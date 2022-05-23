2 день

Севастополь - город морской славы

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостейсвоей неповторимой историей и архитектурой.

Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.

Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату).

Свободное время на обед (не входит в стоимость).

Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.

В 2018 году на Малаховом кургане была проведена масштабная реставрация, в ходе которой были обновлены многие памятники комплекса (без посещения оборонительной башни).

Переезд в Балаклаву – удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.

Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, носившей название «Английская», осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».

Свободное время.

По желанию за дополнительную плату, на выбор, предлагаем (посещение самостоятельно, транспортное обслуживание до экскурсионных объектов не предоставляется):

посещение музея истории Балаклавы;

морская прогулка по Балаклавской бухте (от 500 руб);

знакомство с одним из интереснейших проектов Крыма – Шампанерией «ТерруАРТ» винзавода «Золотая балка», где вы сможете попробовать и приобрести уникальные игристые и тихие вина.

Возвращение в гостиницу.