Об экскурсии

Многим так хочется оставить что-то на память об отдыхе в сказочной Евпатории! А Вашим подписчикам в соцсетях так хочется увидеть необычный контент! Чем удивить себя и знакомых? Фотографиями уже ​никого не удивить и тут на помощь приходит… Дрон!

Приглашаю совершить краткую видеосессию у самых знаковых и узнаваемых достопримечательностей Евпатории! Ролики длительностью 20-30 секунд станут лучшим контентом для сторис в соцсетях и помогут установить новый личный рекорд по количеству лайков!

Организационные моменты