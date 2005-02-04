Крымская Одиссея: мыс Фиолент

Приглашаем вас на экскурсию по самым живописным местам Крыма! Вы побываете на мысе Фиолент и в...

5
2 отзыва
Приглашаем вас на экскурсию по самым живописным местам Крыма! Вы побываете на мысе Фиолент и в Свято-Георгиевском монастыре, отправитесь на морскую прогулку по Балаклаве и на внедорожниках — по ее окрестностям, а также отдохнете на знаменитом Яшмовом пляже.
Крымская Одиссея: мыс Фиолент
Крымская Одиссея: мыс Фиолент
Крымская Одиссея: мыс Фиолент
Крымская Одиссея: мыс Фиолент
Крымская Одиссея: мыс Фиолент
Крымская Одиссея: мыс Фиолент

Что вы увидите 🤩

  • Мыс Фиолент
  • Свято-Георгиевский монастырь
  • Скалы Орест и Пилад
  • Балаклава
  • Яшмовый пляж
Экскурсия по самым видовым местам Крыма!
В их числе овеянный легендами мыс Фиолент и Свято-Георгиевский монастырь на мысе.
В ходе экскурсии мы увидим скалу Святого явления, скалы Орест и Пилад, потрясающие виды мыса Фиолент. Спустимся на Яшмовый пляж, преодолев 891 ступеньку, что отсылает к дате возведения монастыря в 1891 году и искупаемся на Яшмовом пляже, где пробудем 1, 5 часа.
После нас ждет часовая морская прогулка на катере вдоль побережья с экскурсионным рассказом до Балаклавы. В Балаклаве можно будет пообедать в рыбном ресторане и отправиться на экскурсию на внедорожниках по живописным окрестностям с посещением объекта «Бочка Смерти» или «Южный форт», а также крепости Чембало (1, 5 ч).
Если море штормит или не сезон навигации, программа следующая: джипы и морская прогулка в Балаклаве; обед; Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте.
Стандартная программа
  • Георгиевский монастырь (Фиолент).
  • Яшмовый пляж.
  • Катер в Балаклаву.
  • Внедорожники.
  • Обед.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 300 ₽
Детский
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Джип-тур (700 руб. )
  • Катер в Балаклаве (500 руб. )
  • Катер до Балаклавы (250 руб. ).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: Вт., ср., чт., сб., вс в 5:55
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вт., ср., чт., сб., вс в 5:55

Скиф-Тур
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