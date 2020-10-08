1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма

Заглянуть в прошлое города и понять, почему его называют «целителем»

5
1 отзыв
Ольга
Ольга – Гид из Евпатории
Саки — это город 🏙️, в котором, имея только соль и грязь, становились миллионерами.

На экскурсии 🧭 по этому небольшому приветливому курорту вы откроете его самые интересные хроники, погуляете в живописном парке 🌳, узнаете об особенностях лечения и рассмотрите архивные фотографии 📸.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма

Что вас ожидает

Курорт вчера и сегодня
Мы отправимся гулять 👣 по старейшему парку Крыма, который вырос в пустой соленой степи. Когда-то сюда даже завозили землю, а после нашли артезианские источники — вы попьете нашей целебной воды. Проходя по тенистым аллеям парка, увидите, как выглядел курорт сто и двести лет назад. Для этого я возьму с собой около сотни архивных фото, которые горожане любезно предоставили для составления экскурсии 🧭. Вы представите, как отдыхали в Саках раньше, увидите, где располагались гостиницы, и услышите о лечение сакскими грязями.

Самое увлекательное из истории 📖
Каких только заметок о моем родном городе я не находила! На прогулке 👣 вы узнаете:

  • как лечились 2500 лет назад и в 19 веке;
  • почему пациенты должны были терять сознание во время процедуры;
  • как с Саками связан Гоголь и почему местная публика освистала Маяковского;
  • как известный космонавт мог установить новый мировой рекорд благодаря сакским грязям;
  • почему в путеводителях писали: собираясь в Саки, револьвер можно оставить дома;
  • и многое-многое другое.

По желанию в конце экскурсии 🧭 вы примете грязевую процедуру по древнему греческому способу. Я расскажу, как это сделать.

Организационные детали

Из Евпатории в Саки вы можете добраться на автобусе 🚌, такси 🚕 или электричке. Также есть возможность заказать трансфер за дополнительную плату. Время в пути — 20-40 минут.

Начало и место завершения
🚩 на Симферопольской улице
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма
Из Евпатории в Саки — первый курорт Крыма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Провожу экскурсии по Евпатории и Сакам. Я расскажу о городе, улицах, домах и людях, которые здесь жили, любили, зарабатывали состояния. И через мой рассказ каждый из вас может вписать свою страницу в историю наших крымских городов.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

8 окт 2020
Прекрасный экскурсовод! Эрудированный, с индивидуальным подходом к слушателям. Мы не совсем разобрались в содержании экскурсии когда заказывали, но Ольга провела ее так, что мы остались очень довольны!!!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Узнать Евпаторию за 2 часа
3 300
2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
59 отзывов
Узнать и понять Евпаторию, научиться ориентироваться в ее архитектуре и культуре, кухне и традициях

Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
3 300
2 часа
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
76 отзывов
Разобраться в истории города и погрузиться в атмосферу этнических кварталов Малого Иерусалима
Прогулка по вечерней Евпатории
скидка20%
850
680
2 часа
Прогулка по вечерней Евпатории
27 отзывов
Пройти по улочкам Старого города и услышать интересные рассказы о храмах разных религий
Евпатория — от Средневековья до XX века
3 000
2.5 часа
Евпатория — от Средневековья до XX века
25 отзывов
Увлекательная прогулка от этнического Гёзлёва до советских курортных улочек
Старая Евпатория — «котел» народов
2 600
2.5 часа
Старая Евпатория — «котел» народов
22 отзыва
Посетить храмы разных религий и узнать их историю
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
6 500
5 часов
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
19 отзывов
Город 25 веков, «дом» белоснежных лебедей, солёное розовое озеро и грязевой Сакъ
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
850
2 часа
Евпатория — фейерверк культур в Малом Иерусалиме
14 отзывов
Поразиться этнорелигиозной мозаике на прогулке по самобытным кварталам Старого города