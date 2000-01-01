Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория

Приглашаю Вас в насыщенное путешествие по исторической части прекрасной Евпатории и новому городу

Приглашаю Вас в насыщенное путешествие по исторической части прекрасной Евпатории и новому городу.

За четыре часа вы познакомитесь с величественными архитектурно-историческими памятниками города, узнаете массу интересной информации об истории города и прочувствуете его атмосферу.

После обзорной экскурсии по городу мы отправимся к необыкновенной красоты розовому озеру, где вы сможете прочувствовать на себе его благотворное влияние.

Кроме того, мы снимем самые яркие моменты нашего путешествия с дрона и, конечно, сделаем массу ярких фотографий!
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория
Путешествие с дроном: озорные озёра и умиротворяющая Евпатория

Что вы увидите 🤩

  • Евпатория (старый и новый город)
  • Звонница Собора Николая Чудотворца
  • Храм Святого Илии
  • Синагога
  • Стена плача
  • Текие дервишей
  • Ворота дровяного рынка «Одун-базар капусы»
  • Аптека-музей
  • Гостиница Бо-Риваж
  • Доходный дом Семёна Дувана
  • Мемориал «Красная горка»
  • Лебединое озеро
  • Солёное розовое озеро
О программе экскурсии и местах по маршруту
Наша экскурсия охватывает несколько локаций — Евпаторию, розовое и лебединое озёра.
Начнём мы с экскурсии по старому городу, по которому проходит маршрут «Малый Иерусалим». Этот маршрут хорошо известен за пределами Крыма и даже имеет награды международного уровня! Я гарантирую, что знакомство с достопримечательностями будет наполнено эксклюзивными особенностями.
Для того, чтобы понимать, где мы будем шествовать, сначала поднимемся на звонницу Собора Николая Чудотворца и рассмотрим старую часть города, где увидим Храм Святого Илии, именуемую среди евпаторийцев Ильинкой. С высоты увидим контуры Каламитского залива, напоминающие клешню краба — это, по одной из версий, и повлияло на первое название города древнегреческого периода. После этого мы спустимся вниз, где вас ожидает экскурсия по собору и подворью.
Затем будет проведена небольшая видеосессия — дрон снимет Вас и Ваших близких на фоне храма и мечети, взмывая вверх и раскрывая красоты приморского города. После я поведаю о ханской мечети, о минаретах и михрабах и о том, почему мечеть называется ханской.
Далее мы посетим подворье синагоги. Обычно она открыта, я проведу экскурсию по ней. К тому же, используя собственный портативный видеопроектор, покажу редкие кадры из жизни общины десятилетней давности — в то время я несколько лет работал экскурсоводом в самой синагоге и расскажу не только о современной жизни общины, но и о том, как она жила в девяностые и двухтысячные.
Мы увидим стену плача. Да, и в Евпатории есть своя стена плача, записки из которой со временем попадают в Израиль. После мы отправимся к караимским кенасам и Вы узнаете, в чём их сходство с иудеями и крымскими татарами, а в чем различия. Мы изучим настенную роспись, посвящённую визиту императора Николая II, а ещё узнаем, как связан с нашим городом Владимир Высоцкий.
В нашем городе есть армянская община, а у общины есть храм. Мы увидим его, и Вы узнаете, что за соседи оказались рядом с армянской святыней и чего пытаются добиться члены общины в последние годы.
Рядом с текие дервишей Вы узнаете об отличии суффизма от ислама, а благодаря портативному видеопроектору услышите мудрую настоятельницу этого древнего храма — Алифе Яшлавскую.
Не останутся без внимания ворота дровяного рынка — «Одун-базар капусы». Мы увидим не только восстановленную копию ворот, но и фрагмент ворот настоящих, а это, как-никак, XV век!
Видеопроектор в одном из затемнённых помещений старого города наградит нас фотографиями с проекцией герба на Вашей одежде, а потом мы отправимся дальше.
Аптека-музей порадует Вас своей небольшой старинной экспозицией, а гостиница Бо-Риваж, величественно взирающая на море, поделится секретом именитого гостя, побывавшего в ней в 1916 году.
В конце пешеходной части я расскажу о доходном доме Семёна Дувана, последнего дореволюционного градоначальника. После этого начнется путешествие по новой Евпатории.
Мы посетим Храм Святого Илии, где я расскажу о необъяснимых с научной точки зрения чудесах, сопряжённых с расположенными там иконами. Проедем по театральной площади, побываем у мемориала «Красная горка» и отправимся за город. На выезде из города сделаем остановку у лебединого озера и покормим лебедей.
Затем отправимся на солёное розовое озеро.
Мы зайдём в розовое озеро, дно которого покрыто илом и соляной коркой. Ощущения мягкого нежного грязевого массажа чередуются с тонизирующим воздействием соляных кристаллов. Многие рекомендуют брать с собой незамысловатую летнюю обувь, чтобы ногам было комфортно ступать по соляному дну, но лично мне нравится тактильное взаимодействие с солью и целебной грязью.
После отдыха на озере мы вернёмся в город, сохранив положительные впечатления от путешествия по Евпатории и окрестностям!
Дополнительные детали
  • Вам гарантированно захочется пить в ходе прогулки. Возьмите с собой любимые напитки, а я позабочусь о том, чтобы они были освежающими (есть охлаждающий бокс).
  • На время пребывания в озере телефоны можно сложить в небольшую лодку, чтобы не беспокоиться о том, что Вы уроните их в насыщенную солью воду.
  • У озера будет в наличии пресная вода, салфетки и полотенца — в любой момент перед тем, как Вы захотите взять в руки свой телефон для фотографий, можно будет смыть с рук соль и вытереть их, чтобы гаджет остался невредим.
  • Благодаря портативному душу можно будет смыть соль после посещения озера.
  • Благодаря моей разборной палатке для переодевания, Вы сможете переодеться после озера — возьмите с собой сменную одежду. Также можно взять сменную обувь (например, аквашузы) если планируете надеть их для захода в озеро.
  • Для фотографий на фоне озера обычно выбирают белую одежду, либо одежду светлых тонов.
  • Разнообразит путешествие мой надувной розовый флот, состоящий из двухметрового розового фламинго и других надувных игрушек.
  • Конечно же, не обойдется и без аэросъёмки. Дрон снимет Вас с разных ракурсов. И это будет здорово!

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Общий
8 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Съёмка с дрона
  • Фото с проекцией герба города
  • Экскурсия по собору
  • Охлаждающий бокс для напитков
  • Палатка для переодевания
  • Надувные игрушки для фотосессии на озере.
Что не входит
  • Трансфер (если путешествуем не на вашем транспорте, то + 2000 руб., включающие в том числе услуги отдельного водителя).
Место начала и завершения
Улица Тучина, 2, Евпатория
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

Игорь
Игорь
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