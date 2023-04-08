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Что вас ожидает:
- Собор святого Николая
- Церковь св. пророка Илии (с колокольни собора)
- Панораму старого города
- Каламитский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Во время нашей встречи вы узнаете об истории собора.
Колокольный звон, возвещающий о начале богослужения, пронизывает насвозь и дарит незабываемые ощущения и эмоции, которые испытаете и вы во время эксклюзивной экскурсии, не имеющей аналогов в городе.
А ещё я расскажу о внутренней росписи, о классическом устройстве православных храмов.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- ул. Тучина, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 30 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании