Звездный Крым. Экскурсионный тур

Увлекательный автобусный тур по Крыму

4.7
3 отзыва
Увлекательный автобусный тур по Крыму.

Познавательное путешествие по историческому полуострову, мы посмотрим и посетим одни из самых интересных достопримечательностей!
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Звездный Крым. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
3
сен
1
окт

Что вас ожидает 🤩

Севастополь и Балаклава
Севастополь и Балаклава
Узнаем много интересного на экскурсиях по городу-герою Севастополю и Балаклаве, прославившейся своим европейским шармом и богатой историей
"Малый Иерусалим"
"Малый Иерусалим"
Пройдем по Евпатории маршрут, рекомендованный к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО
Очарование Восточного Крыма
Очарование Восточного Крыма
Посетим Генуэзскую крепость в Судаке – уникальный комплекс фортификационных сооружений Средневековья
Бахчисарай
Бахчисарай
Посетим историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окружении Крымских гор
Воронцовский дворец
Воронцовский дворец
Побываем в летней резиденции генерал-губернатора графа Воронцова, в самом романтичном архитектурном памятнике Крыма
Ялта
Ялта
Прогуляемся по улочкам города и увидим самые интересные его места

Программа тура по дням

1 день

День встречи

Встреча гостей в г. Симферополь.

Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.

Групповой трансфер в Севастополь.

Первый трансфер:

  • с Ж/Д Вокзала г. Симферополя в 11:30 (сбор группы с 11:00 до 11:30 во внутреннем дворике вокзала, возле фонтана «Голуби»);
  • с аэропорта г. Симферополя в 13:00 (сбор группы c 12:30 до 13:00 справа от выхода из здания терминала (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).

Второй трансфер:

  • с Ж/Д ВОКЗАЛа г. Симферополя в 17:00 (сбор группы с 16:30 до 17:00 во внутреннем дворике вокзала, возле фонтана «Голуби»);
  • с аэропорта г. Симферополя в 18:30. (сбор группы c 18:00 до 18:30 справа от выхода из здания терминала (СНАРУЖИ ЗДАНИЯ), над выходом – наружная надпись: «Симферополь»).

Размещение в одной из гостиниц Севастополя.

День встречиДень встречиДень встречи
2 день

Севастополь - город морской славы

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостейсвоей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату).

Свободное время на обед (не входит в стоимость).

Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.

В 2018 году на Малаховом кургане была проведена масштабная реставрация, в ходе которой были обновлены многие памятники комплекса (без посещения оборонительной башни).

Переезд в Балаклаву – удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, носившей название «Английская», осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Свободное время.

По желанию за дополнительную плату, на выбор, предлагаем (посещение самостоятельно, транспортное обслуживание до экскурсионных объектов не предоставляется):

  • посещение музея истории Балаклавы;
  • морская прогулка по Балаклавской бухте (от 500 руб);
  • знакомство с одним из интереснейших проектов Крыма – Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина.

Возвращение в гостиницу.

Севастополь - город морской славыСевастополь - город морской славыСевастополь - город морской славыСевастополь - город морской славы
3 день

Евпатория - «Малый Иерусалим»

Завтрак в гостинице.

Переезд на Западный берег Крыма.

Прибытие в Евпаторию.

Экскурсия «Малый Иерусалим» (маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО): вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).

Свободное время на обед (не входит в стоимость).

По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.

Обзорная экскурсия по Евпатории: Дувановская улица, памятник Токареву, городище Керкинитида, Евпаторийский театр и многое другое.

Переезд в Севастополь.

Возвращение в гостиницу.

Евпатория - «Малый Иерусалим»Евпатория - «Малый Иерусалим»Евпатория - «Малый Иерусалим»Евпатория - «Малый Иерусалим»
4 день

Очарование Восточного Крыма

Завтрак в гостинице.

Ранний сбор на экскурсию.

Переезд в Судак.

Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке – уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья.

Свободное время на обед (не входит в стоимость).

Переезд в п. Новый Свет.

Экскурсия по заповеднику Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс Капчик, сквозной грот, гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и Зеленая бухта.

Позднее возвращение в гостиницу.

Очарование Восточного КрымаОчарование Восточного КрымаОчарование Восточного КрымаОчарование Восточного Крыма
5 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день в Севастополе (транспортное и экскурсионное обслуживание не предоставляется).

По желанию на выбор предлагаем посетить за дополнительную плату:

  • Военно-исторический музей Черноморского флота;
  • Севастопольский морской аквариум-музей;
  • «Панорама обороны Севастополя»;
  • «Диорама Штурм Сапун-горы»;
  • 35-ая батарея (бесплатно);
  • винзавод «Инкерман»;
  • завод шампанских вин «Золотая балка»;
  • многое другое на Ваше усмотрение.

В летнее время посещение пляжа.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Бахчисарай - столица Крымского Ханства

Завтрак в гостинице.

Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.

Посещение комплекса Ханского дворца – резиденции династии Гиреев и единственного в мире образца крымско-татарской архитектуры и быта, осмотр прославленного Пушкиным Фонтана слез.

