Еще несколько необычных экскурсий в Феодосии

Городище Пантикапей и храм Святого Иоанна Вы подниметесь на автомобиле 🚘 на гору Митридат и насладитесь прекрасным панорамным видом на Керчь. Далее отправитесь исследовать городище Пантикапей: узнаете, кто и когда его основал, осмотрите руины храмов Аполлона и Афродиты. Спустившись по Митридатской лестнице на центральную набережную, увидите храм Святого Иоанна, возведенный в VIII веке.
Царский курган и подземные каменоломни Погрузиться в мир далекого прошлого вам поможет Царский курган. Вы услышите о быте и обычаях древних скифов и увидите царские усыпальницы, не уступающие по масштабам египетским пирамидам. В завершение посетите подземные Аджимушкайские каменоломни, где по сей день можно найти артефакты Великой Отечественной войны: немецкие гильзы и остатки одежды солдат.
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном подготовленном внедорожнике
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: Царский курган — 120 рублей, детям до 16 лет бесплатно; Аджимушкайские каменоломни — 400 рублей, детям до 6 лет вход запрещен. Оплата только наличными.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Мы любители активного туризма, путешествий и приключений на любом виде транспорта: автомобиле, снегоходе, квадроцикле и катере. Всегда ищем что-то новое, добираемся в труднодоступные места, ставим амбициозные цели и выполняем их. С радостью покажем главные достопримечательности и тайные уголки Крыма — региона с богатой историей, удивительной природой и необыкновенным воздухом.