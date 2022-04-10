Атмосферный вечер в Новом Свете

Проехать по живописным местам заказника и встретить закат на тропе Галицына с бокалом игристого

Индивидуальная
В путешествии к старинному Парадизу вы полюбуетесь вершинами горных хребтов, долин и виноградников.

Увидите древнюю Генуэзскую крепость в Судаке и услышите легенды о местах силы.

А прибыв в Новый Свет, сможете купить бутылочку фирменного шампанского и отправитесь на мыс Дельфин провожать вечернюю зарю.
Атмосферный вечер в Новом Свете
Атмосферный вечер в Новом Свете
Атмосферный вечер в Новом Свете
Атмосферный вечер в Новом Свете
Атмосферный вечер в Новом Свете
Атмосферный вечер в Новом Свете
Атмосферный вечер в Новом Свете
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Чудеса Киммерии

Наш маршрут будет пролегать вдоль горы Коклюк через поселок Коктебель. Из окна автомобиля вы увидите потухший вулкан Кара-Даг, узнаете его историю и легенды, связанные с этим необычным местом. Проезжая мимо п. Щебетовка, взглянете на вершину Эчки-Дага. Горная серпантинная дорога приведет к Отузской и Айванской долинам, где между гор и сопок спрятались «Крымские пирамиды». После, минуя виноградники, вы доберетесь до древнего города Солдайя (Сурож, Судак), где рассмотрите Генуэзскую крепость. И вскоре окажетесь в Новом Свете.

Вечерний Парадиз

В поселке, с его символичным прошлым названием Парадиз, вы проведете теплый романтический вечер. По желанию заедем в фирменный магазин завода Новый Свет за бутылочкой знаменитого шампанского. И расположившись на мысе Капчик, вы встретите прекрасный закат с видом на Царский пляж и гору Караул-Обу.

🛥 В качестве альтернативы вечером вы сможете отправиться на часовую прогулку на катере — вас отвезут в безлюдную бухту или на Царский пляж, где также можно полюбоваться лучами заходящего солнца.
📷 Приятным бонусом станет мини-фотосессия от гида. Готовые фотографии мы пришлем в течение одной недели.

Организационные детали

  • Поездка проходит на транспорте компании, трансфер включен в стоимость
  • Рекомендую взять с собой корзинку с фруктами, сыром и легкими закусками
  • Опциональные расходы: шампанское и прогулка на катере — 15-минутная вдоль Нового Света — 600 руб., часовая — 5000 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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