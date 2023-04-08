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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В декабре каждый из нас ощущает особую атмосферу и находится в предвкушении чего-то сказочного!
А кто способен подарить сказку накануне Нового года, если не дедушка Мороз?
Не имеющая аналогов в Крыму экскурсия с дедушкой Морозом по старой Евпатории!
От него Вы узнаете не только основную информацию об истории города и исторических достопримечательностях, но и и традициях празднования Нового года проживающими в Крыму народами.
Расписание является условным, экскурсия проводится в удобное Вам время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Фотографии с дедушкой Морозом
- Вручение детям приобретённых Вами подарков в конце экскурсии (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Тучина, 2Завершение: ул. Караева, 13-а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Расписание является условным, экскурсия проводится в удобное Вам времяЭкскурсия длится около 20 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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