Многим так хочется оставить что-то на память об отдыхе в сказочной Евпатории! А Вашим подписчикам в...

Многим так хочется оставить что-то на память об отдыхе в сказочной Евпатории! А Вашим подписчикам в соцсетях так хочется увидеть необычный контент! Чем удивить себя и знакомых? Фотографиями уже ​никого не удивить и тут на помощь приходит… Дрон! Ролики длительностью 20-30 секунд станут лучшим контентом для сторис в соцсетях и помогут установить новый личный рекорд по количеству лайков!
Видеосессия с дроном
Видеосессия с дроном
Видеосессия с дроном
Видеосессия с дроном
Видеосессия с дроном

Что вы увидите 🤩

  • Ханская мечеть
  • Собор святого Николая
Об экскурсии
Многим так хочется оставить что-то на память об отдыхе в сказочной Евпатории! А Вашим подписчикам в соцсетях так хочется увидеть необычный контент! Чем удивить себя и знакомых? Фотографиями уже ​никого не удивить и тут на помощь приходит… Дрон!
Приглашаю совершить краткую видеосессию у самых знаковых и узнаваемых достопримечательностей Евпатории! Ролики длительностью 20-30 секунд станут лучшим контентом для сторис в соцсетях и помогут установить новый личный рекорд по количеству лайков!
Организационные моменты
  • Съёмка проводится у Ханской мечети и собора святого Николая.
  • Вы получите 3 ролика (без монтажа, фильтров и фоновой музыки).
  • Увидеть результат (превью) Вы сможете сразу после съёмки, в течение следующего дня контент загружается на виртуальный диск и Вы получаете через мессенджер или на почту ссылку для скачивания, по которой файлы будут доступны только Вам.

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Билет
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Съёмка с дрона
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Начало экскурсии у собора св. Николая. Тучина, 2.
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 15 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Игорь
Игорь
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