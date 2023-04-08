Собор Святого Николая - духовный центр города

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Собор Святого Николая - духовный центр города
Собор Святого Николая - духовный центр города
Собор Святого Николая - духовный центр города
Собор Святого Николая - духовный центр города
Собор Святого Николая - духовный центр города
Ближайшие даты:
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Собор святого Николая
  • Церковь св. пророка Илии (с колокольни собора)
  • Панораму старого города
  • Каламитский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Во время нашей встречи вы узнаете об истории собора.
Колокольный звон, возвещающий о начале богослужения, пронизывает насвозь и дарит незабываемые ощущения и эмоции, которые испытаете и вы во время эксклюзивной экскурсии, не имеющей аналогов в городе.
А ещё я расскажу о внутренней росписи, о классическом устройстве православных храмов.

Ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
ул. Тучина, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Групповые
Пешеходные
Необычные
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Евпатории

Прогулка по старинной Евпатории и таинственным караимским кенасам
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
70 отзывов
Прогулка по старинной Евпатории и таинственным караимским кенасам
Пройти по Старому городу, услышать о храмах разных религий и получить красочные видео с дрона
Рядом с реконструкции ворот дровяной рынка «одну б...
Завтра
9 апр
13 апр
16 апр
570513 за человека
Евпатория - от Средневековья до XX века
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Евпатория - от Средневековья до XX века
Увлекательная прогулка от этнического Гёзлёва до советских курортных улочек
Гёзлёвские ворота
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
3 500 за всё до 10 чел.
Новый взгляд на Евпаторию
1.5 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
40 отзывов
Новый взгляд на Евпаторию
Необычная обзорная экскурсия с визуализацией фото - и видеоматериалов на стены Старого города
У собора св. Николая
Сегодня
Завтра
9 апр
10 апр
708 за человека
У нас ещё много экскурсий в Евпатории. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Евпатории
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