Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма

Заглянуть в прошлое города и понять, почему его называют «целителем»

5
1 отзыв
Саки — это город, в котором, имея только соль и грязь, становились миллионерами.

На экскурсии по этому небольшому приветливому курорту вы откроете его самые интересные хроники, погуляете в живописном парке, узнаете об особенностях лечения и рассмотрите архивные фотографии.
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма

Что вас ожидает

Курорт вчера и сегодня

Мы отправимся гулять по старейшему парку Крыма, который вырос в пустой соленой степи. Когда-то сюда даже завозили землю, а после нашли артезианские источники — вы попьете нашей целебной воды. Проходя по тенистым аллеям парка, увидите, как выглядел курорт сто и двести лет назад. Для этого я возьму с собой около сотни архивных фото, которые горожане любезно предоставили для составления экскурсии. Вы представите, как отдыхали в Саках раньше, увидите, где располагались гостиницы, и услышите о лечение сакскими грязями.

Самое увлекательное из истории

Каких только заметок о моем родном городе я не находила! На прогулке вы узнаете:

  • как лечились 2500 лет назад и в 19 веке;
  • почему пациенты должны были терять сознание во время процедуры;
  • как с Саками связан Гоголь и почему местная публика освистала Маяковского;
  • как известный космонавт мог установить новый мировой рекорд благодаря сакским грязям;
  • почему в путеводителях писали: собираясь в Саки, револьвер можно оставить дома;
  • и многое-многое другое.

По желанию в конце экскурсии вы примете грязевую процедуру по древнему греческому способу. Я расскажу, как это сделать.

Организационные детали

Из Евпатории в Саки вы можете добраться на автобусе, такси или электричке. Также есть возможность заказать трансфер за дополнительную плату. Время в пути — 20-40 минут.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Симферопольской улице
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Провожу экскурсии по Евпатории и Сакам. Я расскажу о городе, улицах, домах и людях, которые здесь жили, любили, зарабатывали состояния. И через мой рассказ каждый из вас может вписать свою страницу в историю наших крымских городов.
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1 реальный отзыв

Т
8 окт 2020
Прекрасный экскурсовод! Эрудированный, с индивидуальным подходом к слушателям. Мы не совсем разобрались в содержании экскурсии когда заказывали, но Ольга провела ее так, что мы остались очень довольны!

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