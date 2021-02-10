19 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Керкинитида нашей эры

А знаете ли вы, что Евпатория — один из древнейших городов полуострова? Вы проследите его историю 📖 от античной Керкинитиды, прогуляетесь 👣 по запутанным улочкам средневекового Гезлева и увидите здания в стиле модерн дореволюционной постройки. Я поделюсь с вами лучшими национальными кафе еврейской, крымско-татарской, караимской и греческой кухонь 🥧. После чего мы выберем одно из них и отобедаем там, чтобы с новыми силами продолжить наш увлекательный маршрут!

Не озеро — сказка

После знакомства с Евпаторией отправимся к Лебединому озеру. Не ищите такой топоним на карте Крыма — этот буферный защитный водоем облюбовали лебеди не так давно, и официальным название еще не стало! Птицы обитают здесь круглый год, поэтому каждая проезжающая машина спешит сделать остановку для спонтанной фотосессии. Мы также оставим автомобиль неподалёку и отправимся любоваться белоснежными созданиями и делать восхитительные кадры.

Сасык-Сиваш цвета сахарной ваты

Следующая локация — действующее предприятие по добыче морской соли. Здесь вы увидите самое большое солёное озеро Крыма — Сакское озеро, которое с июля по октябрь становится розовым. Место славится среди любителей открыточных фотографий — поверьте, издалека завидев водоём, тут же захочется его запечатлеть. Кстати, направляясь туда в жаркое время, стоит прихватить пляжную обувь, чтобы корочка соли не поранила ваши ноги. Ведь озером вы будете не только любоваться, но и сможете пройти по нему.

Саки: город-здравница

Напоследок доберёмся до первого крымского курорта — города Саки. Вы неспешно прогуляетесь 👣 по уютному центру, затем зайдёте в местный парк 🌳 и увидите гигантскую природную лабораторию, которая готовит целительный бальзам — сакскую лечебную грязь. Это богатство называют «чёрным золотом» курорта, а что это «золото» лечит — узнаете на прогулке 👣. Также я поделюсь любопытной историей 📖 лечебницы и расскажу об её знаменитых пациентах.

Организационные детали