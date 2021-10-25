Розовое озеро близ Евпатории не первый год манит отдыхающих и гостей западного Крыма!

Летом это самое большое озеро полуострова приобретает необычайно насыщенный розовый цвет. И это сказочно красиво!

Хотите, чтобы Ваше путешествие на озеро было особенным?

Ради Ваших будущих воспоминаний о нём я позаботился о максимальной непохожести этой экскурсии на другие подобные.

Что Вас ожидает?

Кормление лебедей.

Лебеди - символ верности. Вы сможете покормить верность с рук специальной кашей, ведь хлебом этих символов кормить нельзя. Это вредно для их пищеварения. Каша поможет быстро установить контакт между Вами и дикой природой, поэтому Вы без труда сможете сделать красивые фото с пернатыми без лишнего труда.

Реквизит для фото.

Надувной розовый флот с розовым фламинго и другими розовыми надувными игрушками, чтобы максимально разнообразить Ваши фото!

Удобство.

Использование палатки для переодевания.

Переодевание в кустах явно не для нас, ведь у нас есть собственная палатка для переодеваний, в которой Вы сможете скрыться от чужих глаз и сменить намокшее во время нахождения в озере бельё на сухое.

Крутые фото и видео с высоты птичьего полёта.

К Вашим услугам современный дрон, который позволит сделать фото и видеоролики с необычного ракурса, максимально раскрывая атмосферность розовой локации.

Сначала в кадре будете Вы и Ваши родные, а потом и озеро целиком! Набирая высоту дрон сможет объять необъятное!

Ну и, конечно же, рассказ о грязелечении и истории озера!

Всё вышеперечисленное включено в стоимость экскурсии.