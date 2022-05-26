Об экскурсии

Экскурсия рассказывает, благодаря чему возникла Евпатория, как курорт! Все едут греться, загорать на солнце, но вскоре каждый прячется в тени деревьев!

А ведь раньше Евпатория не была оазисом, вмешавшим деревья с разных уголков планеты. Всё это рукотворная окружающая среда, созданная энтузиастами на рубеже 19-20 веков. Именно на этой часовой экскурсии вы узнаете, какие деревья и почему растут в Евпатории.

В обыденных, на первый взгляд, молчаливых деревьях, скрыта сила Евпатории! Деревья из Северной Америки, Азии, Европы, Африки подбирались на протяжении десятилетий с 1936 года, создав уникальную коллекцию на небольшом участке Дендропарка, на краю половецкой степи!