Свободное время на обед (не входит в стоимость).

Посещение пещерного города Чуфут-Кале – неприступной средневековой крепости, созданной усилиями человека и природы: вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым, кенассы (караимские храмы), жилая усадьба, монетный двор.

Осмотр Свято-Успенского пещерного монахами более тысячи лет назад.

Свободнее время.

По желанию, на выбор, предлагаем посетить (посещение самостоятельно, транспортное обслуживание до экскурсионных объектов не предоставляется):

  • музей с мини-зоопарком «Крым на ладони» – самый большой в Крыму парк миниатюр, где собраны все историко-культурные и архитектурные достопримечательности полуострова;
  • кофейню-музей «Дегирмен», где можно увидеть макет древнего Бахчисарая, оживающий благодаря эффектам света и звука, а также попробовать вкуснейший восточный кофе.

Переезд в Севастополь через Инкерман.

Путевая информация о крепости Каламита и мужском пещерном Свято-Климентьевском монастыре.

Возвращение в гостиницу.

Бахчисарай - столица Крымского ХанстваБахчисарай - столица Крымского ХанстваБахчисарай - столица Крымского Ханства
7 день

Ялта - город солнца

Завтрак в гостинице.

Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки).

Прогулка по парку Воронцовского дворца летней резиденции генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самого романтичного архитектурного памятника Крыма.

По желанию посещение внутренних покоев дворца.

Свободное время на обед (не входит в стоимость).

Прибытие в Гаспру.

Осмотр замка «Ласточкино Гнездо» – эмблемы Южного берега Крыма (со смотровой площадки), памятника архитектуры и истории, расположенного на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор.

Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».

Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.

Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.

Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали истинным украшением города.

Морская прогулка на катере вдоль Южного берега Крыма, обзор панорамы гор, санаториев, парков и замка «Ласточкино Гнездо» с моря.

Возвращение в гостиницу.

Ялта - город солнцаЯлта - город солнцаЯлта - город солнцаЯлта - город солнца
8 день

Прощание

Завтрак.

Освобождение номеров.

Групповой трансфер в Симферополь в 08:00.

Время прибытия в аэропорт г. Симферополя в 10:00 и на ж/д вокзал г. Симферополя в 11:00.

Гости, не воспользовавшиеся трансфером, добираются в аэропорт/на вокзал самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Севастополе (2-хместный номер с удобствами).

Примерный перечень предлагаемых гостиниц:

  • гостиница "Атлантика";
  • гостиничный комплекс "Крым".

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • двухместное размещение – 28 900 руб.;
  • одноместное размещение – 33 900 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: 7 завтраков
  • Транспортное обслуживание по маршруту тура
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в музеи (Малый Иерусалим, Генуэзская крепость, Новый свет, Ханский дворец, Чуфут-кале, Воронцовский дворец, морская прогулка ЮБК, обзорные экскурсии по Севастополю, Малахову кургану, Балаклаве, Евпатории, Ялте)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Симферополя и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблем Черноморского флота и достопримечательностей города с моря – от 500 руб.
  • Посещение музея истории Балаклавы – 500 руб.
  • Морская прогулка по Балаклавской бухте – от 500 руб.
  • Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая балка»: экскурсия – от 500 руб. дегустация – от 550 руб.
  • Экскурсия – от 500 руб.
  • Дегустация – от 550 руб.
  • Военно-исторический музей Черноморского флота: взрослый – 400 руб. ребенок – 200 руб.
  • Взрослый – 400 руб.
  • Ребенок – 200 руб.
  • Севастопольский морской аквариум-музей: взрослый – 600 руб. ребенок – 400 руб.
  • Взрослый – 600 руб.
  • Ребенок – 400 руб.
  • «Панорама обороны Севастополя»: взрослый – 500 руб. ребенок – 250 руб.
  • Взрослый – 500 руб.
  • Ребенок – 250 руб.
  • «Диорама Штурм Сапун-горы»: взрослый – 500 руб. ребенок – 250 руб.
  • Винзавод «Инкерман»: экскурсия – 300 руб. экскурсия + дегустация – 800 руб.
  • Экскурсия – 300 руб.
  • Экскурсия + дегустация – 800 руб.
  • Завод шампанских вин «Золотая балка»: экскурсия + дегустация – 900 руб.
  • Экскурсия + дегустация – 900 руб.
  • Музей с мини-зоопарком «Крым на ладони»: взрослые – 700 руб. /чел. дети – 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 700 руб. /чел.
  • Дети – 500 руб. /чел.
  • Кофейня-музей «Дегирмен» – 400 руб
Место начала и завершения?
Симферополь
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли возрастные ограничения для участия в туре?

Дети принимаются только с 5 лет, а взрослые – до 80 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой).

Как организован групповой трансфер?

В первый день тура групповые трансферы в Севастополь осуществляются по расписанию: в 13:00 и в 18:00.

В поледний день тура групповой трансфер в Симферополь в 08:00.

Гости, не воспользовавшиеся трансфером, добираются в аэропорт/на вокзал самостоятельно.

