В декабре каждый из нас ощущает особую атмосферу и находится в предвкушении чего-то сказочного!

А кто способен подарить сказку накануне Нового года, если не дедушка Мороз?

Не имеющая аналогов в Крыму экскурсия с дедушкой Морозом по старой Евпатории!

От него Вы узнаете не только основную информацию об истории города и исторических достопримечательностях, но и и традициях празднования Нового года проживающими в Крыму народами.