Об экскурсии
Многим так хочется оставить что-то на память об отдыхе в сказочной Евпатории! А Вашим подписчикам в соцсетях так хочется увидеть необычный контент! Чем удивить себя и знакомых? Фотографиями уже никого не удивить и тут на помощь приходит… Дрон!
Приглашаю совершить краткую видеосессию у самых знаковых и узнаваемых достопримечательностей Евпатории! Ролики длительностью 20-30 секунд станут лучшим контентом для сторис в соцсетях и помогут установить новый личный рекорд по количеству лайков!
Организационные моменты
- Съёмка проводится у Ханской мечети и собора святого Николая.
- Вы получите 3 ролика (без монтажа, фильтров и фоновой музыки).
- Увидеть результат (превью) Вы сможете сразу после съёмки, в течение следующего дня контент загружается на виртуальный диск и Вы получаете через мессенджер или на почту ссылку для скачивания, по которой файлы будут доступны только Вам.