По четвергам в 13:15

Об экскурсии
Виноделие в Крыму имеет богатую историю. С давних времен на территории полуострова возделывали виноградную лозу и делали отменное вино, потому и виноград называют здесь «продуктом местности». Бахчисарайский район Крыма – идеальная местность для выращивания винограда, здесь мягкий климат и плодородные почвы. Мы отправимся с вами именно туда, а точнее в долину реки Альма, где раскинулось винодельческое предприятие «Alma Valley» – флагман нового крымского виноделия, использующее суперсовременные технологии.
Программа
Винодельня расположена в с. Вилино, путь до которого составляет примерно 1 час 40 минут.
На месте для вас будет проведена экскурсия по винодельческому предприятию, вы ознакомитесь с особенностями технологических процессов, применяемых на производстве, а после посетите дегустацию вин, которые производятся на заводе «Alma Valley». Дегустация проводится специалистом-технологом винодельни, который расскажет вам об особенностях вин.
В фирменном магазине при заводе вы сможете приобрести понравившуюся продукцию.
Возвращаемся в Евпаторию с 19:00 до 20:00.
На дегустации представлен сет «Стандарт»:
- АВ. БЕЛОЕ сухое белое;
- ПИКНИК полусладкое красное;
- ОСЕННЕЕ ВИНО сладкое белое;
- ПИНО БЛАН сухое белое;
- ПИНК полусладкое розовое;
- ШИРАЗ сухое красное;
- МЕРЛО сухое красное;
- АВ КЮВЕ. ШАРДОНЕ/ ПИНО БЛАН/ ПИНО ГРИ сухое белое;
- АВ КЮВЕ. КАБЕРНЕ СОВИНЬОН/ ШИРАЗ/ САПЕРАВИ сухое красное;
- АЛЬМА ИКС. КАБЕРНЕ СОВИНЬОН/ САПЕРАВИ сухое красное.