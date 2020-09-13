Говорящие стены старого города

4.9
14 отзывов
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Говорящие стены старого города
Говорящие стены старого города
Говорящие стены старого города
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Что вас ожидает:

  • Собор святого Николая
  • Гостиницу "Бо-Риваж"
  • Аптеку-музей
  • Одун-базар къапусу
  • Текиедервишей
  • Армянский храм
  • Ремесленную и купеческую синагоги
  • Турецкие бани
  • Ханскую мечеть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Когда солнце прячет свои лучи до утра, засыпают жители, но просыпаются стены старой Евпатории. Они помнят на узких улочках старого города крымских ханов и российских императоров, известных певцов и актёров.
Стенам есть что сказать и они не молчат.
При помощи суперсовременного портативного оборудования мой рассказ об истории города будет дополняться как современными, так и архивными фото и видеоматериалами, а экраном станут стены домов старого города!
Эта экскурсия не имеет аналогов в Крыму!
В конце экскурсии по желанию можно сфотографироваться с символами Евпатории, проецируемыми либо на стену в качестве фона, либо прямо на Вашу одежду!
Фото бесплатные!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Слева от главного входа в Храм
Завершение: ул. Тучина, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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2
1
Е
13 сен 2020
Игорь и правда супер-гид по Евпатории! Очень всем советую)) Видно, что человек горит своим делом) муж сам экскурсовод (во Франции проводит) - и он оценил экскурсию 👍🏻
М
12 сен 2020
Очень понравилась экскурсия. Для первого знакомства с городом, когда не хочется проводить дневное время вне пляжа, - самое то. Гид - прекрасный рассказчик и знаток города. Фактическая продолжительность экскурсии составила 2 часа, что также явилось для нас плюсом.
С
11 сен 2020
Экскурсия супер советую всем. Экскурсовод молодец, очень интересно рассказывает, молодец. Спасибо
А
9 сен 2020
Маршрут понравился, но экскурсия затянулась на два часа и много было лишней ненужной информации. В конце уже было очень скучно 😑
А
9 сен 2020
Интересная экскурсия, отличный гид (во время рассказа при помощи переносного проектора показывает различные ролики и исторические фото, что особенно интересно детям). Всей семье понравилось.
М
8 сен 2020
Все понравилось, все понятно и интересно!
Е
3 сен 2020
Получили с мужем огромное удовольствие от проведённого времени на экскурсии. Материал очень классный, подача супер, а места просто загляденье. Вечерняя Евпатория очень красивая и колоритная. Жаль что мы были всего один день, но зато прониклись многовековой историей этих мест.
Ю
1 сен 2020
Был в Евпатории раз 7, казалось, вряд ли узнаю что-то новое. Приятно удивлён: и содержание, и подача на достойном уровне. При этом за адекватную стоимость. На мой взгляд, экскурсия обязательна к посещению не только тем, кто в первый раз в Евпатории, но и тем, кого не удивишь Текие дервишей и караимскими кенасами)
О
30 авг 2020
Великолепная экскурсия по вечерней Евпатории. Хотелось продолжать и продолжать. Игорь прекрасно владеет материалом, рассказывает достаточно, чтобы удовлетворить самого любопытного человека. Все понравилось, огромное спасибо!
Э
27 авг 2020
Спасибо гиду за экскурсию! Интереснейший материал рассказанный с душой и юмором! Благодаря этой Экскурсии взглянули на Евпаторию с другой стороны и влюбились в неё, это непросто прибрежный город, а старинный город со своей великой историей.
А
27 авг 2020
Набрала в поисковике «экскурсия по Евпатории», выпал данный сайт именно с этим экскурсоводом. И, кажется, это была судьба. Не ожидали ничего сверхъестественного от вечера, но произошла магия. Игорь очень харизматичный и всем сердцем любящий свой родной городок экскурсовод. После прогулки с ним у некоторых из нас закралась в голове мысль о переезде в Евпаторию:)) Игорь умеет заинтересовывать, не заметили как пролетело время (а потратил он на нас намного больше положенного часа). Заканчивать экскурсию не хотелось, в последующие дни ещё походили по местам, рекомендованным Игорем. Еще раз огромное спасибо Вам за эту экскурсию. Каждый из нас увезет частичку Евпатории в своём сердце. Куржы остались довольны
M
23 авг 2020
Игорь довольно интересный собеседник… Может отклонятся от задуманной экскурсии из-за вопросов туристов и за это отдельное спасибо))) Показал все максимально! И из-за того, что задержался на 5 минут, продлил экскурсию на час 🙈 Наверно это не надо было писать, но нам это понравилось 👍🏻 Экскурсия содержательная! Игорь использует радио-микрофон, всегда все слышно. Советуем!
М
20 авг 2020
Игорь - интересный экскурсовод. Город знает, любит, материалом владеет. Завлекает детей в экскурсию, активно шутит. Помимо стандартных достопримечательностей показывает «тайные тропы» и рассказывает «как сэкономить на сувенирах».
Е
12 авг 2020
Интересная экскурсия, отличный гид (во время рассказа при помощи переносного проектора показывает различные ролики и исторические фото, что особенно интересно детям). Всей семье понравилось!

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Пешеходные
Необычные
Ночные
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