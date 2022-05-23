Встреча гостей в г. Симферополь.
Если в выбранные вами даты нет билетов на поезд до Симферополя– можно добраться поездом до Керчи (№196Х, Москва– Керчь). По вопросам организации трансфера Керчь– Симферополь обращайтесь к вашему менеджеру.
Групповой трансфер в Севастополь.
Первый трансфер:
Второй трансфер:
Размещение в одной из гостиниц Севастополя.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по центру города-героя Севастополя – «города русских моряков», привлекающего гостейсвоей неповторимой историей и архитектурой.
Экскурсия включает посещение Графской пристани, площади Нахимова, мемориала Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг., памятника А. И. Казарскому – первого мемориала в городе, Приморского бульвара, знаменитого памятника Затопленным кораблям.
Морская прогулка по Севастопольской бухте с осмотром кораблей Черноморского флота и достопримечательностей города с моря (по желанию, за доп. плату).
Свободное время на обед (не входит в стоимость).
Экскурсия на Малахов курган: оборонительная Башня Корниловского бастиона, командный пункт, памятник летчикам 8-й Воздушной армии, принимавшей участие в освобождении Севастополя.
В 2018 году на Малаховом кургане была проведена масштабная реставрация, в ходе которой были обновлены многие памятники комплекса (без посещения оборонительной башни).
Переезд в Балаклаву – удивительный городок, прославившийся своим европейским шармом и богатой историей.
Обзорная экскурсия по Балаклавской набережной, носившей название «Английская», осмотр Генуэзской крепости Чембало, храма Двенадцати Апостолов и знаменитой бухты Листригонов, воспетой в поэме Гомера «Одиссея».
Свободное время.
По желанию за дополнительную плату, на выбор, предлагаем (посещение самостоятельно, транспортное обслуживание до экскурсионных объектов не предоставляется):
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Переезд на Западный берег Крыма.
Прибытие в Евпаторию.
Экскурсия «Малый Иерусалим» (маршрут рекомендован к посещению всемирной организацией ЮНЕСКО): вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу с осмотром Текие дервишей – единственного в Крыму мусульманского монастыря, армянского храма Св. Николая Чудотворца, еврейской синагоги Егия-Капай, Караимских кенасс – храмового комплекса крымских караимов, мечети «Хан-Джами», Свято-Никольского собора, «Одун-базар къапусы» – главных крепостных ворот средневекового Гезлева (Евпатории).
Свободное время на обед (не входит в стоимость).
По ходу экскурсии вы сможете приобрести сувенирную продукцию и другие изделия местных ремесленников.
Обзорная экскурсия по Евпатории: Дувановская улица, памятник Токареву, городище Керкинитида, Евпаторийский театр и многое другое.
Переезд в Севастополь.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Ранний сбор на экскурсию.
Переезд в Судак.
Экскурсия по Генуэзской крепости в Судаке – уникальному комплексу фортификационных сооружений Средневековья.
Свободное время на обед (не входит в стоимость).
Переезд в п. Новый Свет.
Экскурсия по заповеднику Новый Свет: реликтовая можжевеловая роща, Голицынская тропа, мыс Капчик, сквозной грот, гора Коба-Кая, грот Шаляпина, Синяя (Разбойничья) бухта, Голубая (Царская) и Зеленая бухта.
Позднее возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Свободный день в Севастополе (транспортное и экскурсионное обслуживание не предоставляется).
По желанию на выбор предлагаем посетить за дополнительную плату:
В летнее время посещение пляжа.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в Бахчисарай – историческую столицу Крымского ханства, расположенную в окруженной Крымскими горами живописной долине реки Чурук-Су.
Посещение комплекса Ханского дворца – резиденции династии Гиреев и единственного в мире образца крымско-татарской архитектуры и быта, осмотр прославленного Пушкиным Фонтана слез.
Свободное время на обед (не входит в стоимость).
Посещение пещерного города Чуфут-Кале – неприступной средневековой крепости, созданной усилиями человека и природы: вырубленные в пещерах хозяйственные помещения, руины мечети и мавзолей дочери золотоордынского хана Тохтамыша Джаныке-ханым, кенассы (караимские храмы), жилая усадьба, монетный двор.
Осмотр Свято-Успенского пещерного монахами более тысячи лет назад.
Свободнее время.
По желанию, на выбор, предлагаем посетить (посещение самостоятельно, транспортное обслуживание до экскурсионных объектов не предоставляется):
Переезд в Севастополь через Инкерман.
Путевая информация о крепости Каламита и мужском пещерном Свято-Климентьевском монастыре.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в гостинице.
Переезд на Южный берег Крыма, путевая экскурсия, по дороге осмотр Форосской церкви (со смотровой площадки).
Прогулка по парку Воронцовского дворца летней резиденции генерал-губернатора графа М. С. Воронцова и самого романтичного архитектурного памятника Крыма.
По желанию посещение внутренних покоев дворца.
Свободное время на обед (не входит в стоимость).
Прибытие в Гаспру.
Осмотр замка «Ласточкино Гнездо» – эмблемы Южного берега Крыма (со смотровой площадки), памятника архитектуры и истории, расположенного на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор.
Переезд в Ялту – курортную столицу Южного берега Крыма, которая по праву носит название «Русская Ривьера».
Обзорная пешеходная экскурсия по набережной Ялты, откуда открываются чудесные виды на горы и море.
Знакомство с визитной карточкой города – гостиницей «Ореанда», которой более 100 лет, знаменитым «платаном Айседоры», памятниками писателю Ю. Семеному, актёру М. Пуговкину, Даме с собачкой, Часовней Новомучеников и Исповедников Российских.
Гуляя по Пушкинскому бульвару, вы сможете увидеть памятник пионеру русского кинематографа А. А. Ханжонкову, памятник А. С. Пушкину, католический Храм Пресвятой Богородицы и многочисленные особняки, которые стали истинным украшением города.
Морская прогулка на катере вдоль Южного берега Крыма, обзор панорамы гор, санаториев, парков и замка «Ласточкино Гнездо» с моря.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Групповой трансфер в Симферополь в 08:00.
Время прибытия в аэропорт г. Симферополя в 10:00 и на ж/д вокзал г. Симферополя в 11:00.
Гости, не воспользовавшиеся трансфером, добираются в аэропорт/на вокзал самостоятельно.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Севастополе (2-хместный номер с удобствами).
Примерный перечень предлагаемых гостиниц:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Дети принимаются только с 5 лет, а взрослые – до 80 лет (в связи с насыщенностью программы и повышенной нагрузкой).
В первый день тура групповые трансферы в Севастополь осуществляются по расписанию: в 13:00 и в 18:00.
В поледний день тура групповой трансфер в Симферополь в 08:00.
Гости, не воспользовавшиеся трансфером, добираются в аэропорт/на вокзал самостоятельно.