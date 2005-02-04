«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии

Вас ждет любопытная экскурсия по живописной Феодосии

5
3 отзыва
Вас ждет любопытная экскурсия по живописной Феодосии.

Вы познакомитесь с 25-вековой историей этого яркого города-курорта, узнаете о первых поселенцах и строительстве города, о генуэзских поселениях, Османском, почти 300-летнем, периоде жизни города.

Мы побываем на территории рынка рабов и у стен древней цитадели, на могиле И. К. Айвазовского и у стен древних храмов XIII-XIV вв.

Экскурсия рассчитана на людей различного возраста.
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии
«Богом данная» : обзорная экскурсия по Феодосии

Что вы увидите 🤩

  • Турецкий бастион
  • Башни святого Константина, Климента, Криско
  • Генуэзская цитадель
  • Территория рынка рабов
  • Аллея героев
  • Фонтан «Доброму гению» и другое.
Об экскурсии
Вас ждет увлекательная экскурсия по живописной Феодосии. Вы познакомитесь с 25-вековой историей этого яркого города-курорта, узнаете о первых поселенцах и строительстве города, о генуэзских поселениях, Османском, почти 300-летнем, периоде жизни города. Мы побываем на территории рынка рабов и у стен древней цитадели, на могиле И. К. Айвазовского и у стен древних храмов XIII-XIV вв. Экскурсия рассчитана на людей различного возраста.
За время нашей прогулки мы встретим немало ценных архитектурно-исторических памятников города, которые захватывают внимание туриста с первых секунд. Так, вы увидите Башню Святого Константина — памятник средневековой военной архитектуры, который охраняется государством, башню Климента – хорошо сохранившуюся часть знаменитой Генуэзской крепости и башню Криско (башню Христа). Вы прогуляетесь по Аллее героев с бюстами феодосийцев – героев Крымской и Великой Отечественной войн, которая тянется по улице Горького. А еще увидите известный памятник-фонтан в память о выдающемся художнике-маринисте Иване Константиновиче Айвазовском.

Цены на экскурсию

Для группы 1-25 человек
Общий
550 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Проспект Айвазовского, 2, Феодосия
Завершение: Портовая улица, 12, Феодосия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00 и в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 13:00 и в 17:00

Леонид Д.
Леонид Д.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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