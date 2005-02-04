Экскурсия по самым видовым местам Крыма!

В их числе овеянный легендами мыс Фиолент и Свято-Георгиевский монастырь на мысе.

В ходе экскурсии мы увидим скалу Святого явления, скалы Орест и Пилад, потрясающие виды мыса Фиолент. Спустимся на Яшмовый пляж, преодолев 891 ступеньку, что отсылает к дате возведения монастыря в 1891 году и искупаемся на Яшмовом пляже, где пробудем 1, 5 часа.

После нас ждет часовая морская прогулка на катере вдоль побережья с экскурсионным рассказом до Балаклавы. В Балаклаве можно будет пообедать в рыбном ресторане и отправиться на экскурсию на внедорожниках по живописным окрестностям с посещением объекта «Бочка Смерти» или «Южный форт», а также крепости Чембало (1, 5 ч).

Если море штормит или не сезон навигации, программа следующая: джипы и морская прогулка в Балаклаве; обед; Свято-Георгиевский монастырь на Фиоленте.

Стандартная программа