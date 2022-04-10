Что вас ожидает

Чудеса Киммерии

Наш маршрут будет пролегать вдоль горы Коклюк через поселок Коктебель. Из окна автомобиля вы увидите потухший вулкан Кара-Даг, узнаете его историю и легенды, связанные с этим необычным местом. Проезжая мимо п. Щебетовка, взглянете на вершину Эчки-Дага. Горная серпантинная дорога приведет к Отузской и Айванской долинам, где между гор и сопок спрятались «Крымские пирамиды». После, минуя виноградники, вы доберетесь до древнего города Солдайя (Сурож, Судак), где рассмотрите Генуэзскую крепость. И вскоре окажетесь в Новом Свете.

Вечерний Парадиз

В поселке, с его символичным прошлым названием Парадиз, вы проведете теплый романтический вечер. По желанию заедем в фирменный магазин завода Новый Свет за бутылочкой знаменитого шампанского. И расположившись на мысе Капчик, вы встретите прекрасный закат с видом на Царский пляж и гору Караул-Обу.

🛥 В качестве альтернативы вечером вы сможете отправиться на часовую прогулку на катере — вас отвезут в безлюдную бухту или на Царский пляж, где также можно полюбоваться лучами заходящего солнца.

📷 Приятным бонусом станет мини-фотосессия от гида. Готовые фотографии мы пришлем в течение одной недели.

Организационные детали