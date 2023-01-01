Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Путешествие во времени или измерениях.
Кроме красивейших природных ландшафтов и исторических мест, есть на карте Западного Крыма необычное место — село Поповка, известное, как бывшая фестивальная республика Казантип.
Самые разнообразные тематические локации для фотосессии в Крыму: деревянные домики, заброшенный бар, канатные качели, стул-великан и огромный деревянный помост в самом сердце пляжа Поповка. Странные сооружения, напоминающие базу пришельцев или лаборатории, скрывающие что-то важное и очень секретное, необычные скульптуры из металла в виде несуществующих насекомых — все это представляет собой целый пласт истории, через который вас проведет опытный фотограф в Поповке.
А если попасть сюда ближе к закату, поймать солнце, просвечивающее сквозь большинство инсталляций, то можно открыть целую новую фото-вселенную и явить ее миру, как путешествие во времени или измерениях.
Важная информация:
В стоимость входит консультация по подбору одежды.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональная фотосессия
Все исходники
30 кадров в обработке
Консультация по подбору одежды
Что не входит
Трансфер
Входные билеты
Место начала и завершения?
Поповка, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Спасибо за бронирование
Фотограф свяжется с Вами в ближайшее время
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Фотопрогулки
Набережная
Популярные места
У нас ещё много экскурсий в Евпатории. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам