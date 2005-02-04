Об экскурсии

Вас ждет увлекательная экскурсия по живописной Феодосии. Вы познакомитесь с 25-вековой историей этого яркого города-курорта, узнаете о первых поселенцах и строительстве города, о генуэзских поселениях, Османском, почти 300-летнем, периоде жизни города. Мы побываем на территории рынка рабов и у стен древней цитадели, на могиле И. К. Айвазовского и у стен древних храмов XIII-XIV вв. Экскурсия рассчитана на людей различного возраста.

За время нашей прогулки мы встретим немало ценных архитектурно-исторических памятников города, которые захватывают внимание туриста с первых секунд. Так, вы увидите Башню Святого Константина — памятник средневековой военной архитектуры, который охраняется государством, башню Климента – хорошо сохранившуюся часть знаменитой Генуэзской крепости и башню Криско (башню Христа). Вы прогуляетесь по Аллее героев с бюстами феодосийцев – героев Крымской и Великой Отечественной войн, которая тянется по улице Горького. А еще увидите известный памятник-фонтан в память о выдающемся художнике-маринисте Иване Константиновиче Айвазовском.