Об экскурсии

Известно, что Крым славится живописными природными объектами, которые завораживают своим величием, изяществом и обилием красок. Мы отправимся с вами к одному из таких объектов – к невероятному мысу Тарханкут.

Мыс Тарханкут – одно из самых известных мест Западной части Крыма, в окрестностях которого есть неординарные достопримечательности. В рамках нашего тура вы полюбуетесь 38-метровым Тарханкутским маяком, который является копией Херсонесского, что построен в далеком 1816 году, совершите морскую прогулку на катере вдоль берега мыса Тарханкут и увидите затонувший корабль, а также, по желанию, пройдете курс обучения дайвингу и совершите незабываемое 30-минутное погружение с аквалангом!

Краткая программа