Видеосессия с дроном на Розовом озере

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Неподалеку от Евпатории раскинулось соленое озеро невероятного оттенка, и мы предлагаем вам съездить туда, чтобы вы оценили это чудо природы.

Розовое озеро становится еще насыщеннее летом, так что вы сможете сделать яркие красочные фотографии.

Мы возьмем с собой надувной розовый флот, портативный душ и другие приспособления, которые сделают нашу поездку комфортной и запоминающейся.
Видеосессия с дроном на Розовом озере
Видеосессия с дроном на Розовом озере
Видеосессия с дроном на Розовом озере
Видеосессия с дроном на Розовом озере
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Розовое озеро
  • Лебединое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Розовое озеро близ Евпатории не первый год манит отдыхающих и гостей западного Крыма!
Летом это самое большое озеро полуострова приобретает необычайно насыщенный розовый цвет. И это сказочно красиво!
Хотите, чтобы Ваше путешествие на озеро было особенным?
Ради Ваших будущих воспоминаний о нём я позаботился о максимальной непохожести этой экскурсии на другие подобные.
Что Вас ожидает?
Кормление лебедей.
Лебеди - символ верности. Вы сможете покормить верность с рук специальной кашей, ведь хлебом этих символов кормить нельзя. Это вредно для их пищеварения. Каша поможет быстро установить контакт между Вами и дикой природой, поэтому Вы без труда сможете сделать красивые фото с пернатыми без лишнего труда.
Реквизит для фото.
Надувной розовый флот с розовым фламинго и другими розовыми надувными игрушками, чтобы максимально разнообразить Ваши фото!
Удобство.
Использование палатки для переодевания.
Переодевание в кустах явно не для нас, ведь у нас есть собственная палатка для переодеваний, в которой Вы сможете скрыться от чужих глаз и сменить намокшее во время нахождения в озере бельё на сухое.
Крутые фото и видео с высоты птичьего полёта.
К Вашим услугам современный дрон, который позволит сделать фото и видеоролики с необычного ракурса, максимально раскрывая атмосферность розовой локации.
Сначала в кадре будете Вы и Ваши родные, а потом и озеро целиком! Набирая высоту дрон сможет объять необъятное!
Ну и, конечно же, рассказ о грязелечении и истории озера!
Всё вышеперечисленное включено в стоимость экскурсии.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Видеосъёмка с дрона
  • Использование собственной палатки для переодевания
Что не входит
  • В описании указана стоимость экскурсии при проведении её на вашем автомобиле. При задействовании стороннего перевозчика дополнительно оплачивается проезд.
  • Поездка для 1-3 чел. осуществляется на авто с 4-мя пассажирскими местами, одно из которых занимает экскурсовод. Стоимость проезда составляет 1500 руб. за всех экскурсантов в целом. Проезд для групп от 4 до 7 чел. осуществляется преимущественно на комфортабельных Renault Trafic, Mercedes-Benz Vito, либо на Volkswagen t4 (с отдельным водителем, для вашей безопасности). Стоимость 2000 руб.
  • Проезд для групп от 7 до 20 чел составляет 4000 руб. за всех экскурсантов в целом на микроавтобусах Mercedes
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тучина, 2
Завершение: ул. Тучина, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пребывание на озёрах - не менее 1 часа.
  • Общая продолжительность, включая проезд - 2 часа в зависимости от наличия пробок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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25 окт 2021

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