Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

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Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории

Заглянуть в парадные залы Воронцовского и Ливадийского дворца и увидеть замок Ласточкино гнездо

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Евпатории
Южный берег Крыма — это не только средиземноморский климат, горные вершины и морские пейзажи, но и роскошное архитектурное наследие.

В группе до 40 человек вы посетите главные шедевры региона, Воронцовский дворец и резиденцию Романовых в Ливадии.

А также совершите променад по набережной Ялты и полюбуетесь поэтичным символом Крыма — замком Ласточкино 🎥 гнездо.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории
Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории

Что вас ожидает

  • Воронцовский дворец и парк 🌳 — архитектурный шедевр Южнобережья. Вы восхититесь резиденцией графа Воронцова, расположенной в амфитеатре гор ⛰️, пройдете по парадным залам дворца и восхититесь ландшафтами парка.
  • Ливадийский дворец в духе Итальянского палаццо, где проводили летние каникулы три поколения Романовых. В гостиных, кабинетах и покоях дворца вам откроется история резиденции, которая не раз принимала представителей политической элиты.
  • Ласточкино 🎥 гнездо — символ Крымского полуострова, нависающий над Черным морем. Со смотровой площадки вы полюбуетесь романтическим замком на краю 40-метровой Аврориной скалы и откроете его не менее романтичную историю.
  • Набережная Ялты: в финале экскурсии 🧭 у вас будет полтора часа свободного времени, чтобы прогуляться по набережной курортной Ялты.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 40 человек
  • Мы собираем группу из Молочного, Заозерного, Евпатории, Саки, Ялты. Большая просьба не опаздывать к началу экскурсии 🧭 и месту сбора.
  • Дополнительные расходы: билеты в Воронцовский дворец и парк 🌳 — 550 руб., билеты в Ливадийский дворец и парк 🌳 — 450 руб., личные расходы (еда и сувениры)
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Евпатории
Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории
Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории
Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории
Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории
Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории
Ялта и дворцы Южнобережья: автобусная экскурсия из Евпатории

Экскурсия проводится в воскресенье в 07:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Добрый день! Я представляю команду профессионалов, которая уже более 25 лет организует экскурсии в Крыму. Наши квалифицированные гиды грамотно и увлекательно расскажут вам о колоритной Евпатории, Крымском полуострове и его главные исторических и природных достопримечательностях.
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