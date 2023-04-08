О программе экскурсии и местах по маршруту

Наша экскурсия охватывает несколько локаций — Евпаторию, розовое и лебединое озёра.

Начнём мы с экскурсии по старому городу, по которому проходит маршрут «Малый Иерусалим». Этот маршрут хорошо известен за пределами Крыма и даже имеет награды международного уровня! Я гарантирую, что знакомство с достопримечательностями будет наполнено эксклюзивными особенностями.

Для того, чтобы понимать, где мы будем шествовать, сначала поднимемся на звонницу Собора Николая Чудотворца и рассмотрим старую часть города, где увидим Храм Святого Илии, именуемую среди евпаторийцев Ильинкой. С высоты увидим контуры Каламитского залива, напоминающие клешню краба — это, по одной из версий, и повлияло на первое название города древнегреческого периода. После этого мы спустимся вниз, где вас ожидает экскурсия по собору и подворью.

Затем будет проведена небольшая видеосессия — дрон снимет Вас и Ваших близких на фоне храма и мечети, взмывая вверх и раскрывая красоты приморского города. После я поведаю о ханской мечети, о минаретах и михрабах и о том, почему мечеть называется ханской.

Далее мы посетим подворье синагоги. Обычно она открыта, я проведу экскурсию по ней. К тому же, используя собственный портативный видеопроектор, покажу редкие кадры из жизни общины десятилетней давности — в то время я несколько лет работал экскурсоводом в самой синагоге и расскажу не только о современной жизни общины, но и о том, как она жила в девяностые и двухтысячные.

Мы увидим стену плача. Да, и в Евпатории есть своя стена плача, записки из которой со временем попадают в Израиль. После мы отправимся к караимским кенасам и Вы узнаете, в чём их сходство с иудеями и крымскими татарами, а в чем различия. Мы изучим настенную роспись, посвящённую визиту императора Николая II, а ещё узнаем, как связан с нашим городом Владимир Высоцкий.

В нашем городе есть армянская община, а у общины есть храм. Мы увидим его, и Вы узнаете, что за соседи оказались рядом с армянской святыней и чего пытаются добиться члены общины в последние годы.

Рядом с текие дервишей Вы узнаете об отличии суффизма от ислама, а благодаря портативному видеопроектору услышите мудрую настоятельницу этого древнего храма — Алифе Яшлавскую.

Не останутся без внимания ворота дровяного рынка — «Одун-базар капусы». Мы увидим не только восстановленную копию ворот, но и фрагмент ворот настоящих, а это, как-никак, XV век!

Видеопроектор в одном из затемнённых помещений старого города наградит нас фотографиями с проекцией герба на Вашей одежде, а потом мы отправимся дальше.

Аптека-музей порадует Вас своей небольшой старинной экспозицией, а гостиница Бо-Риваж, величественно взирающая на море, поделится секретом именитого гостя, побывавшего в ней в 1916 году.

В конце пешеходной части я расскажу о доходном доме Семёна Дувана, последнего дореволюционного градоначальника. После этого начнется путешествие по новой Евпатории.

Мы посетим Храм Святого Илии, где я расскажу о необъяснимых с научной точки зрения чудесах, сопряжённых с расположенными там иконами. Проедем по театральной площади, побываем у мемориала «Красная горка» и отправимся за город. На выезде из города сделаем остановку у лебединого озера и покормим лебедей.

Затем отправимся на солёное розовое озеро.

Мы зайдём в розовое озеро, дно которого покрыто илом и соляной коркой. Ощущения мягкого нежного грязевого массажа чередуются с тонизирующим воздействием соляных кристаллов. Многие рекомендуют брать с собой незамысловатую летнюю обувь, чтобы ногам было комфортно ступать по соляному дну, но лично мне нравится тактильное взаимодействие с солью и целебной грязью.

После отдыха на озере мы вернёмся в город, сохранив положительные впечатления от путешествия по Евпатории и окрестностям!

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