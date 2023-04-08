Собор святого Николая

Во время нашей встречи вы узнаете об истории собора.

Колокольный звон, возвещающий о начале богослужения, пронизывает насвозь и дарит незабываемые ощущения и эмоции, которые испытаете и вы во время эксклюзивной экскурсии, не имеющей аналогов в городе.

А ещё я расскажу о внутренней росписи, о классическом устройстве православных храмов.