправимся с вами именно туда, а точнее в долину реки Альма, где раскинулось винодельческое предприятие «Alma Valley» – флагман нового крымского виноделия, использующее суперсовременные технологии.

Программа

Винодельня расположена в с. Вилино, путь до которого составляет примерно 1 час 40 минут.

На месте для вас будет проведена экскурсия по винодельческому предприятию, вы ознакомитесь с особенностями технологических процессов, применяемых на производстве, а после посетите дегустацию вин, которые производятся на заводе «Alma Valley». Дегустация проводится специалистом-технологом винодельни, который расскажет вам об особенностях вин.

В фирменном магазине при заводе вы сможете приобрести понравившуюся продукцию.

Возвращаемся в Евпаторию с 19:00 до 20:00.

На дегустации представлен сет «Стандарт»: