Путешествие с дроном
Приглашаю Вас в насыщенное путешествие по исторической части прекрасной Евпатории и новому городу.
За четыре часа вы познакомитесь с величественными архитектурно-историческими памятниками города, узнаете массу интересной информации об истории города и прочувствуете его атмосферу.
После обзорной экскурсии по городу мы отправимся к необыкновенной красоты розовому озеру, где вы сможете прочувствовать на себе его благотворное влияние.
Кроме того, мы снимем самые яркие моменты нашего путешествия с дрона и, конечно, сделаем массу ярких фотографий!
За четыре часа вы познакомитесь с величественными архитектурно-историческими памятниками города, узнаете массу интересной информации об истории города и прочувствуете его атмосферу.
После обзорной экскурсии по городу мы отправимся к необыкновенной красоты розовому озеру, где вы сможете прочувствовать на себе его благотворное влияние.
Кроме того, мы снимем самые яркие моменты нашего путешествия с дрона и, конечно, сделаем массу ярких фотографий!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Евпатория (старый и новый город)
- Звонница Собора Николая Чудотворца
- Храм Святого Илии
- Синагога
- Стена плача
- Текие дервишей
- Ворота дровяного рынка «Одун-базар капусы»
- Аптека-музей
- Гостиница Бо-Риваж
- Доходный дом Семёна Дувана
- Мемориал «Красная горка»
- Лебединое озеро
- Солёное розовое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
О программе экскурсии и местах по маршруту
Наша экскурсия охватывает несколько локаций — Евпаторию, розовое и лебединое озёра.
Начнём мы с экскурсии по старому городу, по которому проходит маршрут «Малый Иерусалим». Этот маршрут хорошо известен за пределами Крыма и даже имеет награды международного уровня! Я гарантирую, что знакомство с достопримечательностями будет наполнено эксклюзивными особенностями.
Для того, чтобы понимать, где мы будем шествовать, сначала поднимемся на звонницу Собора Николая Чудотворца и рассмотрим старую часть города, где увидим Храм Святого Илии, именуемую среди евпаторийцев Ильинкой. С высоты увидим контуры Каламитского залива, напоминающие клешню краба — это, по одной из версий, и повлияло на первое название города древнегреческого периода. После этого мы спустимся вниз, где вас ожидает экскурсия по собору и подворью.
Затем будет проведена небольшая видеосессия — дрон снимет Вас и Ваших близких на фоне храма и мечети, взмывая вверх и раскрывая красоты приморского города. После я поведаю о ханской мечети, о минаретах и михрабах и о том, почему мечеть называется ханской.
Далее мы посетим подворье синагоги. Обычно она открыта, я проведу экскурсию по ней. К тому же, используя собственный портативный видеопроектор, покажу редкие кадры из жизни общины десятилетней давности — в то время я несколько лет работал экскурсоводом в самой синагоге и расскажу не только о современной жизни общины, но и о том, как она жила в девяностые и двухтысячные.
Мы увидим стену плача. Да, и в Евпатории есть своя стена плача, записки из которой со временем попадают в Израиль. После мы отправимся к караимским кенасам и Вы узнаете, в чём их сходство с иудеями и крымскими татарами, а в чем различия. Мы изучим настенную роспись, посвящённую визиту императора Николая II, а ещё узнаем, как связан с нашим городом Владимир Высоцкий.
В нашем городе есть армянская община, а у общины есть храм. Мы увидим его, и Вы узнаете, что за соседи оказались рядом с армянской святыней и чего пытаются добиться члены общины в последние годы.
Рядом с текие дервишей Вы узнаете об отличии суффизма от ислама, а благодаря портативному видеопроектору услышите мудрую настоятельницу этого древнего храма — Алифе Яшлавскую.
Не останутся без внимания ворота дровяного рынка — «Одун-базар капусы». Мы увидим не только восстановленную копию ворот, но и фрагмент ворот настоящих, а это, как-никак, XV век!
Видеопроектор в одном из затемнённых помещений старого города наградит нас фотографиями с проекцией герба на Вашей одежде, а потом мы отправимся дальше.
Аптека-музей порадует Вас своей небольшой старинной экспозицией, а гостиница Бо-Риваж, величественно взирающая на море, поделится секретом именитого гостя, побывавшего в ней в 1916 году.
В конце пешеходной части я расскажу о доходном доме Семёна Дувана, последнего дореволюционного градоначальника. После этого начнется путешествие по новой Евпатории.
Мы посетим Храм Святого Илии, где я расскажу о необъяснимых с научной точки зрения чудесах, сопряжённых с расположенными там иконами. Проедем по театральной площади, побываем у мемориала «Красная горка» и отправимся за город. На выезде из города сделаем остановку у лебединого озера и покормим лебедей.
Затем отправимся на солёное розовое озеро.
Мы зайдём в розовое озеро, дно которого покрыто илом и соляной коркой. Ощущения мягкого нежного грязевого массажа чередуются с тонизирующим воздействием соляных кристаллов. Многие рекомендуют брать с собой незамысловатую летнюю обувь, чтобы ногам было комфортно ступать по соляному дну, но лично мне нравится тактильное взаимодействие с солью и целебной грязью.
После отдыха на озере мы вернёмся в город, сохранив положительные впечатления от путешествия по Евпатории и окрестностям!
Дополнительные детали:
- Вам гарантированно захочется пить в ходе прогулки. Возьмите с собой любимые напитки, а я позабочусь о том, чтобы они были освежающими (есть охлаждающий бокс).
- На время пребывания в озере телефоны можно сложить в небольшую лодку, чтобы не беспокоиться о том, что Вы уроните их в насыщенную солью воду.
- У озера будет в наличии пресная вода, салфетки и полотенца — в любой момент перед тем, как Вы захотите взять в руки свой телефон для фотографий, можно будет смыть с рук соль и вытереть их, чтобы гаджет остался невредим.
- Благодаря портативному душу можно будет смыть соль после посещения озера.
- Благодаря моей разборной палатке для переодевания, Вы сможете переодеться после озера — возьмите с собой сменную одежду. Также можно взять сменную обувь (например, аквашузы) если планируете надеть их для захода в озеро.
- Для фотографий на фоне озера обычно выбирают белую одежду, либо одежду светлых тонов.
- Разнообразит путешествие мой надувной розовый флот, состоящий из двухметрового розового фламинго и других надувных игрушек.
- Конечно же, не обойдется и без аэросъёмки. Дрон снимет Вас с разных ракурсов. И это будет здорово!
- При силе ветра более 3,5 м/с, а также во время дождя или снега любой интенсивности съёмка с дрона не осуществляется.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Съёмка с дрона
- Фото с проекцией герба города
- Экскурсия по собору
- Охлаждающий бокс для напитков
- Палатка для переодевания
- Надувные игрушки для фотосессии на озере
- Что не входит
- Трансфер (если путешествуем не на вашем транспорте, то + 2000 руб., включающие в том числе услуги отдельного водителя)
- Место начала и завершения?
- Улица Тучина, 2, Евпатория
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании