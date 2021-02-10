19 отзывов оставили туристы

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Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму

Город 25 веков, «дом» белоснежных лебедей, солёное розовое озеро и грязевой Сакъ

5
19 отзывов
Нина
Нина – Гид из Евпатории
За 5 часов экскурсии 🧭 вы повидаете чудеса нашего края и услышите об удивительном прошлом двух городов западного Крыма.

Я расскажу, где рождается знаменитая розовая соль, поделюсь секретным озером, которого не отыскать на карте, открою для вас Евпаторию с новой стороны и познакомлю с городком Саки.

Прогулка 👣 подарит сказочно красивые 🤩 места, где вы сделаете памятные кадры: вот вы протягиваете ладошку грациозной птице, а на другом снимке фоном выступает живописное розовое озеро!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму

Что вас ожидает

Керкинитида нашей эры
А знаете ли вы, что Евпатория — один из древнейших городов полуострова? Вы проследите его историю 📖 от античной Керкинитиды, прогуляетесь 👣 по запутанным улочкам средневекового Гезлева и увидите здания в стиле модерн дореволюционной постройки. Я поделюсь с вами лучшими национальными кафе еврейской, крымско-татарской, караимской и греческой кухонь 🥧. После чего мы выберем одно из них и отобедаем там, чтобы с новыми силами продолжить наш увлекательный маршрут!

Не озеро — сказка
После знакомства с Евпаторией отправимся к Лебединому озеру. Не ищите такой топоним на карте Крыма — этот буферный защитный водоем облюбовали лебеди не так давно, и официальным название еще не стало! Птицы обитают здесь круглый год, поэтому каждая проезжающая машина спешит сделать остановку для спонтанной фотосессии. Мы также оставим автомобиль неподалёку и отправимся любоваться белоснежными созданиями и делать восхитительные кадры.

Сасык-Сиваш цвета сахарной ваты
Следующая локация — действующее предприятие по добыче морской соли. Здесь вы увидите самое большое солёное озеро Крыма — Сакское озеро, которое с июля по октябрь становится розовым. Место славится среди любителей открыточных фотографий — поверьте, издалека завидев водоём, тут же захочется его запечатлеть. Кстати, направляясь туда в жаркое время, стоит прихватить пляжную обувь, чтобы корочка соли не поранила ваши ноги. Ведь озером вы будете не только любоваться, но и сможете пройти по нему.

Саки: город-здравница
Напоследок доберёмся до первого крымского курорта — города Саки. Вы неспешно прогуляетесь 👣 по уютному центру, затем зайдёте в местный парк 🌳 и увидите гигантскую природную лабораторию, которая готовит целительный бальзам — сакскую лечебную грязь. Это богатство называют «чёрным золотом» курорта, а что это «золото» лечит — узнаете на прогулке 👣. Также я поделюсь любопытной историей 📖 лечебницы и расскажу об её знаменитых пациентах.

Организационные детали

  • На экскурсию ⛳ мы отправляемся на вашей машине. Если вы без транспорта можно для переездов между локациями воспользоваться такси 🚕. Это будет оплачиваться дополнительно.
  • В Евпатории для более яркого восприятия рекомендую посетить два музея: Гезлевские ворота — 150/100 руб., Караимские кенасы — 250/150 руб. (цена взрослого/детского билета). Посещение музеев по вашему желанию.
  • Время экскурсии 🧭 указано без учета времени обеда и пробок на дорогах в высокий курортный сезон
Начало и место завершения
🚩 во дворе Свято-Ильинского храма
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Меня зовут Нина. Буду рада познакомить вас с Крымским полуостровом на персональной или групповой, светской или паломнической экскурсии. В 2001 году решила освоить новую профессию (для летней подработки), в то время я работала учителем. И вот эта дополнительная профессия стала делом моей жизни. Составляю индивидуальные программы и помогаю путешественникам почувствовать дух каждого крымского города. До встречи в Крыму!
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19 отзывов оставили туристы

