Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму

Севастополь, Балаклава, мыс Фиолент и «озеро-сердце» на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю в насыщенное и невероятно живописное путешествие на целый день! Вы посетите знаковые места Севастополя и побываете в уютной Балаклаве, впечатлитесь романтичным мысом Фиолент и грандиозным Кадыковским карьером.

Я не дам вам заскучать в пути и поделюсь интересным фактами об этих удивительных местах.
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Из Евпатории - в большое путешествие по Крыму
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Севастополя

Вы увидите главные достопримечательности города-героя: площадь адмирала Нахимова, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань. Пройдете по живописной набережной и полюбуетесь бескрайними морскими просторами. По желанию, также отправитесь на часовую прогулку на катере по Севастопольской бухте: рассмотрите с воды боевые корабли и подводные лодки Черноморского флота.

Фиолент, Балаклава и «озеро-сердце»

Мы оценим знаменитый мыс Фиолент и фотогеничный Кадыковский карьер, напоминающий по форме озеро в виде сердца. А поднявшись на смотровую площадку над Балаклавской бухтой, насладимся видами на море и скалистые обрывы. В самой Балаклаве заедем в один из уютных ресторанов на обед и, по желанию, заглянем в подземный военно-исторический музей.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед, морская прогулка в Севастополе — от 1000 руб. с человека, музей в Балаклаве — 700 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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