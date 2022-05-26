Экскурсия рассказывает, благодаря чему возникла Евпатория, как курорт! Все едут греться, загорать на солнце, но вскоре каждый прячется в тени деревьев!
А ведь раньше Евпатория не была оазисом, вмешавшим деревья с разных уголков планеты. Всё это рукотворная окружающая среда, созданная энтузиастами на рубеже 19-20 веков. Именно на этой часовой экскурсии вы узнаете, какие деревья и почему растут в Евпатории.
В обыденных, на первый взгляд, молчаливых деревьях, скрыта сила Евпатории! Деревья из Северной Америки, Азии, Европы, Африки подбирались на протяжении десятилетий с 1936 года, создав уникальную коллекцию на небольшом участке Дендропарка, на краю половецкой степи!
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты
Место начала и завершения?
ул. Пушкина, 43
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Евпатории
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