Дополнительная информация
  • Цены на факультативные экскурсии могут меняться в течении сезона.
  • Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, погодных условий.
  • К месту проведения факультативных экскурсий туристы добираются самостоятельно.
  • Туристы, прибывшие после назначенного времени, добираются до места нахождения автобуса с группой самостоятельно.
Есть ли скидки в туре?
  • для детей до 12 лет на основном месте – 10%, на дополнительном – 30%. Дети принимаются с 5 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой для детей).
  • для пенсионеров от 60 лет, при наличие подтверждающих документов, скидка 5%
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
23 мая 2022
Туром довольна, но жаль,что изменили программу тура и мне пришлось повторно посещать некоторые экскурсии и один день потеряла из-за позднего в 15-00 прихода поезда. Заказывала тур "Звездный крым", т. к. в прошлом году ездила в тур "Крымская кругосветка" на 8 дней. Хотела побольше пожить в Севастополе, но не получилось. Особая благодарность гиду Ларисе Ивановне и менеджеру.
М
23 мая 2022
Туром довольна, только жаль, что программа тура изменилась и мне пришлось повторно посещать экскурсии прошлого года. Особая благодарность нашему гиду Ларисе Ивановне.
В
17 мая 2022
Понравилось

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Евпатории

Бахчисарай🏡ВыездныеЯлтаВоронцовский дворец🗽Популярные места🏰Дворцы, замки и особняки🧳Многодневные турыЭкскурсионные туры🚌На автобусе

Похожие туры в Евпатории

50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
2.5 часа
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
94 отзыва
50 оттенков розового: фото-тур на озеро Сасык-Сиваш
Получить красочные снимки на память о степном Крыме и встретить стаю белых лебедей
по договоренности
Сегодня
Завтра
17 июля
18 июля
4 550 за всё до 4 чел.
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
2 часа
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
40 отзывов
Астрономическая экскурсия «Звезды над Крымом»
Проникнуть в тайны космоса и увидеть туманности, галактики и созвездия через мощный телескоп
на Театральной площади
Сегодня
Завтра
17 июля
18 июля
1 300 за 1 человека
Тур на водопад Джур-Джур
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Скиф-Тур
Скиф-Тур
Нет отзывов
Тур на водопад Джур-Джур
Не упустите удобную возможность отправиться к полноводному
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Завтра
23 июля
30 июля
6 авг
1 500 за 1 человека
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Автобусная экскурсия из Евпатории в Севастополь
Центр города-героя, Малахов курган, Херсонес Таврический и морская прогулка за 1 день
у памятника Шевченко
17 июля
19 июля
21 июля
24 июля
1 400 за 1 человека
Затерянный мир
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Скиф-Тур
Скиф-Тур
Нет отзывов
Затерянный мир
Ландшафт живописного полуострова Крым достоин отдельной оды
Евпатория, Интернациональная улица, 145
5 авг
12 авг
1 300 за 1 человека
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Нина
Нина
5
40 отзывов
Три озера плюс два города: путешествие по западному Крыму
Город 25 веков, «дом» белоснежных лебедей, солёное розовое озеро и грязевой Сакъ
у храма на центральной площади г. Саки
Завтра
17 июля
18 июля
19 июля
9 100 за всё до 7 чел.
Поездка в Судак и Новый Свет
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Скиф-Тур
Скиф-Тур
5
1 отзыв
Поездка в Судак и Новый Свет
Мы предлагаем вам посетить две удивительных локации Крыма
Евпатория, Интернациональная улица, 145
17 июля
24 июля
31 июля
7 авг
1 500 за 1 человека
История Евпатории
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
История Евпатории
Вас ждет увлекательная экскурсия по историческому центру Евпатории
Евпатория ул. караимская, 1
8 500 за 1 человека
Караимский тур по Евпатории
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
Караимский тур по Евпатории
Караева 16 а
4 000 за всё до 5 чел.
Путешествие по западному Крыму
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
5
35 отзывов
Путешествие по западному Крыму
Впечатлиться пейзажами полуострова Тарханкут, побывать на раскопках и собрать коллекцию пляжей
в Евпатории, Саки, Заозерном, Мирном, Поповке, Вит...
Завтра
18 июля
19 июля
20 июля
7 800 за всё до 6 чел.
Тур в Свято-Троицкий монастырь
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Скиф-Тур
Скиф-Тур
Нет отзывов
Тур в Свято-Троицкий монастырь
Мы предлагаем вам посетить знаменитый Свято-Троицкий женский монастырь в центре Симферополя
Евпатория, Интернациональная улица, 145
22 июля
29 июля
5 авг
12 авг
1 000 за 1 человека
Автобусная экскурсия из Евпатории в Бахчисарай
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Автобусная экскурсия из Евпатории в Бахчисарай
Пещерный город Чуфут-Кале, древний монастырь, Ханский дворец и Крымские горы за 1 день
в Евпатории, Молочном, Заозерском или Саки по дого...
17 июля
20 июля
24 июля
27 июля
1 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Евпатории. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Евпатории
ХОРОШО
🧭
ТАМ