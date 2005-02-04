Об экскурсии

Экскурсия «Южнобережная плеяда» пользуется большой популярностью у гостей и жителей Крыма, поскольку дает возможность за один день увидеть многое из того прекрасного, чем славится полуостров. С нами вы увидите невероятный Южный берег Крыма с его ценными историческими памятниками, яркую и самобытную Ялту, поднимитесь на могучую Ай-Петри, полюбуетесь на «Ласточкино гнездо» и погуляете по сказочному парку великолепного Воронцовского дворца.

Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. В рамках нашего тура вы прогуляетесь по Верхнему пейзажному парку великолепного Воронцовского дворца и осмотрите северный фасад этого величественного строения, шедевра архитектуры романтизма.

После, в случае хорошей погоды, вас ждет незабываемый подъем по большой канатной дороге на гору Ай-Петри. На плато у Вас будет 1 час свободного времени, чтобы полюбоваться захватывающими видами и сделать фотографии.

Далее нам предстоит спуск на специальном автотранспорте к смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо», где будет время на обед, покупку сувениров и фотографии.

При благоприятных погодных условиях мы совершим прогулку на катере вдоль побережья, а значит вы увидите Южный берег Крыма с моря.

В заключение экскурсии у вас будет свободное время для прогулки на набережной Ялты.

Программа

Обзор северного фасада Воронцовского дворца и прогулка удивительному по Верхнему парку.

Подъем на канатной дороге на гору Ай-Петри.

Обзор замка «Ласточкино гнездо».

Морская прогулка «Ласточкино гнездо» — Ялта.

Свободное время на набережной Ялты.

Организационные детали

Экскурсия отправляется из города Саки (место встречи – пост ДПС, в 6:30) и посёлка городского типа Николаевка (место встречи – автостанция «Николаевка», в 7:10).