Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Путешествие по западному Крыму

Впечатлиться пейзажами полуострова Тарханкут, побывать на раскопках и собрать коллекцию пляжей

5
17 отзывов
В этой программе объединились природные красоты и исторические локации.

Мы проедем по Евпатории, увидим раскопки античных вилл и обсудим, как менялась жизнь на полуострове.

Изюминка маршрута — безлюдное Джангульское побережье, Бакальская коса и мыс Тарханкут с его маяком.

Также посетим белоснежные пляжи, а завершим вечер блюдами из мидий и устриц на ферме у озера.
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму
Путешествие по западному Крыму

Что вас ожидает

Бакальская коса и античные раскопки

Мы стартуем из Евпатории — по пути вы увидите ее ключевые памятники и получите краткий экскурс в историю города от античности до наших дней.
После отправимся на Бакальскую косу, получившую статус природного заказника — я расскажу, как менялся ландшафт косы и как проходит ее восстановление, пока вы собираете горсти ракушек.
Также в программе места трех античных раскопок (5-1 веков до н. э.). Вы представите, какими были дома в древности, и поймете, каким увидел полуостров Геродот. Услышите о быте местных жителей, узнаете, что они выращивали и чем торговали. И конечно, я объясню, почему эти селения оказались покинуты.

Море, обрамленное скалами и пляжами

До Джангульского оползневого побережья не возят туристов, а ведь его пейзажи более впечатляющие, чем на мысе Тарханкут! Зеленые и белоснежные скалы, причудливая береговая линия, гроты и море — сложно описать красоту этого места, лучше увидеть все своими глазами.
Сам мыс Тарханкут мы тоже посетим: здесь живописную природу дополнит маяк. А еще побываем в кинематографичных местах Большой и Малый Атлеш, где вас ждут нерукотворные арки, скальный тоннель и «Чаша любви» — я раскрою легенду этого места.
Кроме того, в программе пляжи «Майами» у поселка Оленевка с белоснежным песком и Беляус, который прозвали Мальдивами за бирюзовый цвет воды.
Отличным завершением дня станет закат на устрично-мидийной ферме на озере Донузлав, где вы сможете насладиться блюдами из свежевыловленных моллюсков.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана при её проведении на вашем автомобиле (в нем должно быть место для гида). Если вы путешествуете без машины, то транспорт оплачивается дополнительно: +6000 руб. на всё время экскурсии (в машине 4 взрослых места и 2 детских).
  • При необходимости мы можем продлить экскурсию: где-то подольше задержаться или искупаться на пляжах; доплата за продление составит 1000 руб. /час
  • Дополнительные расходы (по желанию): питание, катание на катере
  • После экскурсии вы получите бесплатно мини-альбом с вашими фотографиями на память с доставкой на пункт выдачи CDEK в вашем городе
🚩 Начало и место завершения: в Евпатории, Саки, Заозерном, Мирном, Поповке, Витино, Штормовом
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Очень важно, чтобы места, которые вы видите впервые, вам показал знающий человек. Со мной на экскурсиях вас ждут нераскрученные локации, тщательно проработанный маршрут, разнообразие объектов и событий. Я раскрою малоизвестные или забытые факты о Крыме и поделюсь разными точками зрения. Вы убедитесь, что Западный Крым — одно из лучших мест для пляжного отдыха и лечения. И узнаете, за что стоит полюбить этот край.
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17 реальных отзывов от туристов

