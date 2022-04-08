Что вас ожидает

«Визитные карточки» Севастополя

Вы увидите главные достопримечательности города-героя: площадь адмирала Нахимова, Приморский бульвар, памятник Затопленным кораблям и Графскую пристань. Пройдете по живописной набережной и полюбуетесь бескрайними морскими просторами. По желанию, также отправитесь на часовую прогулку на катере по Севастопольской бухте: рассмотрите с воды боевые корабли и подводные лодки Черноморского флота.

Фиолент, Балаклава и «озеро-сердце»

Мы оценим знаменитый мыс Фиолент и фотогеничный Кадыковский карьер, напоминающий по форме озеро в виде сердца. А поднявшись на смотровую площадку над Балаклавской бухтой, насладимся видами на море и скалистые обрывы. В самой Балаклаве заедем в один из уютных ресторанов на обед и, по желанию, заглянем в подземный военно-исторический музей.

Организационные детали