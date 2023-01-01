Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Республика Казантип - фотосессия в самом загадочном месте Крыма

Это место на западном берегу Крыма примечательно своей длинной береговой линией

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Это место на западном берегу Крыма примечательно своей длинной береговой линией с роскошным мягким песком и постоянно прозрачной морской водой.

А инопланетные декорации, оставшиеся Казантипа, привносят в любую фотосессию уникальность, урбанистичность и ощущение межпланетного путешествия.
Республика Казантип - фотосессия в самом загадочном месте Крыма
Республика Казантип - фотосессия в самом загадочном месте Крыма
Республика Казантип - фотосессия в самом загадочном месте Крыма
Республика Казантип - фотосессия в самом загадочном месте Крыма
Республика Казантип - фотосессия в самом загадочном месте Крыма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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Описание

Что вас ожидает:

  • Путешествие во времени или измерениях.
  • Кроме красивейших природных ландшафтов и исторических мест, есть на карте Западного Крыма необычное место — село Поповка, известное, как бывшая фестивальная республика Казантип.
  • Самые разнообразные тематические локации для фотосессии в Крыму: деревянные домики, заброшенный бар, канатные качели, стул-великан и огромный деревянный помост в самом сердце пляжа Поповка. Странные сооружения, напоминающие базу пришельцев или лаборатории, скрывающие что-то важное и очень секретное, необычные скульптуры из металла в виде несуществующих насекомых — все это представляет собой целый пласт истории, через который вас проведет опытный фотограф в Поповке.
  • А если попасть сюда ближе к закату, поймать солнце, просвечивающее сквозь большинство инсталляций, то можно открыть целую новую фото-вселенную и явить ее миру, как путешествие во времени или измерениях.

Важная информация:

В стоимость входит консультация по подбору одежды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональная фотосессия
  • Все исходники
  • 30 кадров в обработке
  • Консультация по подбору одежды
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Поповка, по запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование
  • Фотограф свяжется с Вами в ближайшее время

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