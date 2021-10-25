Неподалеку от Евпатории раскинулось соленое озеро невероятного оттенка, и мы предлагаем вам съездить туда, чтобы вы оценили это чудо природы.
Розовое озеро становится еще насыщеннее летом, так что вы сможете сделать яркие красочные фотографии.
Мы возьмем с собой надувной розовый флот, портативный душ и другие приспособления, которые сделают нашу поездку комфортной и запоминающейся.
Розовое озеро становится еще насыщеннее летом, так что вы сможете сделать яркие красочные фотографии.
Мы возьмем с собой надувной розовый флот, портативный душ и другие приспособления, которые сделают нашу поездку комфортной и запоминающейся.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Розовое озеро
- Лебединое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Розовое озеро близ Евпатории не первый год манит отдыхающих и гостей западного Крыма!
Летом это самое большое озеро полуострова приобретает необычайно насыщенный розовый цвет. И это сказочно красиво!
Хотите, чтобы Ваше путешествие на озеро было особенным?
Ради Ваших будущих воспоминаний о нём я позаботился о максимальной непохожести этой экскурсии на другие подобные.
Что Вас ожидает?
Кормление лебедей.
Лебеди - символ верности. Вы сможете покормить верность с рук специальной кашей, ведь хлебом этих символов кормить нельзя. Это вредно для их пищеварения. Каша поможет быстро установить контакт между Вами и дикой природой, поэтому Вы без труда сможете сделать красивые фото с пернатыми без лишнего труда.
Реквизит для фото.
Надувной розовый флот с розовым фламинго и другими розовыми надувными игрушками, чтобы максимально разнообразить Ваши фото!
Удобство.
Использование палатки для переодевания.
Переодевание в кустах явно не для нас, ведь у нас есть собственная палатка для переодеваний, в которой Вы сможете скрыться от чужих глаз и сменить намокшее во время нахождения в озере бельё на сухое.
Крутые фото и видео с высоты птичьего полёта.
К Вашим услугам современный дрон, который позволит сделать фото и видеоролики с необычного ракурса, максимально раскрывая атмосферность розовой локации.
Сначала в кадре будете Вы и Ваши родные, а потом и озеро целиком! Набирая высоту дрон сможет объять необъятное!
Ну и, конечно же, рассказ о грязелечении и истории озера!
Всё вышеперечисленное включено в стоимость экскурсии.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Видеосъёмка с дрона
- Использование собственной палатки для переодевания
- Что не входит
- В описании указана стоимость экскурсии при проведении её на вашем автомобиле. При задействовании стороннего перевозчика дополнительно оплачивается проезд.
- Поездка для 1-3 чел. осуществляется на авто с 4-мя пассажирскими местами, одно из которых занимает экскурсовод. Стоимость проезда составляет 1500 руб. за всех экскурсантов в целом. Проезд для групп от 4 до 7 чел. осуществляется преимущественно на комфортабельных Renault Trafic, Mercedes-Benz Vito, либо на Volkswagen t4 (с отдельным водителем, для вашей безопасности). Стоимость 2000 руб.
- Проезд для групп от 7 до 20 чел составляет 4000 руб. за всех экскурсантов в целом на микроавтобусах Mercedes
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тучина, 2Завершение: ул. Тучина, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пребывание на озёрах - не менее 1 часа.
- Общая продолжительность, включая проезд - 2 часа в зависимости от наличия пробок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
s
suvorov6
25 окт 2021
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