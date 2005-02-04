Экскурсия "Южнобережная плеяда" пользуется большой популярностью у гостей и жителей Крыма, поскольку...

Экскурсия «Южнобережная плеяда» пользуется большой популярностью у гостей и жителей Крыма, поскольку дает возможность за один день увидеть многое из того прекрасного, чем славится полуостров.

С нами вы увидите невероятный Южный берег Крыма с его ценными историческими памятниками, яркую и самобытную Ялту, поднимитесь на могучую Ай-Петри, полюбуетесь на «Ласточкино гнездо» и погуляете по сказочному парку великолепного Воронцовского дворца.
Южнобережная плеяда
Южнобережная плеяда
Южнобережная плеяда
Южнобережная плеяда
Южнобережная плеяда
Южнобережная плеяда

Что вы увидите 🤩

  • Воронцовский дворец
  • Парк Воронцовского дворца
  • Гора Ай-Петри
  • Замок «Ласточкино гнездо»
  • Ялта
Об экскурсии
Экскурсия «Южнобережная плеяда» пользуется большой популярностью у гостей и жителей Крыма, поскольку дает возможность за один день увидеть многое из того прекрасного, чем славится полуостров. С нами вы увидите невероятный Южный берег Крыма с его ценными историческими памятниками, яркую и самобытную Ялту, поднимитесь на могучую Ай-Петри, полюбуетесь на «Ласточкино гнездо» и погуляете по сказочному парку великолепного Воронцовского дворца.
Южный берег Крыма славится фантастическими пейзажами, пышной субтропической растительностью и приобретшими мировую славу, дворцами и парками. В рамках нашего тура вы прогуляетесь по Верхнему пейзажному парку великолепного Воронцовского дворца и осмотрите северный фасад этого величественного строения, шедевра архитектуры романтизма.
После, в случае хорошей погоды, вас ждет незабываемый подъем по большой канатной дороге на гору Ай-Петри. На плато у Вас будет 1 час свободного времени, чтобы полюбоваться захватывающими видами и сделать фотографии.
Далее нам предстоит спуск на специальном автотранспорте к смотровой площадке замка «Ласточкино гнездо», где будет время на обед, покупку сувениров и фотографии.
При благоприятных погодных условиях мы совершим прогулку на катере вдоль побережья, а значит вы увидите Южный берег Крыма с моря.
В заключение экскурсии у вас будет свободное время для прогулки на набережной Ялты.
Программа
  • Обзор северного фасада Воронцовского дворца и прогулка удивительному по Верхнему парку.
  • Подъем на канатной дороге на гору Ай-Петри.
  • Обзор замка «Ласточкино гнездо».
  • Морская прогулка «Ласточкино гнездо» — Ялта.
  • Свободное время на набережной Ялты.
Организационные детали
Экскурсия отправляется из города Саки (место встречи – пост ДПС, в 6:30) и посёлка городского типа Николаевка (место встречи – автостанция «Николаевка», в 7:10).

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 500 ₽
Детский
1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Входной билет в парк Воронцовского дворца (100 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
  • Канатная дорога на гору Ай-Петри со спуском (800 руб. /взрослый 500 руб. /детский)
  • Морская прогулка (600 руб. /взрослый 400 руб. /детский).
Место начала и завершения
г. Саки / п. Николаевка
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 6:30/ 7:10
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По вторникам в 6:30/ 7:10

Скиф-Тур
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