П
26 июля 2021
Очень познавательная экскурсия
О
23 июля 2021
При выборе экскурсии выбор остановился на экскурсии по Западу Крыма. Не пожалели ни на секудку! Провели с семьёй потрясающе насыщенный, интересный, полный восторга и восхитищений от красоты таких уникальных мест в Крыму! Очень приятный и общительный гид Сергей отлично выполнил свою задачу! Комфортное путешествие с увлекательным рассказом Сергея и день пролетел незаметно. Очень уместны были советы Сергея в некоторые моменты. Отдельное спасибо за внимание и подход к дочке. Дочке 9 лет, много путешествует с нами и она сказала, что это первый гид мужчина, который так интересно и не грубо рассказывал))) Искренняя благодарность от от всей нашей семьи! Фото получились нереально красивые! Успехов и удачи Сергею в дальнейшей работе!
И
22 июля 2021
Спасибо Вам, Сергей, огромное за чудесную поездку! 😊 Бывшая прежде для нас «терра инкогнита» теперь расцвечена яркими красками ☀️ Очень приятно и интересно было путешествовать по удивительному, прекрасному западному Крыму в сопровождении человека, настолько любящего свои родные места и настолько эрудированного, готового и поделиться исторической информацией, и рассказать о встречающихся по пути травах степного Крыма 😊 Наша поездка понравилась абсолютно всем участникам из нашей разновозрастной компании, в т. ч. моему 12-летнему сыну, в восторге вспоминающему захватывающие дух виды побережья Джангуль, поездку на катере на Тарханкуте, ужин на устричной ферме и многое другое 🥰 Спасибо Вам ещё раз огромное за этот чудесный день!
И
21 июля 2021
4.07.21 путешествовали по западному Крыму под чутким руководством Сергея. Экскурсия понравилась очень. ! Виды Тарханкута, Большого и Малого Атлеша, Джангульского побережья - это что-то незабываемое. ! Теперь хотим вернуться и посмотреть на эти места с воды, обязательно! Побывали на пляжах косы Беляус, очень приятное место. Посмотрели на античные поселения. Попробовали полевую рукколу, насладились вкусом устриц в конце экскурсии. Это маст хэв !👌
Вернулись с букетом лаванды, степных цветов и пониманием, что Крым такой разнообразный и интересный! Горы, море, чистый воздух, заряд энергии. Вернёмся ещё ни раз! Большое спасибо Сергею за экскурсию!
А
19 июля 2021
Всё понравилось. Информационный блок и геолокации на уровне.
И
18 июля 2021
Выражаю благодарность гиду Сергею за прекрасную экскурсию по западному Крыму! Несмотря на продолжительность поездки более 9 часов, время в увлекательном и насыщенном путешествии за непринуждённым общением с эрудированным и образованным экскурсоводом пролетело очень быстро, оставив в памяти красивые виды замечательных мест западного побережья, яркие впечатления и интересную информацию о посещённых объектах, охватывающую период с древних времён и до наших дней. Поскольку путешествовали с детьми, учитывая достаточно длинный маршрут, несколько переживали по вопросу безопасности и комфорта передвижения, т. к. в этот раз в Крым приехали не на своей машине, в связи с чем при заказе экскурсии указали об условии предоставления автомобиля гидом. Представленный авто и спокойный, уверенный стиль вождения Сергея дополнили копилку положительных эмоций от поездки. Всё очень понравилось, рекомендую! Экскурсия однозначно подойдёт тем, кто за один день хочет получить представление о западном побережье и, возможно, на будущее определиться с местом отдыха на этом направлении.
В
17 июля 2021
Спасибо Сергею за замечательную экскурсию! Мы провели отличный насыщенный день. увидели места в том числе и те, про которые мало говорится в статьях типа "Что посмотреть в Крыму". Сергей - отличный рассказчик, который много и интересно говорит об истории полуострова и отдельных мест. Кроме того, от него узнали много других любопытных вещей, получили советы по выбору вин и коньяка, которыми воспользовались, покупая подарки друзьям и себе (и за это отдельное спасибо. ). Ездили в путешествие на его автомобиле - комфортно жару, удобно, и не нужно думать, проедет ли твоя машина к невероятной красоты урочищу Джангуль! Были с ребенком 6 лет - всем очень понравилось! Экскурсию рекомендую и очень надеюсь, что обязательно вернемся в Крым и еще съездим с Сергеем на другие его экскурсии.
М
13 июля 2021
Сергей - неиссякаемый кладезь инфомации, отличный собеседник, разработал интересный маршрут по нетривиальным локациям. Мы покорены цветущей степью, дикими лавандовыми полями, незабываемыми ландшафтами Джангуля, куда хочется вернуться. Ну и вишенка на торте - устричная ферма под отличное вино! Эмоции и послевкусие от поездки останутся с нами надолго! Рекомендуем маршрут и Сергея. Подстроится под любое ваше желание, порекомендует, как лучше. Чистейшая машина и безопасное вождение. Были с ребенком, день пролетел, как 1 час.
А
25 июня 2021
Отличная экскурсия, потрясает своей красотой и историей Крым. Если вы хотите насладиться нетронутыми видами, запахами, историей, это все есть здесь. Мы были просто очарованы! Можете спокойно отправляться с детьми, не смотря на длительность, она переносится легко. Всем рекомендую и саму экскурсию и, конечно, Сергея, который наполнил день массой впечатлений и разных историй.
Л
20 июня 2021
Однозначно запомнится надолго. Урочище Джангуль и мыс Тарханкут, степной Крым, скалистые берега, поля лаванды и маков, белый песок и чистейшее море пляжа «Майами»в Оленёвке, устрицы на ферме и история Крыма от замечательного рассказчика Сергея. И немного Евпатории с неожиданной стороны-дачи и Ю. Гагарин. Спасибо. !
И
15 июня 2021
Огромное спасибо Сергею за замечательно проведённое время! С точки зрения организации экскурсии все было хорошо продуманно, учтены наши пожелания по маршруту, комфортабельный автомобиль, аккуратное вождение. Сергей прекрасный рассказчик. Рекомендуем!
Валентина
4 июня 2021
Есть моменты, которые бесценны. Именно такие дарит этот тур. Моменты, когда дух захватывает от красоты, мощи и неповторимости природных уголков, древних развалин, от уникального воздуха, потрясающих пляжей, от новых вкусовых ощущений… ощущение, что за день ты побывал в разных уголках мира: здесь точно любой найдёт что-то «своё». Это точно запомнится надолго. Это стоит увидеть в любую погоду… это, действительно, бесценно…
А
3 июня 2021
Не заметили как пролетел день экскурсии с 8.00 до 18.00. С момента знакомства с Сергеем и посадкой в машину стали получать очень интересную и живую информацию о городе, местности, Крыме. Несмотря на хмурую погоду и небошьшие дожди, удалось посетить самые интересные места западной части Крыма. Даже нас, избалованных Байкалом, поразили уникальные виды побережья! Говорили не только о природе. История Крыма, современные события. Получили гораздо больше чем ожидали. Вкусной точкой экскурсии стала дружеская беседа на устричной ферме. Это все надо пробовать! Благодарны Сергею за умную, интеллигентную, комфортную экскурсию. Уникальные фотоматериалы и впечатления останутся с нами надолго!
н
23 мая 2021
Большое спасибо Сеогею за прекрасно проведенную экскурсию. Это одно из самых ярчайших впечатлений от нашего путешествия по Крыму. Маршрут был отлично организован и продуман.
A
19 мая 2021
Лично меня не сильно вдохновили или удивили красоты западного Крыма. Мыс Тарханкут так и вообще переоцененное место, но коли по пути, то не жалко 20 минут. Самое главное в поездке - это общение с Сергеем-замечательным, знающим и любящим свою землю человеком-неисчерпаемым источником информации. Для меня это было самым главным. Ну и устричная ферма, конечно: кто любит-must see.
Ещё 2 отзыва

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