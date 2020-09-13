Когда солнце прячет свои лучи до утра, засыпают жители, но просыпаются стены старой Евпатории. Они помнят на узких улочках старого города крымских ханов и российских императоров, известных певцов и актёров.

Стенам есть что сказать и они не молчат.

При помощи суперсовременного портативного оборудования мой рассказ об истории города будет дополняться как современными, так и архивными фото и видеоматериалами, а экраном станут стены домов старого города!

Эта экскурсия не имеет аналогов в Крыму!

В конце экскурсии по желанию можно сфотографироваться с символами Евпатории, проецируемыми либо на стену в качестве фона, либо прямо на Вашу одежду!

Фото бесплатные!