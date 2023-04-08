Зимняя Евпатория с дедушкой Морозом

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Зимняя Евпатория с дедушкой Морозом
Зимняя Евпатория с дедушкой Морозом
Зимняя Евпатория с дедушкой Морозом
Зимняя Евпатория с дедушкой Морозом
Зимняя Евпатория с дедушкой Морозом
Зимняя Евпатория с дедушкой Морозом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В декабре каждый из нас ощущает особую атмосферу и находится в предвкушении чего-то сказочного!
А кто способен подарить сказку накануне Нового года, если не дедушка Мороз?
Не имеющая аналогов в Крыму экскурсия с дедушкой Морозом по старой Евпатории!
От него Вы узнаете не только основную информацию об истории города и исторических достопримечательностях, но и и традициях празднования Нового года проживающими в Крыму народами.

Расписание является условным, экскурсия проводится в удобное Вам время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фотографии с дедушкой Морозом
  • Вручение детям приобретённых Вами подарков в конце экскурсии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Тучина, 2
Завершение: ул. Караева, 13-а
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание является условным, экскурсия проводится в удобное Вам время
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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