10 фев 2021
Мы с семьей провели насыщенный, полный впечатлений день с Ниной, где открыли новый для нас Крым - степной. Здесь на одном клочке земли соединилось так много разных культур, и все это создало особый колорит города Евпатории. Город Саки не такой величественный, но не менее интересный. Очень уютный с малоэтажной застройкой и своей размеренной жизнью. Нина много рассказала нам, чувствуется, что она очень хорошо знает эти места и любит их! Полюбили и мы! И обязательно вернемся сюда снова. Спасибо Вам за это, без Вас все было бы по-другому.
9 ноя 2020
Выражаем огромную благодарность Нине за проведённую экскурсию. Экскурсия получилась на весь день, но несмотря на это всем было интересно. В нашем составе были и взрослые и дети разных возрастов: 15, 11, 8, 5, 1. В Евпатории отправились по маршруту Малый Иерусалим. В ноябре людей мало и можно спокойно все осмотреть и даже до всего дотронуться. Делали остановки для ознакомления с национальной кухней. Была и интерактивная экспозиция в музее Кезлевских ворот, и стена плача с написанием записочек, и Караимский комплекс. Успели посмотреть и Сакское грязевое озеро и набрать целебной воды, удалось разглядеть и розово-кисельный цвет на другой его части. А вот Сасык-Сиваш все таки лучше оставлять для летнего просмотра. И Лебединое озеро лучше смотреть сразу, иначе потом на него может не остаться времени...
25 окт 2020
Экскурсия очень понравилась, Нина показала интересные места, сопроводив замечательным содержательным рассказом! Всем рекомендую!
19 окт 2020
Спасибо Нине за очень интересную экскурсию. Думали, что 5 часов с ребенком не осилим, но мы справились, в том числе благодаря Нине! Очень рекомендуем этого гида!
12 окт 2020
От всей семьи выражаем благодарность)
Ася
16 сен 2020
Евпатория- это то место, которое надо обязательно посетить, что бы больше понимать историю Крымского полуострова, народов, его населявших и что они принесли в эту местность. Очень интересный город и красивый. Можно просто погулять и подышать его атмосферой. Розовое озеро поражает своими красками и красотой. Не повезло с погодой, было пасмурно и ветрено, но это не испортило поездки
15 сен 2020
Экскурсия понравилась очень и оставила незабываемые впечатления об этих местах. Особенно хочется отметить способность гида максимально заинтересовать предметом экскурсии и дать многого интересной информации о, казалось бы не интересных местах. Творческий подход к формированию материала, это и фото, и стихи. Очень деликатное преподнесение информации о разных религиозных направлениях. Продуманный маршрут с учётом санитарных пауз и перекусов. Большая благодарность Нине!!! Рекомендуем экскурсию. Экскурсия начинается с храма, от которого прекрасно видны сохранившиеся с прошлых веков исторические здания: доходный дом и гостиница. Сам храм является третьим в Крыму по величине и поражает воображение старинной постройкой и новейшей внутренней росписью, соответствующей классическим канонам. Понравился храмовый комплекс караимов и путаные улочки старого города, оригинальная роспись стен синагоги и собственная стена плача. Интересна экскурсия в музее, расположенном в воротах дровяного базара. Впечатлила мечеть, в которых проходила иннаугурация крымских ханов. Розовое озеро- это сказка!!!! Лебединое озеро - песня!!!!
30 авг 2020
Отличная экскурсия. Нина- очень приятный человек, грамотный специалист. Интересно рассказала и показала все самое интересное в Евпатории, далее посмотрели озеро «с Лебедями» и «Розовое озеро». Закончили путешествие в г Саки. Все было красочно и интересно. А фотографии - просто супер!) Большая благодарность !
28 авг 2020
Очень интересный гид, ответственно подошла к экскурсии и видно, что хорошо подготовилась - начиная со знаний истории и заканчивая сочетанием пешей экскурсии с возможностью посидеть и отдохнуть. Понравилась изюминка с фотографиями - смотришь на храм, и тут же гид показывает как с этого же ракурса выглядело много лет назад - очень впечатлило - лучше всяких слов!
20 авг 2020
Экскурсовод Нина -замечательный рассказчик, знает о предмете экскурсии все. Сумела увлечь не только взрослых, но и подростков, а это говорит о многом. Спасибо за прекрасно проведенное время.
14 авг 2020
Спасибо большое Нине за проведённый день! Потрясающая экскурсия, невероятно интересный маршрут и увлекательный рассказ. Все продумано до мелочей! Я и не могла предположить, что будет настолько интересно!
9 авг 2020
Спасибо огромное Нине за интересную, яркую и познавательную экскурсию, с деликатным юмором и хорошим знанием излагаемого материала. Начали мы экскурсию с города Саки, а закончили в Евпатории- И влюбились благодаря Нине в эти города!! Так что, если хотите почувствовать атмосферу этих южных городов Крыма, и вам повезёт со свободным временем экскурсовода- не раздумывая сходите на экскурсию с Ниной!)
14 июл 2020
Экскурсия началась четко в оговоренное время. Живое общение, а не просто заученный текст и даты. Можно вносить какие то коррективы в маршрут. Много информации для самостоятельных прогулок не только по Евпатории но и по другим уголкам Крыма. Приятный в общении человек.
14 июл 2020
Хотелось бы поблагодарить Нину за прекрасную экскурсию "От древней Евпатории до первого курорта Крыма - Саки". Нина очень интересно рассказывает про историю городов, про исторические места, показывает как было и стало. Ощущение от города становятся совсем другими, чем если бы мы просто сами гуляли. Нину очень интересно слушать. Также хотелось бы отметить терпеливое, понимающее и принимающне отношение Нины к детям. Мы были на эксурсии с 2 детьми (8 и 5 лет). А они не всегда себя могут хорошо вести себя) Так как экскурсия разнообразна, то смело могу ее рекомендовать и семьям с детьми (после 5 лет). Длительность экскурсии тоже может немного отличаться. У нас она была около 6 часов, так мы хотели насладиться местами, которые видели. Нина, спасибо вам!
25 июн 2020
Прекрасная экскурсия. Много информации об исторической Евпатории, поразила ещё раз своей многогранной историей. Понравилось даже 5 летнему ребёнку. Спасибо вам за ваш труд
Ещё 4 отзыва

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