Еще несколько необычных экскурсий в Феодосии

Что вас ожидает

Городище Пантикапей и храм Святого Иоанна

Вы подниметесь на автомобиле 🚘 на гору Митридат и насладитесь прекрасным панорамным видом на Керчь. Далее отправитесь исследовать городище Пантикапей: узнаете, кто и когда его основал, осмотрите руины храмов Аполлона и Афродиты. Спустившись по Митридатской лестнице на центральную набережную, увидите храм Святого Иоанна, возведенный в VIII веке.

Царский курган и подземные каменоломни

Погрузиться в мир далекого прошлого вам поможет Царский курган. Вы услышите о быте и обычаях древних скифов и увидите царские усыпальницы, не уступающие по масштабам египетским пирамидам. В завершение посетите подземные Аджимушкайские каменоломни, где по сей день можно найти артефакты Великой Отечественной войны: немецкие гильзы и остатки одежды солдат.

Организационные детали