По четвергам в 13:15

Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин

Виноделие в Крыму имеет богатую историю

Виноделие в Крыму имеет богатую историю.

С давних времен на территории полуострова возделывали виноградную лозу и делали отменное вино, потому и виноград называют здесь «продуктом местности».

Бахчисарайский район Крыма – идеальная местность для выращивания винограда, здесь мягкий климат и плодородные почвы.

Мы отправимся с вами именно туда, а точнее в долину реки Альма, где раскинулось винодельческое предприятие «Alma Valley» – флагман нового крымского виноделия, использующее суперсовременные технологии.
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
Экскурсия в «Alma Valley» и дегустация вин
Об экскурсии
Виноделие в Крыму имеет богатую историю. С давних времен на территории полуострова возделывали виноградную лозу и делали отменное вино, потому и виноград называют здесь «продуктом местности». Бахчисарайский район Крыма – идеальная местность для выращивания винограда, здесь мягкий климат и плодородные почвы. Мы отправимся с вами именно туда, а точнее в долину реки Альма, где раскинулось винодельческое предприятие «Alma Valley» – флагман нового крымского виноделия, использующее суперсовременные технологии.
Программа
Винодельня расположена в с. Вилино, путь до которого составляет примерно 1 час 40 минут.
На месте для вас будет проведена экскурсия по винодельческому предприятию, вы ознакомитесь с особенностями технологических процессов, применяемых на производстве, а после посетите дегустацию вин, которые производятся на заводе «Alma Valley». Дегустация проводится специалистом-технологом винодельни, который расскажет вам об особенностях вин.
В фирменном магазине при заводе вы сможете приобрести понравившуюся продукцию.
Возвращаемся в Евпаторию с 19:00 до 20:00.

На дегустации представлен сет «Стандарт»:

  • АВ. БЕЛОЕ сухое белое;
  • ПИКНИК полусладкое красное;
  • ОСЕННЕЕ ВИНО сладкое белое;
  • ПИНО БЛАН сухое белое;
  • ПИНК полусладкое розовое;
  • ШИРАЗ сухое красное;
  • МЕРЛО сухое красное;
  • АВ КЮВЕ. ШАРДОНЕ/ ПИНО БЛАН/ ПИНО ГРИ сухое белое;
  • АВ КЮВЕ. КАБЕРНЕ СОВИНЬОН/ ШИРАЗ/ САПЕРАВИ сухое красное;
  • АЛЬМА ИКС. КАБЕРНЕ СОВИНЬОН/ САПЕРАВИ сухое красное.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Экскурсия по заводу и дегустация (1000 руб. ).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 13:15
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По четвергам в 13:15

Скиф-Тур
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