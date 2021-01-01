Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Воронцовский дворец и парк 🌳 — архитектурный шедевр Южнобережья. Вы восхититесь резиденцией графа Воронцова, расположенной в амфитеатре гор ⛰️, пройдете по парадным залам дворца и восхититесь ландшафтами парка.
Ливадийский дворец в духе Итальянского палаццо, где проводили летние каникулы три поколения Романовых. В гостиных, кабинетах и покоях дворца вам откроется история резиденции, которая не раз принимала представителей политической элиты.
Ласточкино 🎥 гнездо — символ Крымского полуострова, нависающий над Черным морем. Со смотровой площадки вы полюбуетесь романтическим замком на краю 40-метровой Аврориной скалы и откроете его не менее романтичную историю.
Набережная Ялты: в финале экскурсии 🧭 у вас будет полтора часа свободного времени, чтобы прогуляться по набережной курортной Ялты.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 в группе до 40 человек
Мы собираем группу из Молочного, Заозерного, Евпатории, Саки, Ялты. Большая просьба не опаздывать к началу экскурсии 🧭 и месту сбора.
Дополнительные расходы: билеты в Воронцовский дворец и парк 🌳 — 550 руб., билеты в Ливадийский дворец и парк 🌳 — 450 руб., личные расходы (еда и сувениры)
Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Евпатории
Экскурсия проводится в воскресенье в 07:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Я представляю команду профессионалов, которая уже более 25 лет организует экскурсии в Крыму. Наши квалифицированные гиды грамотно и увлекательно расскажут вам о колоритной Евпатории, Крымском полуострове и его главные исторических и природных достопримечательностях.