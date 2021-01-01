Еще несколько необычных экскурсий в Евпатории

Анна – экскурсионное агентство из Евпатории

Южный берег Крыма — это не только средиземноморский климат, горные вершины и морские пейзажи, но и роскошное архитектурное наследие.



В группе до 40 человек вы посетите главные шедевры региона, Воронцовский дворец и резиденцию Романовых в Ливадии.



А также совершите променад по набережной Ялты и полюбуетесь поэтичным символом Крыма — замком Ласточкино 🎥 гнездо.

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