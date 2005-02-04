Об экскурсии

Крым славится живописными природными объектами, которые завораживают своим величием, изяществом и обилием красок. В последнее время среди гостей полуострова особенно пользуется популярностью Западное побережье Крыма, а именно величавые скалы и сказочные гроты, чистый песок и кристально-чистое лазурное море. В ходе нашего тура вы прокатитесь вдоль побережья мыса Тарханкут и побываете в невероятной Оленевке, пляж которой еще называют «Крымскими Мальдивами».

Программа

Сперва вы полюбуетесь 38-метровым Тарханкутским маяком, который является копией Херсонесского, что построен в далеком 1816 году и совершите морскую прогулку на катере вдоль берега мыса Тарханкут. В ходе прогулки вы увидите затонувший корабль, мыс Атлеш и даже искупаетесь в открытом море (если капитан разрешит). С собой можно взять дождевики от брызг и ветра

После пообедаете в кафе восточной кухни и отправитесь на живописную территорию Рыбацкого Стана, где расположилось кефалевое хозяйство.

В конце нашего тура вас ждет незабываемый двухчасовой отдых на пляже с. Оленевка, который благодаря невероятному цвету воды и песка получил название «Крымские Мальдивы».

Не забудьте купальники и воду!